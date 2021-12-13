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فلسطين تعرب عن تضامنها مع أمريكا في مواجهة الأعاصير
فلسطين تعرب عن تضامنها مع أمريكا في مواجهة الأعاصير
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير العنيفة التي ضربت عددا من الولايات الأمريكية مخلفة 94 قتيلا. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T09:54+0000
2021-12-13T09:54+0000
وزارة الخارجية الفلسطينية
أعاصير
الولايات المتحدة
ولاية كنتاكي
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جاء ذلك في مذكرة رسمية بعثتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى نظيرتها الأمريكية.وقال بيان للوزارة: "تعرب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق في مواجهة الأعاصير التي ضربت الولايات الوسطى في أمريكا".كما تقدمت الخارجية الفلسطينية بالعزاء لذوي الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.وضربت أعاصير شديدة ست ولايات أمريكية مخلفة دمارا شاسعا على مئات الكيلومترات، فيما كانت مدينة مايفيلد في ولاية كانتاكي الأكثر تضرا جراء هذه الظاهرة المناخية الاستثنائية، التي ضربت هناك مصنعا للشموع ومراكز للإطفاء والشرطة، بحسب فرانس برس.وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير، إن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم في ولايته وأن عدد القتلى في النهاية سيتجاوز المائة.وقال بيشير إن هذه كانت أكثر الأعاصير تدميرا في تاريخ الولاية، وأنه حتى المباني الأكثر ثباتا من الفولاذ والطوب سويت بالأرض.كما ضربت الأعاصير ولايات ميزوري وإلينوي وتينيسي وأركنسو، وخلفت دمارا واسعا، وبلغ إجمالي الضحايا 94 شخصا.
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وزارة الخارجية الفلسطينية, أعاصير, الولايات المتحدة, ولاية كنتاكي

فلسطين تعرب عن تضامنها مع أمريكا في مواجهة الأعاصير

09:54 GMT 13.12.2021
© REUTERS / CHENEY ORRالأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية السبت 11 ديسمبر 2021
الأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية السبت 11 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / CHENEY ORR
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أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تضامنها مع الولايات المتحدة في مواجهة الأعاصير العنيفة التي ضربت عددا من الولايات الأمريكية مخلفة 94 قتيلا.
جاء ذلك في مذكرة رسمية بعثتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إلى نظيرتها الأمريكية.
وقال بيان للوزارة: "تعرب وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية والشعب الأمريكي الصديق في مواجهة الأعاصير التي ضربت الولايات الوسطى في أمريكا".
كما تقدمت الخارجية الفلسطينية بالعزاء لذوي الضحايا، وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.
وضربت أعاصير شديدة ست ولايات أمريكية مخلفة دمارا شاسعا على مئات الكيلومترات، فيما كانت مدينة مايفيلد في ولاية كانتاكي الأكثر تضرا جراء هذه الظاهرة المناخية الاستثنائية، التي ضربت هناك مصنعا للشموع ومراكز للإطفاء والشرطة، بحسب فرانس برس.
وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بيشير، إن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم في ولايته وأن عدد القتلى في النهاية سيتجاوز المائة.
وقال بيشير إن هذه كانت أكثر الأعاصير تدميرا في تاريخ الولاية، وأنه حتى المباني الأكثر ثباتا من الفولاذ والطوب سويت بالأرض.
كما ضربت الأعاصير ولايات ميزوري وإلينوي وتينيسي وأركنسو، وخلفت دمارا واسعا، وبلغ إجمالي الضحايا 94 شخصا.
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