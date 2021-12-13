مصادر تتحدث عن إعادة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

وتفاجأ الجمهور بأنباء نقلتها شبكة "بي إن سبورت" عن مصادر لها، تفيد بأن القرعة قد تتم إعادتها لأسباب لا تزال مجهولة حتى اللحظة.وأسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن عودة التحدي بين كريستيانو وميسي إلى الواجهة، بالإضافة لعدة مباريات نارية أخرى.وكانت نتيجة القرعة كالتالي:بنفيكا البرتغالي يواجه ريال مدريد الإسبانيفياريال الإسباني يواجه مانشستر سيتي الإنجليزيأتلتكو مدريد الإسباني يواجه بايرن ميونيخ الألمانيزالتسبورغ النمساوي يواجه ليفربول الإنجليزيإنتر ميلان الإيطالي ضد أياكس الهولنديسبورتينغ لشبونة البرتغالي ضد يوفنتوس الإيطاليتشيلسي الإنجليزي ضد ليل الفرنسي ويرتقب عشاق المسابقة العريقة المواجهة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، في مباراة يترقبها بشدة عشاق النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.وستجري مباريات الذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في 15 و16 و22 و23 فبراير/شباط، فيما ستقام مباريات الإياب في 8 و9 و15 و16 مارس/آذار 2022.وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قرر إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، وبالتالي في حالة انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي وإذا استمر التعادل ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.
وستجري مباريات الذهاب دور الـ16 من دوري الأبطال في 15 و16 و22 و23 فبراير/شباط، فيما ستقام مباريات الإياب في 8 و9 و15 و16 مارس/آذار 2022.
وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد قرر إلغاء قاعدة الأهداف خارج الأرض، وبالتالي في حالة انتهاء المباراتين بنتيجة التعادل بعد 180 دقيقة سينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافي وإذا استمر التعادل ستكون هناك ركلات ترجيح لحسم بطاقة المتأهل.