الحوثي يعلق على المباحثات الأمنية بين السعودية وإيران في الأردن

القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، "ندين ما تقوم به المملكة السعودية من انتهاكات للحضن العربي، وذلك بالحوارات المتتالية مع جمهورية إيران".وبوقت سابق من اليوم، اختتمت السعودية وإيران، في العاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مباشرة بين خبراء من الدولتين حول الملف الأمني للمنطقة.ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "بحثت جلسة الحوار الأخيرة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في عمان، قضايا أمنية وتقنية عديدة، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق".وذكرت أن الحضور تطرقوا إلى الحديث عن الإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، وبالإضافة إلى التعاون في مجال الوقود النووي وملفات أخرى.وتتهم السعودية، إيران بدعم جماعة "أنصار الله" عسكريا وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية، وخاصة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في شن عمليات تستهدف أراضي المملكة.
علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، يوم الاثنين، على التقارب السعودي الإيراني وعقد الطرفين محادثات آخرها في الأردن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، "ندين ما تقوم به المملكة السعودية من انتهاكات للحضن العربي، وذلك بالحوارات المتتالية مع جمهورية إيران".