https://arabic.sputniknews.com/20211213/مخاوف-من-مقتل-أكثر-من-100-مع-اجتياح-أعاصير-قوية-مناطق-بأمريكا-1053870445.html

مخاوف من مقتل أكثر من 100 مع اجتياح أعاصير قوية مناطق بأمريكا

مخاوف من مقتل أكثر من 100 مع اجتياح أعاصير قوية مناطق بأمريكا

قام أفراد الإنقاذ في ولاية كنتاكي الأمريكية، يوم الأحد، بالبحث بين الأنقاض عن أي ناجين في الوقت الذي قام فيه سكان كثيرون ممن انقطعت عنهم الكهرباء أو الماء بل... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T04:47+0000

2021-12-13T04:47+0000

2021-12-13T04:47+0000

أمريكا والأعاصير

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وقالت السلطات، إنه ليس لديها أمل يذكر في العثور على ناجين بعد أن اجتاحت الأعاصير الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي ليل الجمعة، مما أسفر عن سقوط قتلى فيما لا يقل عن خمس ولايات.ولقي ستة عمال حتفهم في مخزن لشركة أمازون في ولاية إيلينوي، بعد أن انهار المصنع بسبب قوة الإعصار.واجتاحت الأعاصير دارا لرعاية المسنين في ولاية أركنسو، مما تسبب في وفاة شخص من بين شخصين لقيا حتفهما في تلك الولاية. وتم الإبلاغ عن مقتل أربعة في ولاية تينيسي واثنين في ولاية ميزوري، وفقا لرويترز..ولكن أكثر المناطق التي تضررت من الأعاصير بلدة مايفيلد الصغيرة بولاية كنتاكي، حيث دمرت الأعاصير الشديدة، التي يقول خبراء الأرصاد الجوية إنها غير معتادة في الشتاء، مصنعا للشموع ومراكز للإطفاء والشرطة.وقال حاكم ولاية كنتاكي آندي بشير، إن ما لا يقل عن 80 شخصا لقوا حتفهم في ولايته وأن عدد القتلى في النهاية سيتجاوز 100، ولكن يحدوه أمل في حدوث "بعض المعجزات" على الرغم من مرور أكثر من 24 ساعة منذ العثور على أي شخص على قيد الحياة تحت الأنقاض.وانتقل أكثر من 300 من أفراد الحرس الوطني من منزل إلى آخر، وقاموا برفع الأنقاض. وعملت فرق على توزيع المياه ومولدات الكهرباء.وفتحت وكالة إدارة الطوارئ الاتحادية الأمريكية الملاجئ، وأرسلت فرقا وإمدادات من الوجبات والمياه.

https://arabic.sputniknews.com/20211212/الأعاصير-المدمرة-تقتل-أكثر-من-100-شخص-في-ولاية-كنتاكي-الأمريكية-1053831424.html

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أمريكا والأعاصير