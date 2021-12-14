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https://arabic.sputniknews.com/20211214/الحكومة-الإيرانية-تكشف-شرط-نجاح-مفاوضات-فيينا-1053916246.html
الحكومة الإيرانية تكشف شرط نجاح مفاوضات فيينا
الحكومة الإيرانية تكشف شرط نجاح مفاوضات فيينا
أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "مفاوضات فيينا ستنجح إذا سعت الأطراف الغربية إلى رفع العقوبات"، مشيرة إلى أن جميع مقترحات إيران هي في إطار المفاوضات... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T09:41+0000
2021-12-14T09:41+0000
أخبار إيران
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وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي: "إن هدف إيران وبرنامجها في المفاوضات منذ البداية كانا واضحين تماما"، مشيرا إلى أن الدول الغربية فرضت عقوبات جائرة وغير قانونية على الشعب الإيراني، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.وأكد أن الحكومة جادة للغاية في رفع هذه العقوبات، مضيفا أن جميع الإجراءات والمقترحات تدخل في إطار المفاوضات السابقة، والهدف الواضح هو رفع جميع العقوبات. وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، أكد في وقت سابق اليوم، أن "مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبله طهران".وقال إسلامي، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية، "كرج... خارج الضمانات... نتصرف ضمن إطار عمل الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار النووي ولا نقبل أي شيء آخر"، مضيفا: "قضية كرج مغلقة والقضايا المزعومة وكرج مترابطة ويتعين حلها معا".من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران فيما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية لأنها من بين أفضل الخيارات المتاحة.وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده في إندونيسيا، أن "واشنطن تعمل جاهدة مع حلفائها وشركائها لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران"، وذلك حسب وكالة "رويترز".وكان رئيس وفد إيران في مفاوضات فيينا، علي باقري كني، أكد عبر حسابه على "تويتر"، أن "بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية".وأضاف باقري كني: "لقد قدمنا مقترحاتنا وعملنا بشكل بنّاء وأبدينا مرونة لتضييق الفجوات"، مؤكدا أنه "إذا كان هناك إرادة حقيقية لتصحيح الأخطاء، فذلك سيمهّد الطريق سريعاً لاتفاقية جيدة".هذا واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/منظمة-الطاقة-الذرية-الإيرانية-طلب-الوكالة-الدولية-دخول-ورشة-كرج-يتجاوز-الضمانات-1053914751.html
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أخبار إيران

الحكومة الإيرانية تكشف شرط نجاح مفاوضات فيينا

09:41 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / ATTA KENAREمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، طهران، إيران 5 أغسطس 2021
مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، طهران، إيران 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / ATTA KENARE
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أكدت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن "مفاوضات فيينا ستنجح إذا سعت الأطراف الغربية إلى رفع العقوبات"، مشيرة إلى أن جميع مقترحات إيران هي في إطار المفاوضات السابقة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، بهادري جهرمي، في مؤتمر صحفي: "إن هدف إيران وبرنامجها في المفاوضات منذ البداية كانا واضحين تماما"، مشيرا إلى أن الدول الغربية فرضت عقوبات جائرة وغير قانونية على الشعب الإيراني، وذلك حسب وكالة تسنيم الإيرانية.
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، النمسا 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب الوكالة الدولية دخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات
09:00 GMT
وأكد أن الحكومة جادة للغاية في رفع هذه العقوبات، مضيفا أن جميع الإجراءات والمقترحات تدخل في إطار المفاوضات السابقة، والهدف الواضح هو رفع جميع العقوبات.
وتابع بقوله: "إذا أبدت الأطراف الغربية إرادة جادة لرفع العقوبات، فسيتم بالتأكيد التوصل إلى اتفاق".
وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران، محمد إسلامي، أكد في وقت سابق اليوم، أن "مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول ورشة كرج يتجاوز الضمانات وهو أمر لا تقبله طهران".
وقال إسلامي، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية، "كرج... خارج الضمانات... نتصرف ضمن إطار عمل الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار النووي ولا نقبل أي شيء آخر"، مضيفا: "قضية كرج مغلقة والقضايا المزعومة وكرج مترابطة ويتعين حلها معا".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق اليوم، إن الولايات المتحدة تواصل انتهاج الدبلوماسية في التعامل مع إيران فيما يتعلق بالعودة إلى المحادثات النووية لأنها من بين أفضل الخيارات المتاحة.
وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحفي عقده في إندونيسيا، أن "واشنطن تعمل جاهدة مع حلفائها وشركائها لإيجاد بدائل بشأن التعامل مع إيران"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
وكان رئيس وفد إيران في مفاوضات فيينا، علي باقري كني، أكد عبر حسابه على "تويتر"، أن "بعض الأفرقاء ماضون في لعبة إلقاء اللوم بدل الدبلوماسية".
وأضاف باقري كني: "لقد قدمنا مقترحاتنا وعملنا بشكل بنّاء وأبدينا مرونة لتضييق الفجوات"، مؤكدا أنه "إذا كان هناك إرادة حقيقية لتصحيح الأخطاء، فذلك سيمهّد الطريق سريعاً لاتفاقية جيدة".
هذا واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد خمسة أشهر من تعليقها.
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