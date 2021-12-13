https://arabic.sputniknews.com/20211213/مسؤول-روسي-واشنطن-وطهران-لا-تلهوان-بشأن-خطة-عمل-الملف-النووي-الإيراني-1053890636.html

مسؤول روسي: واشنطن وطهران "لا تلهوان" بشأن خطة عمل الملف النووي الإيراني

مسؤول روسي: واشنطن وطهران "لا تلهوان" بشأن خطة عمل الملف النووي الإيراني

قال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، اليوم الإثنين، إنه "على الرغم من التناقضات الحالية، فإن طهران وواشنطن لا تلهوان"، وأضاف... 13.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-13T13:45+0000

2021-12-13T13:45+0000

2021-12-13T13:45+0000

روسيا

إيران

الملف النووي

واشنطن

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وأضاف أوليانوف عبر قناة "روسيا 24": "لا أرى أي سبب للاعتقاد بأن أحد المفاوضين، بمن فيهم الإيرانيون والأميركيون، يلعب لعبة في هذه الحالة، في الواقع، هناك إرادة سياسية لتحقيق نتيجة ملموسة".وأشار أوليانوف إلى أنه "من المهم بالنسبة للأميركيين أن يكون البرنامج النووي الإيراني تحت سيطرة ذات ثقة، وهذه السيطرة مفقودة إلى حد كبير في الوقت الراهن، وبالنسبة للإيرانيين من المهم رفع العقوبات".وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي اليوم الإثنين، إن "المنظمة تتعهد بعدم القيام بأعمال غير متسقة مع المقررات الدولية، فيما يخص الملف النووي الإيراني"وأوضح إسلامي في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، خلال مشارکته في المهرجان الخامس عشر للمنتجين والمدراء الشباب في طهران: "نتعهد بعدم القيام بأعمال لا تتوافق مع المقررات الدولية وملتزمون بتطوير قدراتنا النووية لنكون فاعلين في مجال الطاقة النووية".وشدد إسلامي على أن: "بعض دول المنطقة والدول الغربية تحاول بشكل عام تقديم صورة خاطئة عن الصناعة النووية على أنها مرتبطة فقط بالتخصيب وصناعة السلاح، لكنها في الحقيقة تشمل هذه الصناعة جوانب عديدة أهمها الطب والزراعة والبيئة."

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روسيا, إيران, الملف النووي, واشنطن