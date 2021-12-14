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https://arabic.sputniknews.com/20211214/غوغل-يكشف-ما-شغل-بال-مستخدميه-حول-العالم-وبحثوا-عنه-خلال-2021-1053918929.html
"غوغل" يكشف ما شغل بال مستخدميه حول العالم وبحثوا عنه خلال 2021‏
"غوغل" يكشف ما شغل بال مستخدميه حول العالم وبحثوا عنه خلال 2021‏
أصدر محرك البحث الأمريكي، "غوغل"، تقريره السنوي بشأن الموضوعات والأسماء التي بحث عنها ‏مستخدموه حول العالم خلال عام 2021، الذي قارب على الانتهاء.‏ 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T10:49+0000
2021-12-14T10:49+0000
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Descriptionتقرير "غوغل" السنوي.كما جاء المسلسل الكوري، "لعبة الحبار"، والمذاع على شبكة "نيتفلكس"، في قائمة "البحث" لسنة 2021، والذي مازال يحقق أرقاما قياسية في المشاهدات حول العالم.وفي خانة "الأخبار"، حازت أفغانستان على المركز الأول في اهتمامات مستخدمي "غوغل" حول العالم، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بانسحاب القوات الأمريكية من أراضيها، في 15 أغسطس/ آب 2021، وتولت حركة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) الحكم فيها.وجاء اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في المركز الثالث في خانة "الأخبار"، وذلك لاستمرار حكومات العالم في حث شعوبها على التطعيم، وسط عدم انقضاء جائحة (كوفيد-19)، حيث ظهر مؤخرا متحور جديد له هو "أوميكرون"، تسعى شركات الأدوية الكبرى لاتخاذ التدابير الملائمة ضده.وكان للعملات الرقمية نصيب من اهتمامات مستخدمي "غوغل" في خانة "الأخبار"، فاهتموا بعملة "دوغ كوين"، التي تم إنشائها لتكون محاكاة للعملة الرقمية "بتكوين"، ويصل رأس مالها السوقي إلى 73 مليار دولار.أما عن أكثر الأشخاص الذين تم البحث عنهم خلال 2021 على "غوغل"، فقد تصدر الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، القائمة بعدما اتُهم بقتل إحدى العاملات بالخطأ في موقع تصوير أحدث أفلامه السينمائية.كما جاء الممثل الشاب، أريان خان، نجل نجم بوليوود الشهير شاروخان، في قائمة أكثر الأسماء التي تم البحث عنها، بسبب اتهامه بحيازة المخدرات أثناء قضائه سهرة على متن رحلة بحرية فاخرة.ونجحت الممثلة الأمريكية، إلين بيج، كذلك في جذب اهتمام مستخدمي "غوغل" خلال 2021، بعد إعلان تحولها الجنسي، وتغيير اسمها إلى "إليوت بيج"، ونشرها صور بمظهرها الجديد.وفي خانة "الرياضيين"، اعتلى نجم كرة القدم الدنماركي الشاب، كريستيان إريكسن، القائمة بعد واقعة إغمائه داخل الملعب خلال مباراة بلاده ضد فريق فنلندا في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وخضوعه لإنعاش قلبي رئوي لإسعافه.كذلك جاءت لاعبة الأولمبياد، سيمون بيلز، في قائمة "الرياضيين" الأكثر بحثا خلال 2021، بعدما انسحبت من حفل افتتاح دورة ألعاب طوكيو، بعد الإعلان عن مخاوفها المتعلقة بصحتها العقلية وتعرضها لحالة من "الالتواءات" وهي شكل مخيف وخطير من الارتباك العقلي، وذلك أثناء أدائها لأحد الحركات التي تتحدى الجاذبية.وفازت بيلز بميدالية برونزية على عارضة التوازن، بعد أن حصلت على دعم زملائها الرياضيين، عقبت تصريحاتها.وفي خانة "الوفيات" الأكثر بحثا خلال عام 2021، تصدر مطرب الراب الأمريكي سيمونز، الشهير بـ"دي إم إكس" القائمة، والذي توفي في نيسان/ أبريل 2021.كما بحث مستخدمو "غوغل" عن الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الذي رحل عن عالمنا عن 99 عاما، وخاض مع زوجته أطول العلاقات المستمرة في تاريخ العرش البريطاني، ونتج عنه أربعة أبناء وثمانية أحفاد و10 أبناء أحفاد.في خانة "الألعاب" الأكثر بحثا، حازت لعبة "PopCat" على قمة اهتمام مستخدمي "غوغل" خلال 2021، وكذلك "فيفا 22"، و"Battlefield 2024"، و"Resident Evil Village".أما في خانة "الأفلام"، فقد تصدر فيلم "Eternals" من بطولة الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، المشهد، وهو أولى تجاربها في "عالم مارفل السينمائي"، والذي تعرض لمنع عرضه في دور عرض العديد من الدولة العربية، منها السعودية والكويت ومصر وقطر، بسبب تضمنه مشاهد مثلية جنسية.وفي خانة "الفرق الرياضية"، اهتم عشاق الرياضة بالبحث خلال 2021 عن فريق "باريس سان جيرمان" و"برشلونة"، إذ شهد الأخير في العام الحالي مغادرة أبرز لاعبيه، النجم ليونيل ميسي، وانتقاله للنادي الفرنسي.
