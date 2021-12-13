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وكالة: أقمار صناعية ترصد صورا جديدة من داخل إيران... ماذا تنوي طهران
وكالة: أقمار صناعية ترصد صورا جديدة من داخل إيران... ماذا تنوي طهران
أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية أن إيران تستعد لتنفيذ عملية إطلاق فضائي في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا. 13.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-13T09:53+0000
2021-12-13T09:53+0000
العالم
أخبار إيران
الاتفاق النووي
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وبحسب الصور التي التقطتها شركة "بلانت لابز" الأمريكية، وحصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الإطلاق المُحتمل من قاعدة الخميني الفضائية الفضائية الواقعة بالسهول الصحراوية لمحافظة سمنان، على بعد 240 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طهران.وتظهر في الصور مركبة دعم تقف بجانب جسر رافعة أبيض، والذي عادة ما يحمل صاروخا على منصة الإطلاق.وأوضحت الوكالة أن مركبة الدعم ظهرت في صور فضائية أخرى للموقع قبل الإطلاق، كما تظهر في الصور أيضا رافعة هيدروليكية شوهدت في عمليات إطلاق سابقة، ويُرجح أنها استُخدمت في صيانة الصاروخ.يأتي ذلك في الوقت الذي عرضت فيه وسائل إعلام حكومية إيرانية قائمة بالعمليات المُخططة، لإطلاق أقمار صناعية في إطار برنامج الفضاء المدني الإيراني، الذي عانى سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة.واتهمت إيران، الأحد، الدول الأوروبية بالتقاعس عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء الاتفاق النووي.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا مشروط برفع العقوبات المفروضة على بلاده.هذا واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/أمريكا-ترفض-منح-إسرائيل-طائرات-مهمة-لضرب-إيران-على-وجه-السرعة-1053871998.html
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العالم, أخبار إيران, الاتفاق النووي

وكالة: أقمار صناعية ترصد صورا جديدة من داخل إيران... ماذا تنوي طهران

09:53 GMT 13.12.2021
© Photo / The Iranian Ministry of Defenceصاروخ سيمورغ
صاروخ سيمورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
© Photo / The Iranian Ministry of Defence
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أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية أن إيران تستعد لتنفيذ عملية إطلاق فضائي في الوقت الذي تستمر فيه المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا.
وبحسب الصور التي التقطتها شركة "بلانت لابز" الأمريكية، وحصلت عليها وكالة "أسوشيتد برس"، فإن الإطلاق المُحتمل من قاعدة الخميني الفضائية الفضائية الواقعة بالسهول الصحراوية لمحافظة سمنان، على بعد 240 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طهران.
وتظهر في الصور مركبة دعم تقف بجانب جسر رافعة أبيض، والذي عادة ما يحمل صاروخا على منصة الإطلاق.
وأوضحت الوكالة أن مركبة الدعم ظهرت في صور فضائية أخرى للموقع قبل الإطلاق، كما تظهر في الصور أيضا رافعة هيدروليكية شوهدت في عمليات إطلاق سابقة، ويُرجح أنها استُخدمت في صيانة الصاروخ.
يأتي ذلك في الوقت الذي عرضت فيه وسائل إعلام حكومية إيرانية قائمة بالعمليات المُخططة، لإطلاق أقمار صناعية في إطار برنامج الفضاء المدني الإيراني، الذي عانى سلسلة من عمليات الإطلاق الفاشلة.
طائرة صريج بوينغ كا سي 135 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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07:06 GMT
واتهمت إيران، الأحد، الدول الأوروبية بالتقاعس عن تقديم أي مقترح أو مبادرة بناءة وسط جهود إحياء الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن التوصل إلى اتفاق نووي جيد في مفاوضات فيينا مشروط برفع العقوبات المفروضة على بلاده.
هذا واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
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