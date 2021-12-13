https://arabic.sputniknews.com/20211213/إعلام-ينشر-فيديو-لـمخاض-الكون-من-بحر-الطاقة--1053904222.html

إعلام ينشر فيديو لـ"مخاض الكون" من "بحر الطاقة"

إعلام ينشر فيديو لـ"مخاض الكون" من "بحر الطاقة"

اختلف علماء الفيزياء على كيفية بداية تشكل الكون المنظور، حيث تضاربت النظريات والتكهنات إلى أن رسى إجماع المجتمع العلمي على إقرار نظرية الانفجار العظيم الذي... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T19:04+0000

2021-12-13T19:04+0000

2021-12-13T19:04+0000

علوم

الكون

الانفجار العظيم

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وانتشر فيديو لشبكة "بي بي سي إيرث" يبسط شرح عملية الانفجار العظيم، التي يصعب على العقل البشري استيعابها، حيث استعان صنّاع المحتوى بالرسوم ثلاثية الأبعاد مع الشرح المرافق بعيدًا عن التكلف، ليكون عونا للمشاهد على فهم ميكانيكية أقدم حدث كوني معروف.ووصف الفيديو الكون قبل الانفجار بـ"محيط من الطاقة"، قاد تمددا سريعا في المكان يعرف بالتدفق، وفي طيات هذا المحيط الطاقي، كان يوجد نوع من التموجات، وعندما توقف التدفق، تحول محيط الطاقة إلى مادة عن طريق الانفجار العظيم.وشكّلت أنماط التموجات المتدفقة، كوننا، حيث خلقت مناطق بكثافات متباينة من غازات الهيدروجين والهيليوم، اللذان تشكلا مباشرة بعد الانفجار.وانهارت المساحات الأكثر كثافة بالغاز، لتشكل أوائل النجوم والمجرات قبل 13.6 مليار سنة.وتشكل نجم جديد في مجرة درب التبانة بعد 9 مليارات عام، أي قبل 4.6 مليار عام، ألا وهو شمسنا الوهاجة.ودار مدار هذا النجم العظيم 8 كواكب، بما فيها الأرض، وبعد ذلك تشكلت هيكلية الحياة، وأبصرنا النور لأول مرة.ويعتبر مفهوم الكون كلاميًا، تمّ تأويله بطرق شتى ووفقاً لنظريات متنوعة، وأحد الاتفاقات القليلة حول ماهية الكون من بين النظريات العدة المعتمدة من قبل الفلاسفة وغيرهم هو أن مفهوم الكون يدل على الحجم النسبي لمساحة الفضاء الزمكاني.وتختلف الآراء في تحديد طبيعة الكون، وتصور العقائد المختلفة والفلسفات المتضاربة قديماً الكون بصور شتى، ومن هنالك ظهرت الفلسفات والعقائد الجديدة لتأويل مفهوم الكون بصور متنوعة، من ناحية النشوء والتطور وكذلك من ناحية وجود نهاية للكون من عدمها.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/-علماء-يرصدون-ولادة-فراشة-بجناح-واحد-احترقت-في-الفضاء-صور-وفيديو--1053864108.html

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علوم, الكون, الانفجار العظيم