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https://arabic.sputniknews.com/20211213/مخاوف-من-مقتل-أكثر-من-100-مع-اجتياح-أعاصير-قوية-مناطق-بأمريكا-1053870445.html
مخاوف من مقتل أكثر من 100 مع اجتياح أعاصير قوية مناطق بأمريكا
مخاوف من مقتل أكثر من 100 مع اجتياح أعاصير قوية مناطق بأمريكا
قام أفراد الإنقاذ في ولاية كنتاكي الأمريكية، يوم الأحد، بالبحث بين الأنقاض عن أي ناجين في الوقت الذي قام فيه سكان كثيرون ممن انقطعت عنهم الكهرباء أو الماء بل... 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T04:47+0000
2021-12-13T04:47+0000
أمريكا والأعاصير
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وقالت السلطات، إنه ليس لديها أمل يذكر في العثور على ناجين بعد أن اجتاحت الأعاصير الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي ليل الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى فيما لا يقل عن خمس ولايات.ولقي ستة عمال حتفهم في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي، بعد أن انهار المصنع بسبب قوة الإعصار.واجتاحت الأعاصير دارا لرعاية المسنين في ولاية أركنسو، مما تسبب في وفاة شخص من بين شخصين لقيا حتفهما في تلك الولاية. وتم الإبلاغ عن مقتل أربعة في ولاية تينيسي واثنين في ولاية ميزوري، وفقا لرويترز..ولكن أكثر المناطق التي تضررت من الأعاصير بلدة مايفيلد الصغيرة بولاية كنتاكي، حيث دمرت الأعاصير الشديدة، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الشتاء، مصنعا للشموع ومراكز للإطفاء والشرطة.وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، إن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم في ولايته وأن عدد القتلى في النهاية سيتجاوز 100، ولكن يحدوه أمل في حدوث "بعض المعجزات" على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة منذ العثور على أي شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض.وانتقل أكثر من 300 من أفراد الحرس الوطني من منزل إلى آخر، وقاموا برفع الأنقاض. وعملت فرق على توزيع المياه ومولدات الكهرباء.وفتحت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية الأمريكية الملاجئ، وأرسلت فرقا وإمدادات من الوجبات والمياه.
https://arabic.sputniknews.com/20211212/الأعاصير-المدمرة-تقتل-أكثر-من-100-شخص-في-ولاية-كنتاكي-الأمريكية-1053831424.html
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أمريكا والأعاصير

مخاوف من مقتل أكثر من 100 مع اجتياح أعاصير قوية مناطق بأمريكا

04:47 GMT 13.12.2021
© REUTERS / DRONE BASEموقع انهيار سقف في مخزن لشركة أمازون بالقرب من سانت لويس بالولايات المتحدة 11 ديسمبر 2021
موقع انهيار سقف في مخزن لشركة أمازون بالقرب من سانت لويس بالولايات المتحدة 11 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© REUTERS / DRONE BASE
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قام أفراد الإنقاذ في ولاية كنتاكي الأمريكية، يوم الأحد، بالبحث بين الأنقاض عن أي ناجين في الوقت الذي قام فيه سكان كثيرون ممن انقطعت عنهم الكهرباء أو الماء بل ولا يوجد حتى سقف فوق رؤوسهم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد سلسلة من الأعاصير القوية التي يخشى المسؤولون أن تكون قد قتلت أكثر من 100 شخص ودمرت منازل وشركات.
وقالت السلطات، إنه ليس لديها أمل يذكر في العثور على ناجين بعد أن اجتاحت الأعاصير الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي ليل الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى فيما لا يقل عن خمس ولايات.
ولقي ستة عمال حتفهم في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي، بعد أن انهار المصنع بسبب قوة الإعصار.
واجتاحت الأعاصير دارا لرعاية المسنين في ولاية أركنسو، مما تسبب في وفاة شخص من بين شخصين لقيا حتفهما في تلك الولاية. وتم الإبلاغ عن مقتل أربعة في ولاية تينيسي واثنين في ولاية ميزوري، وفقا لرويترز..
الأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية السبت 11 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
الأعاصير المدمرة تقتل أكثر من 100 شخص في ولاية كنتاكي الأمريكية
أمس, 00:24 GMT
ولكن أكثر المناطق التي تضررت من الأعاصير بلدة مايفيلد الصغيرة بولاية كنتاكي، حيث دمرت الأعاصير الشديدة، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الشتاء، مصنعا للشموع ومراكز للإطفاء والشرطة.
وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، إن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم في ولايته وأن عدد القتلى في النهاية سيتجاوز 100، ولكن يحدوه أمل في حدوث "بعض المعجزات" على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة منذ العثور على أي شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض.
وقال بشير إن هذه كانت أكثر الأعاصير تدميرا في تاريخ الولاية، وأنه حتى المباني الأكثر ثباتا من الفولاذ والطوب سويت بالأرض.
وانتقل أكثر من 300 من أفراد الحرس الوطني من منزل إلى آخر، وقاموا برفع الأنقاض. وعملت فرق على توزيع المياه ومولدات الكهرباء.
وفتحت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية الأمريكية الملاجئ، وأرسلت فرقا وإمدادات من الوجبات والمياه.
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