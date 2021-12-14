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العراق: زيادة احتياطيات النقد الأجنبي 16 مليار دولار بعد خفض قيمة الدينار
العراق: زيادة احتياطيات النقد الأجنبي 16 مليار دولار بعد خفض قيمة الدينار
كشف محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى 64 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 16 مليار دولار... 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T15:48+0000
2021-12-14T15:48+0000
العالم العربي
اقتصاد
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقال غالب إن خفض قيمة العملة ساعد في زيادة هذه الاحتياطيات، وتحسن أداء الاقتصاد العراقي كثيرا عما كان عليه في خضم الجائحة، عندما تراجعت أسعار النفط، حسبما نقلت وكالة "رويترز".وأشار محافظ البنك المركزي العراق، أن بغداد كانت تجري محادثات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل في ذلك الوقت، مضيفا أن العراق لم يعد بحاجة لهذا القرض مع ارتفاع أسعار النفط.وعلى جانب آخر، أوضح أن العراق يدين بنحو 5 مليارات دولار قيمة واردات الطاقة لإيران، مشيرا إلى أن موازنة العام الجديد تفترض سعرا للنفط قرب 45 دولارا.
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العالم العربي, اقتصاد, العراق, أخبار العراق اليوم

العراق: زيادة احتياطيات النقد الأجنبي 16 مليار دولار بعد خفض قيمة الدينار

15:48 GMT 14.12.2021
© AFP 2021 / ALI CHOUKEIRالدينار العراقي
الدينار العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© AFP 2021 / ALI CHOUKEIR
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كشف محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية إلى 64 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 16 مليار دولار منذ خفض قيمة العملة المحلية قبل عام تقريبا.
وقال غالب إن خفض قيمة العملة ساعد في زيادة هذه الاحتياطيات، وتحسن أداء الاقتصاد العراقي كثيرا عما كان عليه في خضم الجائحة، عندما تراجعت أسعار النفط، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
نوري المالكي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
المالكي: التوافق الوطني هو المخرج للأزمة الراهنة في العراق
13:25 GMT
وأشار محافظ البنك المركزي العراق، أن بغداد كانت تجري محادثات أولية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض محتمل في ذلك الوقت، مضيفا أن العراق لم يعد بحاجة لهذا القرض مع ارتفاع أسعار النفط.
وعلى جانب آخر، أوضح أن العراق يدين بنحو 5 مليارات دولار قيمة واردات الطاقة لإيران، مشيرا إلى أن موازنة العام الجديد تفترض سعرا للنفط قرب 45 دولارا.
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