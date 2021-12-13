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https://arabic.sputniknews.com/20211213/ناسا-تطور-أكياس-نوم-لحماية-رواد-الفضاء-من-سحق-عيونهم-وتدهور-بصرهم-صورة-1053879343.html
‏"ناسا" تطور أكياس نوم لحماية رواد الفضاء من سحق عيونهم وتدهور بصرهم... صورة
‏"ناسا" تطور أكياس نوم لحماية رواد الفضاء من سحق عيونهم وتدهور بصرهم... صورة
بدأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في تطوير أكياس نوم خاصة برواد الفضاء لحماية بصرهم من ‏الضعف والتدهور.‏ 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T10:23+0000
2021-12-13T10:23+0000
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وتميل السوائل إلى التراكم في رأس رائد الفضاء أثناء النوم، لكن عندما يكوون نائما على كوكب الأرض، تسحبها الجاذبية الأرضية إلى أسفل إلى الجسم عندما يستيقظ.وفي ظل الجاذبية المنخفضة للفضاء، يتجمع أكثر من نصف غالون من السوائل في الرأس، ما يؤدي إلى الضغط على مقلة العين، مما يتسبب في تسطيح يمكن أن يؤدي إلى ضعف البصر، وهو اضطراب يسمى "متلازمة العين العصبية المرتبطة برحلات الفضاء".وطور الباحثون من مركز "UT Southwestern" الطبي هذه الأيام كيس نوم يمكن أن يمنع أو يقلل من هذه المشاكل، عن طريق امتصاصها السوائل بشكل فعال من رؤوس رواد الفضاء، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".وتعاون الباحثون مع شركة "REI" لتصنيع المعدات الخارجية لتطوير كيس نوم يلائم الخصر، ويحيط بالجزء السفلي من الجسم، ثم يتم تنشيط جهاز شفط يشبه المكنسة الكهربائية، والذي يسحب السائل نحو القدمين ويمنعه من التراكم في الرأس.وأثبتت أكياس النوم الجديدة فعاليتها ماع ما يقرب من 12 متطوعا.لكن قبل اعتمادها بصورة رسمية، يجب على "ناسا" أن تحصل على إجابات لتساؤلات مهمة، مثل المقدار الأمثل من الوقت الذي يجب أن يقضيه رواد الفضاء في كيس النوم بصفة يومية، وما إذا كان يجب على كل رائد فضاء استخدام كيس نوم أم أنه سيكون محصورا على مرضى اضطراب "متلازمة العين العصبية المرتبطة برحلات الفضاء".ويعاني أكثر من نصف رواد فضاء "ناسا"، الذين قضوا أكثر من 6 أشهر داخل محطة الفضاء الدولية، من مشاكل في الرؤية بدرجات متفاوتة.ومن بين تلك الحالات، عاد رائد الفضاء، جون فيليبس، من فترة 6 أشهر قضاها حول محطة الفضاء الدولية في عام 2005 مع انخفاض بصره من درجة 20/20 إلى 20/100، بحسب "بي بي سي".
https://arabic.sputniknews.com/20211107/رواد-مركبة-فضاء-سبيس-إكس-يضطرون-لارتداء-حفاضات-بسبب-تعطل-المرحاض-1050640264.html
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مجتمع, منوعات, علوم

‏"ناسا" تطور أكياس نوم لحماية رواد الفضاء من سحق عيونهم وتدهور بصرهم... صورة

10:23 GMT 13.12.2021
© Photo / NASA/Jack Fischerرائد فضاء "روس كوسموس" الروسي سيرغي ريازانسكي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي
رائد فضاء روس كوسموس الروسي سيرغي ريازانسكي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
رائد فضاء "روس كوسموس" الروسي سيرغي ريازانسكي خلال خروجه إلى الفضاء الخارجي
© Photo / NASA/Jack Fischer
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بدأت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في تطوير أكياس نوم خاصة برواد الفضاء لحماية بصرهم من ‏الضعف والتدهور.‏
وتميل السوائل إلى التراكم في رأس رائد الفضاء أثناء النوم، لكن عندما يكوون نائما على كوكب الأرض، تسحبها الجاذبية الأرضية إلى أسفل إلى الجسم عندما يستيقظ.
وفي ظل الجاذبية المنخفضة للفضاء، يتجمع أكثر من نصف غالون من السوائل في الرأس، ما يؤدي إلى الضغط على مقلة العين، مما يتسبب في تسطيح يمكن أن يؤدي إلى ضعف البصر، وهو اضطراب يسمى "متلازمة العين العصبية المرتبطة برحلات الفضاء".
إطلاق مركبة سبيس إكس والتي تحمل اسم كرو دراغون عن طريق صاروخ فالكون 9، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في كيب كانافيرال بولاية فلوريدا، الولايات المتحدة 16 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2021
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وطور الباحثون من مركز "UT Southwestern" الطبي هذه الأيام كيس نوم يمكن أن يمنع أو يقلل من هذه المشاكل، عن طريق امتصاصها السوائل بشكل فعال من رؤوس رواد الفضاء، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وتعاون الباحثون مع شركة "REI" لتصنيع المعدات الخارجية لتطوير كيس نوم يلائم الخصر، ويحيط بالجزء السفلي من الجسم، ثم يتم تنشيط جهاز شفط يشبه المكنسة الكهربائية، والذي يسحب السائل نحو القدمين ويمنعه من التراكم في الرأس.
وأثبتت أكياس النوم الجديدة فعاليتها ماع ما يقرب من 12 متطوعا.
لكن قبل اعتمادها بصورة رسمية، يجب على "ناسا" أن تحصل على إجابات لتساؤلات مهمة، مثل المقدار الأمثل من الوقت الذي يجب أن يقضيه رواد الفضاء في كيس النوم بصفة يومية، وما إذا كان يجب على كل رائد فضاء استخدام كيس نوم أم أنه سيكون محصورا على مرضى اضطراب "متلازمة العين العصبية المرتبطة برحلات الفضاء".
ويعاني أكثر من نصف رواد فضاء "ناسا"، الذين قضوا أكثر من 6 أشهر داخل محطة الفضاء الدولية، من مشاكل في الرؤية بدرجات متفاوتة.
ومن بين تلك الحالات، عاد رائد الفضاء، جون فيليبس، من فترة 6 أشهر قضاها حول محطة الفضاء الدولية في عام 2005 مع انخفاض بصره من درجة 20/20 إلى 20/100، بحسب "بي بي سي".
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