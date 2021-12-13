تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211213/تايوان-صعوبات-كبيرة-بانتظار-الصين-إذا-ما-قررت-تنفيذ-غزو-كامل-لأراضينا--1053871489.html
تايوان: صعوبات كبيرة بانتظار الصين إذا ما قررت تنفيذ غزو كامل لأراضينا
تايوان: صعوبات كبيرة بانتظار الصين إذا ما قررت تنفيذ غزو كامل لأراضينا
قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن أي غزو صيني كامل لتايوان سيكون من الصعب جدا تحقيقه، موضحة أن السبب في ذلك هو المشكلات التي قد تواجه بكين في إنزال القوات... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T06:43+0000
2021-12-13T06:43+0000
تايوان
الصين
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1048877883_0:25:1200:700_1920x0_80_0_0_e5c496c0d8641d842bf8ee0fc2068395.jpg
جاء هذا في أحدث تقييم لغزو يتضمن نزول القوات والسيطرة على الموانئ والمطارات، بحسب "رويترز.وخلال العامين الماضيين، تصاعدت التوترات بين الصين وتايوان بسبب تكثيف الصين لأنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان للضغط عليها لقبول الحكم الصيني. وتطالب بكين بالسيادة على تايوان باعتبارها إقليما تابعا لها.وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في تقرير لأعضاء البرلمان أن قدرة بكين محدودة فيما يتعلق بالنقل حاليا، معتبرة أنها لن تكون قادرة على إنزال جميع قواتها دفعة واحدة.ورأى التقرير أنه سيتعين على الصين الاعتماد على سفن "غير تقليدية" تصعد وتنزل منها المركبات مباشرة وأنها بحاجة إلى استخدام مرافق الموانئ إضافة إلى استخدام طائرات نقل تكون بحاجة لمطارات.وقالت الوزارة إن الجيش التايواني يدافع بقوة عن الموانئ والمطارات، وهو ما يجعل احتلال الجزيرة أمر غير سهل في وقت قصير. ورأت أن اللوجستيات الصينية تواجه تحديات كذلك حيث سيكون من الضروري إعادة تزويد أي قوات إنزال بالأسلحة والأغذية والأدوية عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين البلدين.ويقول خبراء إن الصين تمتلك وسائل أخرى لإخضاع تايوان دون اللجوء إلى غزو كامل، من بين هذه الوسائل الحصار أو شن هجمات صاروخية.
https://arabic.sputniknews.com/20211204/بلينكن-يحذر-الصين-مجددا-بشأن-تايوان-1053529601.html
تايوان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/1048877883_267:0:1200:700_1920x0_80_0_0_8ab1f7ac009abfa28c1fa30d79b4d23a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
تايوان, الصين

تايوان: صعوبات كبيرة بانتظار الصين إذا ما قررت تنفيذ غزو كامل لأراضينا

06:43 GMT 13.12.2021
© AP Photo / Kin Cheungالجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية
الجيش الصيني... مروحيات ومقاتلات على متن حاملة طائرات صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن أي غزو صيني كامل لتايوان سيكون من الصعب جدا تحقيقه، موضحة أن السبب في ذلك هو المشكلات التي قد تواجه بكين في إنزال القوات وإمدادها.
جاء هذا في أحدث تقييم لغزو يتضمن نزول القوات والسيطرة على الموانئ والمطارات، بحسب "رويترز.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ونظيره الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
بلينكن يحذر الصين مجددا بشأن تايوان
4 ديسمبر, 01:42 GMT
وخلال العامين الماضيين، تصاعدت التوترات بين الصين وتايوان بسبب تكثيف الصين لأنشطتها العسكرية بالقرب من تايوان للضغط عليها لقبول الحكم الصيني. وتطالب بكين بالسيادة على تايوان باعتبارها إقليما تابعا لها.
وذكرت وزارة الدفاع التايوانية في تقرير لأعضاء البرلمان أن قدرة بكين محدودة فيما يتعلق بالنقل حاليا، معتبرة أنها لن تكون قادرة على إنزال جميع قواتها دفعة واحدة.
ورأى التقرير أنه سيتعين على الصين الاعتماد على سفن "غير تقليدية" تصعد وتنزل منها المركبات مباشرة وأنها بحاجة إلى استخدام مرافق الموانئ إضافة إلى استخدام طائرات نقل تكون بحاجة لمطارات.
وقالت الوزارة إن الجيش التايواني يدافع بقوة عن الموانئ والمطارات، وهو ما يجعل احتلال الجزيرة أمر غير سهل في وقت قصير.
ورأت أن اللوجستيات الصينية تواجه تحديات كذلك حيث سيكون من الضروري إعادة تزويد أي قوات إنزال بالأسلحة والأغذية والأدوية عبر مضيق تايوان الذي يفصل بين البلدين.
ويقول خبراء إن الصين تمتلك وسائل أخرى لإخضاع تايوان دون اللجوء إلى غزو كامل، من بين هذه الوسائل الحصار أو شن هجمات صاروخية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
06:46 GMTسيئول: اتفقنا مع بيونغ يانغ على إعلان إنهاء الحرب
06:45 GMTوفيات كورونا في أمريكا تتجاوز عدد سكان إحدى الولايات
06:43 GMTتايوان: صعوبات كبيرة بانتظار الصين إذا ما قررت تنفيذ غزو كامل لأراضينا
06:36 GMTمسؤول أردني: فحص كورونا قبل التجمعات يشمل حفلات الزفاف
06:29 GMTمصادر مخفية للسكر تشكل خطورة على الصحة
06:06 GMT3 أطعمة للإفطار تقلل مستويات الكوليسترول في الدم
05:42 GMTتنشط الهرمونات... الأطعمة المثالية للغدة الدرقية
05:18 GMTمخاطر شرب الشاي الأخضر يوميا
04:47 GMTمخاوف من مقتل أكثر من 100 مع اجتياح أعاصير قوية مناطق بأمريكا
04:14 GMTقبل قمة الرياض.. حمد بن جاسم يتحدث عن انسجام سياسي إيجابي
03:27 GMTالثوران البركاني في لا بالما الإسبانية الأطول خلال الـ 500 عام الماضية
02:45 GMTالنفط يرتفع نتيجة التفاؤل بأن يكون تأثير أوميكرون محدودا على طلب الوقود
01:58 GMTريابكوف: حشد الناتو على حدودنا ينذر بوضع يشبه أزمة الصواريخ الكوبية
01:15 GMTمقتل فلسطيني خلال اشتباك مع القوات الإسرائيلية.. فيديو
00:59 GMTلافروف يناقش مع نظيره الجنوب أفريقي وصول مختبر طبي على متن طائرات روسية
00:15 GMTزلزال بقوة 5.5 درجة يضرب جنوب أفريقيا
أمسالجيش اليمني يستعيد مواقع من "أنصار الله" إثر معارك في مأرب
أمسأهداف مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في ليلة تألق فيها مبابي.. فيديو
أمسأهداف مباراة ريال مدريد وأتليتيكو (2-0) في قمة العاصمة الإسبانية.. فيديو
أمسالكشف عن تفاصيل صفقة سرية بين الصين وأبل