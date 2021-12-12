https://arabic.sputniknews.com/20211212/-30-مستوطنا-يحطمون-سيارات-للفلسطينيين-وسط-القدس-1053837822.html

30 مستوطنا يحطمون سيارات للفلسطينيين وسط القدس

30 مستوطنا يحطمون سيارات للفلسطينيين وسط القدس

أقدم مستوطنون يهود، الليلة الماضية، على تحطيم عدد من سيارات الفلسطينيين وسط مدينة القدس المحتلة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-12T09:28+0000

2021-12-12T09:28+0000

2021-12-12T09:28+0000

مستوطنون

الشرطة الإسرائيلية

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد أن عشرات المستوطنين حطموا مجموعة من المركبات، باستخدام الحجارة والأدوات الحادة، وحاولوا إحراقها.وقال المحامي المقدسي حمزة قطينة إن نحو 30 مستوطنا قاموا بتكسير وتخريب نحو 13 مركبة في شوارع القدس في الساعة الثانية بعد منتصف الليل تقريبا.وأوضح أن هذه هي المرة الثانية خلال عدة أشهر التي تشهد تكسير "مركباتنا أنا وإخوتي وأبناء عمي في شارع نابلس".واتهم قطينة المستوطنين بأنهم عصابات تعمل بشكل منظم تحت أعين الشرطة الإسرائيلية وتتجول بالشوارع بأعداد كبيرة في كل ليلة.وقال إنهم ينفذون الاعتداءات بحق كل ما هو فلسطيني في المكان، والشرطة الإسرائيلية لا تحرك ساكنا، معتبرا أن الشرطة تعطيهم غطاء قانونيا للاستمرار في اعتداءاتهم.

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مستوطنون, الشرطة الإسرائيلية