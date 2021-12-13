تايوان: صعوبات كبيرة بانتظار الصين إذا ما قررت تنفيذ غزو كامل لأراضينا

جاء هذا في أحدث تقييم لغزو يتضمن نزول القوات والسيطرة على الموانئ والمطارات، بحسب "رويترز.وخلال العامين الماضيين، تصاعدت التوترات بين الصين وتايوان بسبب تكثيف الصين لأنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان للضغط عليها لقبول الحكم الصيني. وتطالب بكين بالسيادة على تايوان باعتبارها إقليما تابعا لها.وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في تقرير لأعضاء البرلمان أن قدرة بكين محدودة فيما يتعلق بالنقل حاليا، معتبرة أنها لن تكون قادرة على إنزال جميع قواتها دفعة واحدة.ورأى التقرير أنه سيتعين على الصين الاعتماد على سفن "غير تقليدية" تصعد وتنزل منها المركبات مباشرة وأنها بحاجة إلى استخدام مرافق الموانئ إضافة إلى استخدام طائرات نقل تكون بحاجة لمطارات.وقالت الوزارة إن الجيش التايواني يدافع بقوة عن الموانئ والمطارات، وهو ما يجعل احتلال الجزيرة أمر غير سهل في وقت قصير. ورأت أن اللوجستيات الصينية تواجه تحديات كذلك حيث سيكون من الضروري إعادة تزويد أي قوات إنزال بالأسلحة والأغذية والأدوية عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين البلدين.ويقول خبراء إن الصين تمتلك وسائل أخرى لإخضاع تايوان دون اللجوء إلى غزو كامل، من بين هذه الوسائل الحصار أو شن هجمات صاروخية.
وخلال العامين الماضيين، تصاعدت التوترات بين الصين وتايوان بسبب تكثيف الصين لأنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان للضغط عليها لقبول الحكم الصيني. وتطالب بكين بالسيادة على تايوان باعتبارها إقليما تابعا لها.
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في تقرير لأعضاء البرلمان أن قدرة بكين محدودة فيما يتعلق بالنقل حاليا، معتبرة أنها لن تكون قادرة على إنزال جميع قواتها دفعة واحدة.
ورأى التقرير أنه سيتعين على الصين الاعتماد على سفن "غير تقليدية" تصعد وتنزل منها المركبات مباشرة وأنها بحاجة إلى استخدام مرافق الموانئ إضافة إلى استخدام طائرات نقل تكون بحاجة لمطارات.
وقالت الوزارة إن الجيش التايواني يدافع بقوة عن الموانئ والمطارات، وهو ما يجعل احتلال الجزيرة أمر غير سهل في وقت قصير.
ورأت أن اللوجستيات الصينية تواجه تحديات كذلك حيث سيكون من الضروري إعادة تزويد أي قوات إنزال بالأسلحة والأغذية والأدوية عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين البلدين.
ويقول خبراء إن الصين تمتلك وسائل أخرى لإخضاع تايوان دون اللجوء إلى غزو كامل، من بين هذه الوسائل الحصار أو شن هجمات صاروخية.