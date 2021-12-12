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30 مستوطنا يحطمون سيارات للفلسطينيين وسط القدس
30 مستوطنا يحطمون سيارات للفلسطينيين وسط القدس
أقدم مستوطنون يهود، الليلة الماضية، على تحطيم عدد من سيارات الفلسطينيين وسط مدينة القدس المحتلة. 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T09:28+0000
2021-12-12T09:28+0000
مستوطنون
الشرطة الإسرائيلية
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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد أن عشرات المستوطنين حطموا مجموعة من المركبات، باستخدام الحجارة والأدوات الحادة، وحاولوا إحراقها.وقال المحامي المقدسي حمزة قطينة إن نحو 30 مستوطنا قاموا بتكسير وتخريب نحو 13 مركبة في شوارع القدس في الساعة الثانية بعد منتصف الليل تقريبا.وأوضح أن هذه هي المرة الثانية خلال عدة أشهر التي تشهد تكسير "مركباتنا أنا وإخوتي وأبناء عمي في شارع نابلس".واتهم قطينة المستوطنين بأنهم عصابات تعمل بشكل منظم تحت أعين الشرطة الإسرائيلية وتتجول بالشوارع بأعداد كبيرة في كل ليلة.وقال إنهم ينفذون الاعتداءات بحق كل ما هو فلسطيني في المكان، والشرطة الإسرائيلية لا تحرك ساكنا، معتبرا أن الشرطة تعطيهم غطاء قانونيا للاستمرار في اعتداءاتهم.
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مستوطنون, الشرطة الإسرائيلية

30 مستوطنا يحطمون سيارات للفلسطينيين وسط القدس

09:28 GMT 12.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWADرجل فلسطيني يصلي بينما تتجمع الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات في المجمع الذي يضم المسجد الأقصى، وسط توتر بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازل على أراض يطالب بها اليهود مستوطنون في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس، 7 مايو/ أيار 2021
رجل فلسطيني يصلي بينما تتجمع الشرطة الإسرائيلية خلال مواجهات في المجمع الذي يضم المسجد الأقصى، وسط توتر بشأن احتمال إخلاء عدة عائلات فلسطينية من منازل على أراض يطالب بها اليهود مستوطنون في حي الشيخ جراح في البلدة القديمة بالقدس، 7 مايو/ أيار 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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أقدم مستوطنون يهود، الليلة الماضية، على تحطيم عدد من سيارات الفلسطينيين وسط مدينة القدس المحتلة.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الأحد أن عشرات المستوطنين حطموا مجموعة من المركبات، باستخدام الحجارة والأدوات الحادة، وحاولوا إحراقها.
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وقال المحامي المقدسي حمزة قطينة إن نحو 30 مستوطنا قاموا بتكسير وتخريب نحو 13 مركبة في شوارع القدس في الساعة الثانية بعد منتصف الليل تقريبا.
وأوضح أن هذه هي المرة الثانية خلال عدة أشهر التي تشهد تكسير "مركباتنا أنا وإخوتي وأبناء عمي في شارع نابلس".
واتهم قطينة المستوطنين بأنهم عصابات تعمل بشكل منظم تحت أعين الشرطة الإسرائيلية وتتجول بالشوارع بأعداد كبيرة في كل ليلة.
وقال إنهم ينفذون الاعتداءات بحق كل ما هو فلسطيني في المكان، والشرطة الإسرائيلية لا تحرك ساكنا، معتبرا أن الشرطة تعطيهم غطاء قانونيا للاستمرار في اعتداءاتهم.
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