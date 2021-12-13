https://arabic.sputniknews.com/20211213/خبيرة-تحذر-من-ارتداء-نوع-معين-من-السراويل-1053884587.html

خبيرة تحذر من مضاعفات "متلازمة السراويل الضيقة"

خبيرة تحذر من مضاعفات "متلازمة السراويل الضيقة"

حذرت خبيرة أمراض الإمساك والانتفاخ الدكتورة ميغان روسي من ارتداء السراويل والألبسة الضيقة على مدار اليوم. 13.12.2021, سبوتنيك عربي

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صحة

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وقالت روسي لصحيفة "إكسبرس" اليوم الإثنين: "نعلم أن ارتداء الملابس الرياضية طوال اليوم، وارتداء الملابس الضيقة يمكن أن يؤدي في الواقع إلى تفاقم حالات الانتفاخ".وأضافت: "لذا، إذا كنت ذاهبًا إلى صالة الألعاب الرياضية، فتخلص من ملابسك الرياضية الضيقة واستبدلها بالملابس الفضفاضة، ومن باب أولى ألا تذهب بغرض التنزه مرتديًا إياها".وأردفت: "هذه استراتيجية مهمة لمحاربة الانتفاخ".وقالت ميغان: "إنه مفهوم يسمى متلازمة السراويل الضيقة، وأعتقد أنه تم وصفه لأول مرة في مجلة طبية في عام 1993".وأوضحت: "إن ممارسة اليوغا قد أثبتت بالفعل في التجارب السريرية أنها تطلق الغازات المحتبسة".وبينت في هذا السياق أن "اليوغا يمكن أن تساعد حقًا في القضاء على أعراض إجهاد القناة الهضمية، فضلاً عن السماح بإطلاق أي غاز محتبس".ما هي متلازمة السراويل الضيقة؟تتولد هذه المتلازمة عن ارتداء السراويل الخانقة التي تلتصق بالجسم وتحبس الدم، مما يسبب مشاكل صحية تشمل الحموضة المعوية وانتفاخ البطن.وتشمل ميغان السراويل الرياضية الضيقة في هذه الفئة، إضافة للجينز الضيق، حيث يملك نفس التأثير، وكذلك أحزمة الخصر الخانقة.وأوضحت أنه "يمكن أن تسبب هذه الملابس الضيقة أيضًا مشاكل في الأعصاب، مما يؤدي إلى ألم في منطقة الفخذ".ونصحت ميغان بممارسه الرياضة، والاستحمام بالماء الدافئ لتخفيف أعراض الانتفاخ.

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