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https://arabic.sputniknews.com/20211214/صحيفة-إدارة-جالاتا-سراي-غير-راضية-عن-مستوى-مصطفى-محمد-وتبحث-عن-مهاجم-1053940659.html
صحيفة: إدارة جالاتا سراي غير راضية عن مستوى مصطفى محمد وتبحث عن مهاجم
صحيفة: إدارة جالاتا سراي غير راضية عن مستوى مصطفى محمد وتبحث عن مهاجم
أفادت وسائل إعلام تركية، بأن إدارة نادي "جالاتا سراي" والجهاز الفني للفريق يرغبان في تدعيم الخط الهجومي بعد العقم التهديفي الذي طال الفريق في الفترة الأخيرة. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T17:37+0000
2021-12-14T17:44+0000
رياضة
أخبار الدوري التركي
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وحسب موقع "اليوم السابع"، كشفت صحيفة "فوتوماك" التركية، أن فاتح تريم، المدير الفني للفريق يرغب في ضم مهاجم في سوق الانتقالات المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة "جالاتا سراي" أعطت السلطة كاملة للمدير الفني في اختيار قائمة الفريق في الفترة المقبلة بعد الصعود لدور الـ16 في الدوري الأوروبي.ولفتت إلى أن موقف اللاعب مع مدربه لا زال غامضا حتى الآن.هذا بالإضافة إلى مباي دياني والذي شارك في 21 مباراة مع الفريق وساهم بـ 4 أهداف وصنع واحد وهو أيضا رقم غير مفضل للجهاز الفني.وذكرت أيضا أن المهاجم خليل درويش أوجلو سجل هدفين وصنع هدف واحد في 14 مباراة. وبالتالي يبحث فاتح تريم على رأس حربة ينعش آمال الفريق خاصة بعد الصعود لدور الـ16 بالدوري الأوروبي.يشار إلى أن جالاتا سراي يحتل المركز الـ 8 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 5 وخسارة مثلها وتسجيل 21 هدفا وتلقى 20.
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رياضة, أخبار الدوري التركي

صحيفة: إدارة جالاتا سراي غير راضية عن مستوى مصطفى محمد وتبحث عن مهاجم

17:37 GMT 14.12.2021 (تم التحديث: 17:44 GMT 14.12.2021)
© REUTERS / KEMAL ASLANالمحترف المصري في صفوف غلطة سراي التركي مصطفى محمد
المحترف المصري في صفوف غلطة سراي التركي مصطفى محمد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
© REUTERS / KEMAL ASLAN
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أفادت وسائل إعلام تركية، بأن إدارة نادي "جالاتا سراي" والجهاز الفني للفريق يرغبان في تدعيم الخط الهجومي بعد العقم التهديفي الذي طال الفريق في الفترة الأخيرة.
وحسب موقع "اليوم السابع"، كشفت صحيفة "فوتوماك" التركية، أن فاتح تريم، المدير الفني للفريق يرغب في ضم مهاجم في سوق الانتقالات المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة "جالاتا سراي" أعطت السلطة كاملة للمدير الفني في اختيار قائمة الفريق في الفترة المقبلة بعد الصعود لدور الـ16 في الدوري الأوروبي.

وأوضحت الصحيفة أن النجم المصري مصطفى محمد المحترف في الفريق ومهاجم الزمالك السابق، خاض 13 مباراة للفريق هذا الموسم وأحرز 4 أهداف وهو أمر غير مرضي للإدارة والجهاز الفني.

ولفتت إلى أن موقف اللاعب مع مدربه لا زال غامضا حتى الآن.
هذا بالإضافة إلى مباي دياني والذي شارك في 21 مباراة مع الفريق وساهم بـ 4 أهداف وصنع واحد وهو أيضا رقم غير مفضل للجهاز الفني.
المحترف المصري في صفوف غلطة سراي التركي مصطفى محمد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
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وذكرت أيضا أن المهاجم خليل درويش أوجلو سجل هدفين وصنع هدف واحد في 14 مباراة.
وبالتالي يبحث فاتح تريم على رأس حربة ينعش آمال الفريق خاصة بعد الصعود لدور الـ16 بالدوري الأوروبي.
يشار إلى أن جالاتا سراي يحتل المركز الـ 8 في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 23 نقطة جمعها من الفوز فى 6 مباريات والتعادل فى 5 وخسارة مثلها وتسجيل 21 هدفا وتلقى 20.
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