جونسون يرفع حالة الطوارئ في بريطانيا للمستوى الرابع بسبب تضاعف حالات "أوميكرون"

وقال جونسون إنه يطلق "مهمة أوميكرون الوطنية للطوارئ" لتشجيع كل من هو مؤهل "للحصول على التعزيز الآن" حسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".كما أضاف جونسون: "تم رفع مستوى التأهب في المملكة المتحدة من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، بسبب تضاعف حالات أوميكرون كل يومين إلى ثلاثة أيام".وأردف: "موجة أوميكرون عملاقة في طريقها إلينا، وبكل بساطة، جرعتين من اللقاح غير كافيتين".واستطرد قائلا: "ولكن الأخبار الجيدة هي أن العلماء يؤكدون أن جرعة ثالثة معززة سترفع درجة الوقاية من المرض".وكان من المقرر افتتاح برنامج معزز لمقاومة كوفيد-19 لمن هم فوق الـ30 عامًا فقط، ولكن جونسون قال إن "كل شخص بالغ حصل على اللقاح الثاني قبل ثلاثة أشهر على الأقل سيكون قادرًا الآن على حجز جرعة معززة" حيث أنه يعمل على توسيع الشريحة المستهدفة.وقال جونسون: "أخشى أننا نواجه الآن حالة طوارئ في معركتنا مع المتغير الجديد أوميكرون، وعلينا بشكل عاجل تعزيز الحماية عن طريق اللقاحات للحفاظ على سلامة أصدقائنا وأحبائنا".وقال جونسون إن "الحصول على جرعات لجميع البالغين بحلول الأول من كانون الثاني/ يناير سيتطلب "جهدًا غير عادي"، حيث أقر بأن "بعض مواعيد المصابين بالأمراض الأخرى ستحتاج إلى تأجيلها حتى العام الجديد".وأضاف أنه "إذا لم نفعل ذلك الآن، فقد تكون موجة أوميكرون جارفة لدرجة تؤدي إلى الاختلالات وحذف مواعيد المصابين بالأمراض العضال، مثل ازدحام مواعيد مرضى السرطان، حيث ستكون أكبر في العام المقبل".ويهدد ما لا يقل عن 60 من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين بالتصويت ضد هذه الإجراءات.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، أن "كل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر في إنجلترا ستتاح له الفرصة للحصول على لقاح معزز قبل نهاية العام لمكافحة خطر ارتفاع حالات الإصابة بأوميكرون".
كما أضاف جونسون: "تم رفع مستوى التأهب في المملكة المتحدة من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، بسبب تضاعف حالات أوميكرون كل يومين إلى ثلاثة أيام".
وأردف: "موجة أوميكرون عملاقة في طريقها إلينا، وبكل بساطة، جرعتين من اللقاح غير كافيتين".
“There is a tidal wave of Omicron coming.”
Boris Johnson says two doses of the COVID vaccine are “not enough to give the level of protection we need”, but scientists are “confident” that with a booster dose we can bring our level of protection “back up”https://t.co/WQK7BVTc9ypic.twitter.com/lwBVSGnOQf
واستطرد قائلا: "ولكن الأخبار الجيدة هي أن العلماء يؤكدون أن جرعة ثالثة معززة سترفع درجة الوقاية من المرض".
وكان من المقرر افتتاح برنامج معزز لمقاومة كوفيد-19 لمن هم فوق الـ30 عامًا فقط، ولكن جونسون قال إن "كل شخص بالغ حصل على اللقاح الثاني قبل ثلاثة أشهر على الأقل سيكون قادرًا الآن على حجز جرعة معززة" حيث أنه يعمل على توسيع الشريحة المستهدفة.
وقال جونسون: "أخشى أننا نواجه الآن حالة طوارئ في معركتنا مع المتغير الجديد أوميكرون، وعلينا بشكل عاجل تعزيز الحماية عن طريق اللقاحات للحفاظ على سلامة أصدقائنا وأحبائنا".