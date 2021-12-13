https://arabic.sputniknews.com/20211213/جونسون-يرفع-حالة-الطوارئ-في-بريطانيا-للمستوى-الرابع-بسبب-تضاعف-حالات-أوميكرون-1053881568.html

جونسون يرفع حالة الطوارئ في بريطانيا للمستوى الرابع بسبب تضاعف حالات "أوميكرون"

جونسون يرفع حالة الطوارئ في بريطانيا للمستوى الرابع بسبب تضاعف حالات "أوميكرون"

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الإثنين، أن "كل شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر في إنجلترا ستتاح له الفرصة للحصول على لقاح معزز قبل نهاية... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T11:35+0000

2021-12-13T11:35+0000

2021-12-13T11:35+0000

بريطانيا

أوميكرون

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وقال جونسون إنه يطلق "مهمة أوميكرون الوطنية للطوارئ" لتشجيع كل من هو مؤهل "للحصول على التعزيز الآن" حسب ما نشرته شبكة "سكاي نيوز".كما أضاف جونسون: "تم رفع مستوى التأهب في المملكة المتحدة من المستوى الثالث إلى المستوى الرابع، بسبب تضاعف حالات أوميكرون كل يومين إلى ثلاثة أيام".وأردف: "موجة أوميكرون عملاقة في طريقها إلينا، وبكل بساطة، جرعتين من اللقاح غير كافيتين".واستطرد قائلا: "ولكن الأخبار الجيدة هي أن العلماء يؤكدون أن جرعة ثالثة معززة سترفع درجة الوقاية من المرض".وكان من المقرر افتتاح برنامج معزز لمقاومة كوفيد-19 لمن هم فوق الـ30 عامًا فقط، ولكن جونسون قال إن "كل شخص بالغ حصل على اللقاح الثاني قبل ثلاثة أشهر على الأقل سيكون قادرًا الآن على حجز جرعة معززة" حيث أنه يعمل على توسيع الشريحة المستهدفة.وقال جونسون: "أخشى أننا نواجه الآن حالة طوارئ في معركتنا مع المتغير الجديد أوميكرون، وعلينا بشكل عاجل تعزيز الحماية عن طريق اللقاحات للحفاظ على سلامة أصدقائنا وأحبائنا".وقال جونسون إن "الحصول على جرعات لجميع البالغين بحلول الأول من كانون الثاني/ يناير سيتطلب "جهدًا غير عادي"، حيث أقر بأن "بعض مواعيد المصابين بالأمراض الأخرى ستحتاج إلى تأجيلها حتى العام الجديد".وأضاف أنه "إذا لم نفعل ذلك الآن، فقد تكون موجة أوميكرون جارفة لدرجة تؤدي إلى الاختلالات وحذف مواعيد المصابين بالأمراض العضال، مثل ازدحام مواعيد مرضى السرطان، حيث ستكون أكبر في العام المقبل".ويهدد ما لا يقل عن 60 من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين بالتصويت ضد هذه الإجراءات.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/ظهور-صور-مسربة-لرئيس-وزراء-بريطانيا-بوريس-جونسون-وسط-مطالب-باستقالته-1053836905.html

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بريطانيا, أوميكرون