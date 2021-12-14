بينيت ومستشار ألمانيا الجديد يبحثان "النووي الإيراني"

جاء ذلك في اتصال هاتفي هو الأول بين بينيت وشولتز، منذ تولي الأخير مهام منصبه، الأسبوع الماضي، خلفا للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.وقال البيان: "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، وهنأه على تولي مهام منصبه، وتمنى له التوفيق".وأضاف: "أكد الجانبان على أهمية العلاقة العميقة بين إسرائيل وألمانيا، واتفقا على مواصلة التعاون المثمر بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات - الاقتصادية والسياسية والأمنية".وتابع البيان: "شكر رئيس الوزراء المستشار على التزامه بدولة إسرائيل وأمنها. وفي هذا السياق، ناقش الجانبان أيضا أهمية الجهود المبذولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".كما تطرقت المكالمة إلى التعامل مع فيروس كورونا في كل من إسرائيل وألمانيا، مع التركيز على جهود اللقاح.ودعا بينيت مستشار ألمانيا إلى زيارة إسرائيل، واتفقا على الاستمرار في الاتصال المباشر بينهما، وفق نص البيان.والأربعاء الماضي، انتخب برلمان ألمانيا وزير المال النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز مستشارا جديدا للبلاد.
وأضاف: "أكد الجانبان على أهمية العلاقة العميقة بين إسرائيل وألمانيا، واتفقا على مواصلة التعاون المثمر بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات - الاقتصادية والسياسية والأمنية".
وتابع البيان: "شكر رئيس الوزراء المستشار على التزامه بدولة إسرائيل وأمنها. وفي هذا السياق، ناقش الجانبان أيضا أهمية الجهود المبذولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".
كما تطرقت المكالمة إلى التعامل مع فيروس كورونا في كل من إسرائيل وألمانيا، مع التركيز على جهود اللقاح.
ودعا بينيت مستشار ألمانيا إلى زيارة إسرائيل، واتفقا على الاستمرار في الاتصال المباشر بينهما، وفق نص البيان.
ראש הממשלה הודה לקנצלר על מחויבותו למדינת ישראל ובטחונה. בהקשר זה דנו השניים גם בחשיבות המאמץ למניעת נשק גרעיני מאיראן. עוד שוחחו רה"מ והקנצלר על ההתמודדות עם נגיף הקורונה במדינותיהם, בדגש על מאמץ החיסונים. רה"מ הזמין את הקנצלר לביקור בישראל. המנהיגים סיכמו לעמוד בקשר רציף וישיר.