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أخبار العالم الآن, مجتمع

"غوغل" يكشف ما شغل بال مستخدميه حول العالم وبحثوا عنه خلال 2021‏

10:49 GMT 14.12.2021
© REUTERS / Pawel Kopczynskiمحرك البحث "غوغل"
محرك البحث غوغل - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
محرك البحث "غوغل"
© REUTERS / Pawel Kopczynski
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أصدر محرك البحث الأمريكي، "غوغل"، تقريره السنوي بشأن الموضوعات والأسماء التي بحث عنها ‏مستخدموه حول العالم خلال عام 2021، الذي قارب على الانتهاء.‏
Descriptionتقرير "غوغل" السنوي.
كما جاء المسلسل الكوري، "لعبة الحبار"، والمذاع على شبكة "نيتفلكس"، في قائمة "البحث" لسنة 2021، والذي مازال يحقق أرقاما قياسية في المشاهدات حول العالم.
فنانون يرتدون ملابس شخصيات من مسلسل لعبة الحبار الذي اشتهر على شبكة نتفليكس، يظهرون على سلم متحرك في أحد مراكز التسوق في مدينة كوالالمبور، ماليزيا 20 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2021
الحكم على مواطن من كوريا الديمقراطية بالإعدام بسبب "لعبة الحبار"
25 نوفمبر, 07:08 GMT
وفي خانة "الأخبار"، حازت أفغانستان على المركز الأول في اهتمامات مستخدمي "غوغل" حول العالم، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بانسحاب القوات الأمريكية من أراضيها، في 15 أغسطس/ آب 2021، وتولت حركة "طالبان" (التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) الحكم فيها.
© REUTERS / Jorge Silvaمدينة كابول، أفغانستان 4 أكتوبر 2021
مدينة كابول، أفغانستان 4 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
مدينة كابول، أفغانستان 4 أكتوبر 2021
© REUTERS / Jorge Silva
وجاء اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في المركز الثالث في خانة "الأخبار"، وذلك لاستمرار حكومات العالم في حث شعوبها على التطعيم، وسط عدم انقضاء جائحة (كوفيد-19)، حيث ظهر مؤخرا متحور جديد له هو "أوميكرون"، تسعى شركات الأدوية الكبرى لاتخاذ التدابير الملائمة ضده.
وكان للعملات الرقمية نصيب من اهتمامات مستخدمي "غوغل" في خانة "الأخبار"، فاهتموا بعملة "دوغ كوين"، التي تم إنشائها لتكون محاكاة للعملة الرقمية "بتكوين"، ويصل رأس مالها السوقي إلى 73 مليار دولار.
أما عن أكثر الأشخاص الذين تم البحث عنهم خلال 2021 على "غوغل"، فقد تصدر الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، القائمة بعدما اتُهم بقتل إحدى العاملات بالخطأ في موقع تصوير أحدث أفلامه السينمائية.
الممثل أليك بالدوين يقلد الرئيس الأمريكي ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2021
ترامب لا يستبعد أن يكون الممثل أليك بالدوين قتل مديرة التصوير عمدا... "إنه مختل"
6 نوفمبر, 16:36 GMT
كما جاء الممثل الشاب، أريان خان، نجل نجم بوليوود الشهير شاروخان، في قائمة أكثر الأسماء التي تم البحث عنها، بسبب اتهامه بحيازة المخدرات أثناء قضائه سهرة على متن رحلة بحرية فاخرة.
