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وزير الصحة الجزائري يستبعد العودة للحجر رغم تخوفات أوميكرون
وزير الصحة الجزائري يستبعد العودة للحجر رغم تخوفات أوميكرون
استبعد وزير الصحة الجزائرية أيمن عبد الرحمن بن بوزيد عودة بلاده إلى الحجر مرة أخرى، مؤكدا أن أوضاع انتشار الفيروس مستقرة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T10:10+0000
2021-12-12T10:10+0000
أخبار الجزائر اليوم
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وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، أكد بن بوزيد أن الأوضاع الصحية في بلاده مستقرة، قائلا: " نحن في استقرار، فإصابات يومية تصل لـ200 أو أكثر، ليست بالكبيرة مقارنة مع عدد السكان في الجزائر".وأكد الوزير الجزائري أن العودة إلى الحجر مستبعدة، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع والالتزام بالإجراءات الاحترازية، سيجعل الجميع في مأمن من المتحور الجديد أوميكرون.وقال: "لقد قمنا بفتح الحدود وقاعات الحفلات وغيرها من النشاطات وبإذن الله لن نصل إلى الغلق مجددا، فنحن مجندين لمحاربة الوباء"وأكد بن بوزيد أن "الذي يهمنا حاليا، هو عدد المرضى داخل المستشفيات، والذي يبلغ 2500 مريضا، وكذا الوفيات".وناشد الوزير الإعلاميين أن يسهموا في "التحسيس بضرورة أخذ اللقاح"، لافتا إلى أن "نسبة التلقيح في الجزائر والتي تبلغ الـ27% حاليا ضعيفة".وأكد بيان الوزارة تسجيل 218 إصابة جديدة بالفيروس، و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 214089 حالة.
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أخبار الجزائر اليوم, سلالة كورونا الجديدة

وزير الصحة الجزائري يستبعد العودة للحجر رغم تخوفات أوميكرون

10:10 GMT 12.12.2021
© REUTERS / RAMZI BOUDINAمواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا
مواطنون في أحد شوارع الجزائر في ظل تفشي كورونا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / RAMZI BOUDINA
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استبعد وزير الصحة الجزائرية أيمن عبد الرحمن بن بوزيد عودة بلاده إلى الحجر مرة أخرى، مؤكدا أن أوضاع انتشار الفيروس مستقرة.
وحسب تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية، أكد بن بوزيد أن الأوضاع الصحية في بلاده مستقرة، قائلا: " نحن في استقرار، فإصابات يومية تصل لـ200 أو أكثر، ليست بالكبيرة مقارنة مع عدد السكان في الجزائر".
يُرى في أحد شوارع مدينة الجزائر العاصمة، مغسلة مع مطهرات لتعقيم الأيدي، عقب انتشار مرض فيروس كورونا، في الجزائر، 21 مارس / آذار - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
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وأكد الوزير الجزائري أن العودة إلى الحجر مستبعدة، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع والالتزام بالإجراءات الاحترازية، سيجعل الجميع في مأمن من المتحور الجديد أوميكرون.
وقال: "لقد قمنا بفتح الحدود وقاعات الحفلات وغيرها من النشاطات وبإذن الله لن نصل إلى الغلق مجددا، فنحن مجندين لمحاربة الوباء"
وأكد بن بوزيد أن "الذي يهمنا حاليا، هو عدد المرضى داخل المستشفيات، والذي يبلغ 2500 مريضا، وكذا الوفيات".
ولفت إلى أن "بعض دول العالم قد وصلت إلى الموجة الخامسة للوباء"، مؤكدا أنه "حتى الدول اللي لقحت سكانها، تعاني من الموجة الرابعة حاليا، على غرار سنغافورة وألمانيا".
وناشد الوزير الإعلاميين أن يسهموا في "التحسيس بضرورة أخذ اللقاح"، لافتا إلى أن "نسبة التلقيح في الجزائر والتي تبلغ الـ27% حاليا ضعيفة".
تأتي تأكيدات الوزير الجزائري بعدم العودة إلى الحجر رغم إصدار الوزارة بيانا أمس السبت أكدت فيه وجود "ارتفاع قياسي" في إصابات فيروس كورونا.
وأكد بيان الوزارة تسجيل 218 إصابة جديدة بالفيروس، و5 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 214089 حالة.
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