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https://arabic.sputniknews.com/20211214/الإمارات-تخطر-أمريكا-رسميا-بتعليق-صفقة-عسكرية-قيمتها-23-مليار-دولار-1053942585.html
الإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23 مليار دولار
الإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23 مليار دولار
كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إبلاغ أبو ظبي واشنطن بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T18:57+0000
2021-12-14T19:04+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الإمارات اليوم
طائرات إف 35
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قال المسؤول الإماراتي في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة رسميا بتعليق محادثات صفقة شراء مقاتلات "إف 35" ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 23 مليار دولار.في وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الإمارات "هددت" الولايات المتحدة بالانسحاب من الصفقة العسكرية الضخمة.ووفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ترى الإمارات أن المتطلبات الأمنية التي وضعتها واشنطن لحماية أسلحتها من "التجسس الصيني"، مرهقة للغاية.وأشارت إلى أن التهديد الإماراتي يُعتقد أنه "خطوة تفاوضية" تسبق زيارة وفد عسكري من البلد العربي إلى البنتاغون، غدا الأربعاء، لعقد محادثات تستمر يومين.ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أنه رغم المخاوف الأمنية الأمريكية "المشروعة"، فإن الولايات المتحدة حريصة على "إنقاذ الصفقة".أفادت وكالة "رويترز" في وقت لاحق، بأن مسؤول إماراتي أبلغها بأن أبو ظبي أخطرت واشنطن بالفعل بتعليق المحادثات حول الصفقة.وقال المسؤول إن الاشتراطات الفنية والقيود على العمليات وتحليل التكاليف والفوائد- عوامل أدت إلى "إعادة التقييم"، مشيرا إلى احتمال استئناف المحادثات في المستقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/إعلام-الإمارات-تهدد-بالانسحاب-من-صفقة-مقاتلات-إف-35-الأمريكية-1053933558.html
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العالم العربي, رصد عسكري, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الإمارات اليوم, طائرات إف 35

الإمارات تخطر أمريكا رسميا بتعليق صفقة عسكرية قيمتها 23 مليار دولار

18:57 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 19:04 GMT 14.12.2021)
© AFP 2021 / MANUEL TISCARENOمقاتلات "إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس
مقاتلات إف 35 الشبحية الأمريكية التي تنتمي إلى الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / MANUEL TISCARENO
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كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن إبلاغ أبو ظبي واشنطن بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة.
قال المسؤول الإماراتي في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة رسميا بتعليق محادثات صفقة شراء مقاتلات "إف 35" ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 23 مليار دولار.
في وقت سابق من اليوم، أفادت تقارير إعلامية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن الإمارات "هددت" الولايات المتحدة بالانسحاب من الصفقة العسكرية الضخمة.
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
إعلام: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة مقاتلات "إف-35" الأمريكية
15:25 GMT
ووفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال"، ترى الإمارات أن المتطلبات الأمنية التي وضعتها واشنطن لحماية أسلحتها من "التجسس الصيني"، مرهقة للغاية.
وأشارت إلى أن التهديد الإماراتي يُعتقد أنه "خطوة تفاوضية" تسبق زيارة وفد عسكري من البلد العربي إلى البنتاغون، غدا الأربعاء، لعقد محادثات تستمر يومين.
ومع ذلك، أشار المسؤولون إلى أنه رغم المخاوف الأمنية الأمريكية "المشروعة"، فإن الولايات المتحدة حريصة على "إنقاذ الصفقة".
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أفادت وكالة "رويترز" في وقت لاحق، بأن مسؤول إماراتي أبلغها بأن أبو ظبي أخطرت واشنطن بالفعل بتعليق المحادثات حول الصفقة.
وقال المسؤول إن الاشتراطات الفنية والقيود على العمليات وتحليل التكاليف والفوائد- عوامل أدت إلى "إعادة التقييم"، مشيرا إلى احتمال استئناف المحادثات في المستقبل.
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