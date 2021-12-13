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إبراهيموفيتش: أنا أكبر من جائزة "الكرة الذهبية"
إبراهيموفيتش: أنا أكبر من جائزة "الكرة الذهبية"
علق نجم الكرة السويدية ونادي ميلان آسي الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش، على نتائج مسابقة الكرة الذهبية، مؤكدا أنه ليس في حاجة للبراهين للكشف عن كونه أفضل لاعب في... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T10:39+0000
2021-12-13T10:39+0000
رياضة
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وقال إبرهيموفيتش في رد على سؤال عن جائزة "الكرة الذهبية" من موقع "ميلان نيوز" الإيطالي: "لست بحاجة لِكي أُبرهن للآخرين أنّي أفضل لاعب في العالم".وأضاف المهاجم ذو الأصول البوسنية، والبالغ من العمر 40 سنة: "سرّ احتفاظي بِلياقتي البدنية والمستوى الفني العالي، هو أنّي أتدرّب يوميا، وكل حصّة مرانية أنظر إليها على أنها مباراة نهائية. لمّا عدتُ مرّة أخرى إلى الميلان، شكّلنا فرقة جديدة، وجوّا جديدا".ويُعهد عن زلاتان إبراهيموفيتش أنه صريح وجريء، فمثلا سبق له أن انتقد المدرب جوسيب غوارديولا وإدارة نادي برشلونة الإسباني، وقال عنهما: "كانوا يُدلّلون القزم"! في إشارة إلى ليونيل ميسي. بعد أن ترك فريق "البلاوغرانا"، وفي تفسير لِعدم تألّقه هناك.وكان تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته (رقما قياسيا)، أثار جدلا واسعا، حيث كان بعض المشجعين والمهتمين بشأن كرة القدم، يعتقدون أن مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هو الأحق والأجدر بنيل الجائزة هذا العام.
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رياضة

إبراهيموفيتش: أنا أكبر من جائزة "الكرة الذهبية"

10:39 GMT 13.12.2021
© REUTERS / DANIELE MASCOLOزلاتان إبراهيموفيتش
زلاتان إبراهيموفيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / DANIELE MASCOLO
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علق نجم الكرة السويدية ونادي ميلان آسي الإيطالي زلاتان إبراهيموفيتش، على نتائج مسابقة الكرة الذهبية، مؤكدا أنه ليس في حاجة للبراهين للكشف عن كونه أفضل لاعب في العالم.
وقال إبرهيموفيتش في رد على سؤال عن جائزة "الكرة الذهبية" من موقع "ميلان نيوز" الإيطالي: "لست بحاجة لِكي أُبرهن للآخرين أنّي أفضل لاعب في العالم".
وأضاف المهاجم ذو الأصول البوسنية، والبالغ من العمر 40 سنة: "سرّ احتفاظي بِلياقتي البدنية والمستوى الفني العالي، هو أنّي أتدرّب يوميا، وكل حصّة مرانية أنظر إليها على أنها مباراة نهائية. لمّا عدتُ مرّة أخرى إلى الميلان، شكّلنا فرقة جديدة، وجوّا جديدا".
ويُعهد عن زلاتان إبراهيموفيتش أنه صريح وجريء، فمثلا سبق له أن انتقد المدرب جوسيب غوارديولا وإدارة نادي برشلونة الإسباني، وقال عنهما: "كانوا يُدلّلون القزم"! في إشارة إلى ليونيل ميسي. بعد أن ترك فريق "البلاوغرانا"، وفي تفسير لِعدم تألّقه هناك.
وكان تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته (رقما قياسيا)، أثار جدلا واسعا، حيث كان بعض المشجعين والمهتمين بشأن كرة القدم، يعتقدون أن مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هو الأحق والأجدر بنيل الجائزة هذا العام.
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