ونجحت الممثلة الأمريكية، إلين بيج، كذلك في جذب اهتمام مستخدمي "غوغل" خلال 2021، بعد إعلان تحولها الجنسي، وتغيير اسمها إلى "إليوت بيج"، ونشرها صور بمظهرها الجديد.
وفي خانة "الرياضيين"، اعتلى نجم كرة القدم الدنماركي الشاب، كريستيان إريكسن، القائمة بعد واقعة إغمائه داخل الملعب خلال مباراة بلاده ضد فريق فنلندا في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم "يورو 2020"، وخضوعه لإنعاش قلبي رئوي لإسعافه.
© REUTERS / DANISH FOOTBALL ASSOCIATIONكريستيان إريكسن من المستشفى
نجم المنتخب الدنماركي، كريستيان إريكسن من المستشفى - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
كريستيان إريكسن من المستشفى
© REUTERS / DANISH FOOTBALL ASSOCIATION
كذلك جاءت لاعبة الأولمبياد، سيمون بيلز، في قائمة "الرياضيين" الأكثر بحثا خلال 2021، بعدما انسحبت من حفل افتتاح دورة ألعاب طوكيو، بعد الإعلان عن مخاوفها المتعلقة بصحتها العقلية وتعرضها لحالة من "الالتواءات" وهي شكل مخيف وخطير من الارتباك العقلي، وذلك أثناء أدائها لأحد الحركات التي تتحدى الجاذبية.
وفازت بيلز بميدالية برونزية على عارضة التوازن، بعد أن حصلت على دعم زملائها الرياضيين، عقبت تصريحاتها.
© REUTERS / MIKE BLAKEلاعبة الجمبار الأمريكية سيمون بيلز
لاعبة الجمبار الأمريكية سيمون بيلز - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
لاعبة الجمبار الأمريكية سيمون بيلز
© REUTERS / MIKE BLAKE
وفي خانة "الوفيات" الأكثر بحثا خلال عام 2021، تصدر مطرب الراب الأمريكي سيمونز، الشهير بـ"دي إم إكس" القائمة، والذي توفي في نيسان/ أبريل 2021.
كما بحث مستخدمو "غوغل" عن الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، الذي رحل عن عالمنا عن 99 عاما، وخاض مع زوجته أطول العلاقات المستمرة في تاريخ العرش البريطاني، ونتج عنه أربعة أبناء وثمانية أحفاد و10 أبناء أحفاد.
الأمير البريطاني هاري مرتديا الزي العسكري بصحبة جده الراجل الأمير فيليب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2021
الأمير هاري يكشف عن كلمات لا ينساها من جده فيليب له قبل ذهابه إلى أفغانستان
19 سبتمبر, 11:53 GMT
في خانة "الألعاب" الأكثر بحثا، حازت لعبة "PopCat" على قمة اهتمام مستخدمي "غوغل" خلال 2021، وكذلك "فيفا 22"، و"Battlefield 2024"، و"Resident Evil Village".
أما في خانة "الأفلام"، فقد تصدر فيلم "Eternals" من بطولة الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، المشهد، وهو أولى تجاربها في "عالم مارفل السينمائي"، والذي تعرض لمنع عرضه في دور عرض العديد من الدولة العربية، منها السعودية والكويت ومصر وقطر، بسبب تضمنه مشاهد مثلية جنسية.
الممثلة الأمريكية، أنجلينا جولي، في العرض الخاص لفيلم Eternals في لندن، بريطانيا، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2021
أنجلينا جولي تنتقد 3 دول خليجية بعد أنباء حظرها أحدث أفلامها من العرض الجماهيري
5 نوفمبر, 14:49 GMT
وفي خانة "الفرق الرياضية"، اهتم عشاق الرياضة بالبحث خلال 2021 عن فريق "باريس سان جيرمان" و"برشلونة"، إذ شهد الأخير في العام الحالي مغادرة أبرز لاعبيه، النجم ليونيل ميسي، وانتقاله للنادي الفرنسي.
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10:49 GMT"غوغل" يكشف ما شغل بال مستخدميه حول العالم وبحثوا عنه خلال 2021‏