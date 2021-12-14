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بينيت ومستشار ألمانيا الجديد يبحثان "النووي الإيراني"
بينيت ومستشار ألمانيا الجديد يبحثان "النووي الإيراني"
بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، العلاقات الثنائية و"أهمية الجهود لمنع حيازة إيران السلاح النووي". 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T12:33+0000
2021-12-14T12:33+0000
ألمانيا
النووي الإيراني
نفتالي بينيت
إسرائيل
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جاء ذلك في اتصال هاتفي هو الأول بين بينيت وشولتز، منذ تولي الأخير مهام منصبه، الأسبوع الماضي، خلفا للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.وقال البيان: "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، وهنأه على تولي مهام منصبه، وتمنى له التوفيق".وأضاف: "أكد الجانبان على أهمية العلاقة العميقة بين إسرائيل وألمانيا، واتفقا على مواصلة التعاون المثمر بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات - الاقتصادية والسياسية والأمنية".وتابع البيان: "شكر رئيس الوزراء المستشار على التزامه بدولة إسرائيل وأمنها. وفي هذا السياق، ناقش الجانبان أيضا أهمية الجهود المبذولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".كما تطرقت المكالمة إلى التعامل مع فيروس كورونا في كل من إسرائيل وألمانيا، مع التركيز على جهود اللقاح.ودعا بينيت مستشار ألمانيا إلى زيارة إسرائيل، واتفقا على الاستمرار في الاتصال المباشر بينهما، وفق نص البيان.والأربعاء الماضي، انتخب برلمان ألمانيا وزير المال النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز مستشارا جديدا للبلاد.
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ألمانيا, النووي الإيراني, نفتالي بينيت, إسرائيل

بينيت ومستشار ألمانيا الجديد يبحثان "النووي الإيراني"

12:33 GMT 14.12.2021
© Sputnik . Evgueniy Batov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في سوتشي، روسيا 22 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© Sputnik . Evgueniy Batov
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بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، العلاقات الثنائية و"أهمية الجهود لمنع حيازة إيران السلاح النووي".
جاء ذلك في اتصال هاتفي هو الأول بين بينيت وشولتز، منذ تولي الأخير مهام منصبه، الأسبوع الماضي، خلفا للمستشارة السابقة أنغيلا ميركل، بحسب بيان لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال البيان: "تحدث رئيس الوزراء نفتالي بينيت اليوم مع المستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، وهنأه على تولي مهام منصبه، وتمنى له التوفيق".
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وأضاف: "أكد الجانبان على أهمية العلاقة العميقة بين إسرائيل وألمانيا، واتفقا على مواصلة التعاون المثمر بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات - الاقتصادية والسياسية والأمنية".
وتابع البيان: "شكر رئيس الوزراء المستشار على التزامه بدولة إسرائيل وأمنها. وفي هذا السياق، ناقش الجانبان أيضا أهمية الجهود المبذولة لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية".
كما تطرقت المكالمة إلى التعامل مع فيروس كورونا في كل من إسرائيل وألمانيا، مع التركيز على جهود اللقاح.
ودعا بينيت مستشار ألمانيا إلى زيارة إسرائيل، واتفقا على الاستمرار في الاتصال المباشر بينهما، وفق نص البيان.
والأربعاء الماضي، انتخب برلمان ألمانيا وزير المال النائب عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتز مستشارا جديدا للبلاد.
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