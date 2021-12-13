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https://arabic.sputniknews.com/20211213/مصادر-تتحدث-عن-إعادة-قرعة-ثمن-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا-1053886464.html
مصادر تتحدث عن إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
مصادر تتحدث عن إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
تابع جميع عشاق كرة القدم عامة والأوروبية خاصة نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي تم الإعلان عن نتائجها اليوم الإثنين. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T12:42+0000
2021-12-13T12:42+0000
رياضة
دوري الأبطال
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وتفاجأ الجمهور بأنباء نقلتها شبكة "بي إن سبورت" عن مصادر لها، تفيد بأن القرعة قد تتم إعادتها لأسباب لا تزال مجهولة حتى اللحظة.وأسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن عودة التحدي بين كريستيانو وميسي إلى الواجهة، بالإضافة لعدة مباريات نارية أخرى.وكانت نتيجة القرعة كالتالي:بنفيكا البرتغالي يواجه ريال مدريد الإسبانيفياريال الإسباني يواجه مانشستر سيتي الإنجليزيأتلتكو مدريد الإسباني يواجه بايرن ميونيخ الألمانيزالتسبورغ النمساوي يواجه ليفربول الإنجليزيإنتر ميلان الإيطالي ضد أياكس الهولنديسبورتينغ لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطاليتشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي ويرتقب عشاق المسابقة العريقة المواجهة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في مباراة يترقبها بشدة عشاق النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.وستجري مباريات الذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في 15 و16 و22 و23 فبراير/شباط، فيما ستقام مباريات الإياب في 8 و9 و15 و16 مارس/آذار 2022.وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قرر إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، وبالتالي في حالة انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي وإذا استمر التعادل ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.
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رياضة, دوري الأبطال

مصادر تتحدث عن إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

12:42 GMT 13.12.2021
© AFP 2021 / RICHARD JUILLIARTقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© AFP 2021 / RICHARD JUILLIART
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تابع جميع عشاق كرة القدم عامة والأوروبية خاصة نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا التي تم الإعلان عن نتائجها اليوم الإثنين.
وتفاجأ الجمهور بأنباء نقلتها شبكة "بي إن سبورت" عن مصادر لها، تفيد بأن القرعة قد تتم إعادتها لأسباب لا تزال مجهولة حتى اللحظة.
وأسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن عودة التحدي بين كريستيانو وميسي إلى الواجهة، بالإضافة لعدة مباريات نارية أخرى.
وكانت نتيجة القرعة كالتالي:
بنفيكا البرتغالي يواجه ريال مدريد الإسباني
فياريال الإسباني يواجه مانشستر سيتي الإنجليزي
أتلتكو مدريد الإسباني يواجه بايرن ميونيخ الألماني
زالتسبورغ النمساوي يواجه ليفربول الإنجليزي
إنتر ميلان الإيطالي ضد أياكس الهولندي
سبورتينغ لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطالي
تشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي
ويرتقب عشاق المسابقة العريقة المواجهة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في مباراة يترقبها بشدة عشاق النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
وستجري مباريات الذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في 15 و16 و22 و23 فبراير/شباط، فيما ستقام مباريات الإياب في 8 و9 و15 و16 مارس/آذار 2022.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قرر إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، وبالتالي في حالة انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي وإذا استمر التعادل ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.
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