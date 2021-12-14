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الحوثي يعلق على المباحثات الأمنية بين السعودية وإيران في الأردن
الحوثي يعلق على المباحثات الأمنية بين السعودية وإيران في الأردن
علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، يوم الاثنين، على التقارب السعودي الإيراني وعقد الطرفين محادثات آخرها في الأردن. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T01:55+0000
2021-12-14T01:55+0000
الحوثي
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القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، "ندين ما تقوم به المملكة السعودية من انتهاكات للحضن العربي، وذلك بالحوارات المتتالية مع جمهورية إيران".وبوقت سابق من اليوم، اختتمت السعودية وإيران، في العاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مباشرة بين خبراء من الدولتين حول الملف الأمني للمنطقة.ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "بحثت جلسة الحوار الأخيرة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في عمان، قضايا أمنية وتقنية عديدة، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق".وذكرت أن الحضور تطرقوا إلى الحديث عن الإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، وبالإضافة إلى التعاون في مجال الوقود النووي وملفات أخرى.وتتهم السعودية، إيران بدعم جماعة "أنصار الله" عسكريا وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية، وخاصة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في شن عمليات تستهدف أراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20211213/أحدها-خاص-بالسعودية-إيران-تكشف-3-عوامل-أحدثت-تغيرا-جيوسياسيا-وأمنيا-في-المنطقة-1053900399.html
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الحوثي

الحوثي يعلق على المباحثات الأمنية بين السعودية وإيران في الأردن

01:55 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAISمحمد علي الحوثي
محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / MOHAMMED HUWAIS
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علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، يوم الاثنين، على التقارب السعودي الإيراني وعقد الطرفين محادثات آخرها في الأردن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر"، "ندين ما تقوم به المملكة السعودية من انتهاكات للحضن العربي، وذلك بالحوارات المتتالية مع جمهورية إيران".
وأضاف: "إن هذا الانتهاك السافر يعبر عن نوايا مبيتة لا تتوافق مع بيانات وقمم الجامعة العربية، ومجلس التعاون.. أدعوا بقية حماة الحضن العربي إلى إدانة ما قامت به السعودية من لقاء مع إيران بالأردن".
وبوقت سابق من اليوم، اختتمت السعودية وإيران، في العاصمة الأردنية عمان، جلسة مباحثات مباشرة بين خبراء من الدولتين حول الملف الأمني للمنطقة.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، "بحثت جلسة الحوار الأخيرة التي استضافها المعهد العربي لدراسات الأمن في عمان، قضايا أمنية وتقنية عديدة، وركزت على الحد من تهديد الصواريخ وآليات الإطلاق".
وذكرت أن الحضور تطرقوا إلى الحديث عن الإجراءات الفنية لبناء الثقة بين الطرفين، وخاصة فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، وبالإضافة إلى التعاون في مجال الوقود النووي وملفات أخرى.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
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أمس, 17:24 GMT
وتتهم السعودية، إيران بدعم جماعة "أنصار الله" عسكريا وتزويدها بالتكنولوجيا العسكرية، وخاصة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، في شن عمليات تستهدف أراضي المملكة.
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