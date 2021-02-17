تتصدرها "بتكوين"… أشهر 10 عملات رقمية في العالم

حققت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" صعودا كبيرا وسجلت رقما قياسيا يوم 17 فبراير/ شباط 2021، بتجاوز سعرها 51 ألف دولار أمريكي، بفارق كبير عن عملة "إيثيريم" الرقمية التي تحتل المرتبة الثانية بين أشهر العملات الرقمية في العالم في الوقت الحالي.

ويوجد أكثر من 4400 عملة رقمية في العالم، يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار أمريكي، لكن أشهرها "بتكوين"، التي تتجاوز قيمتها السوقية منفردة 959 مليار دولار، بحسب موقع "انفيستوبيديا" الأمريكي.

العملات الرقمية مقابل العملات المادية

ويعتمد استخدام العملات الرقمية على قدرة الوصول إلى التقنيات الحديثة واستخدامها بمهارة، ويقول تقرير للأمم المتحدة إن العالم يشهد ثورة في مجال الهواتف المحمولة وضعت قوة حسابية في أيدي أكثر من 60 في المئة من سكان العالم.

تعتمد العملات المادية على وجودها ماديا وإمكانية تداولها بين الأشخاص والكيانات وفقا لحجم المعاملات، وعلى العكس من ذلك فإن العملات الرقمية ليس لها وجود مادي مثل الدولار على سبيل المثال.

وبينما يتم إدارة العملات المادية بواسطة المؤسسات المالية المحلية والدولية، فإن العملات الرقمية لا يتم تنظيمها أو إدارتها من قبل أي سلطات مالية أو بنوك مثل العملات التقليدية، بحسب موقع "أدميرال ماركتس" البريطاني.

The Man Behind Wallex and EURST https://t.co/V3OrEMIart — Bitcoin News (@BTCTN) February 17, 2021

وتخضع العملات الرقمية للتنظيم الذاتي من خلال استخدام تقنيات تشفير مختلفة عبر الإنترنت بصورة تتيح للمستخدمين إمكانية التحقق من إجراء معاملات فعلية.

© REUTERS / DADO RUVIC بيتكوين

كان أول ظهور للعملات الرقمية عام 2009 بعملة "بتكوين"، التي تعد العملة الرقمية الأولى في العالم، وكانت عبارة عن وسيلة للدفع الإلكتروني، الذي يعتمد على نظام تشفير يطلق عليه "بلوك تشين"، التي توفر للمستخدمين معلومات كاملة عن تاريخ المعاملة لكل عملة من العملات الرقمية.

© REUTERS / Kim Kyung-Hoon شعار عملة "البيتكوين" في طوكيو، اليابان 5 سبتمبر/ أيلول 2017

وتتميز العملات الرقمية بإمكانية تداولها مباشرة بين طرفين دون الحاجة إلى وسيط مثل بنك أو مؤسسة مالية تشرف على التداولات المالية وهو ما يجعلها عملة غير مركزية.

توقعات حول مستقبل بتكوين

تقول وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن الملياردير الأمريكي مايكل نوفوجراتز، مؤسس شركة الاستثمار في العملات الرقمية "جلاكسي ديجيتال" يتوقع ارتفاع قيمة عملة بتكوين الرقمية بنحو ضعف قيمتها، مشيرا إلى أنها ربما تصل إلى 100 ألف دولار بنهاية 2021.

ولفتت الوكالة إلى قول نوفوجراتز: "بيتكوين يديرها مجتمع لامركزي كبير ينمو كل يوم".

مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية

يقول موقع "انفيستوبيديا" الأمريكي إن "التداول في العملات الرقمية يتضمن مخاطر عالية تصل إلى حد فقدان بعض أو كل المبالغ التي تقوم باستثمارها"، مشيرا إلى أن بعض عمليات التداول قد لا تكون مناسب لجميع المستثمرين.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich العملة الرقمية الأم بيتكوين

ولفت الموقع إلى أن أسعار العملات الرقمية متقلبة بصورة كبيرة، مشيرا إلى أنها يمكن أن تتأثر بعوامل أخرى كثيرة أبرزها الأحداث المالية أو السياسية.

ويقول الموقع إنه لا يجب أن يقدم أي شخص أو كيان على التداول في العملات الرقمية إلا إذا كان على دراية كاملة بالمخاطر المرتبطة بهذه الأمر.

أفضل 10 عملات رقمية وأسعارها التقريبية وفقا لتداولات اليوم الأربعاء 17 فبراير/ شباط 2021، بحسب ما أورده موقع "انفيستوبيديا" الأمريكي، الذي أوضح أن الأرقام الخاصة بوضع العملات الرقمية في السوق تتغير بصورة مستمرة.

1- بتكوين

تحتل المرتبة الأولى بين العملات الرقمية ورمزها (BTC)، وسعرها 51.4 ألف دولار، وقيمتها السوقية 960 مليار دولار.

2- إيثيريم

تأتي في المرتبة الثانية ورمزها (ETH) وسعرها 1.8 ألف دولار، وقيمتها السوقية 208 مليار دولار.

3- تيثير

تحتل المرتبة الثالثة ورمزها (USDT) وسعرها دولار واحد، وقيمتها السوقية 32 مليار دولار.

© AFP 2021 / NICOLAS TUCAT بيتكوين

4- بولكادوت

في المرتبة الرابعة بين أفضل العملات الرقمية في العالم ورمزها (DOT) وسعرها 30 دولارا، وقيمتها السوقية 27 مليار دولار.

Once candle auctions have ended and parachains are live, #Polkadot says the network’s launch will be fully complete. https://t.co/GDyD8ouX4v — Bitcoin News (@BTCTN) February 17, 2021

5- كاردانو

تحتل المرتبة الخامسة ورمزها (ADA) وسعرها 0.8 دولار، وقيمتها السوقية 26 مليار دولار.

"Now that #bitcoin has hit $50,000, I must admit that a move up to $100,000 can't be ruled out," admits Peter Schiff. https://t.co/cXXfltJRX1 — Bitcoin News (@BTCTN) February 17, 2021

6- ريبيل

في المرتبة السادسة ورمزها (XRP) وسعرها 0.5 دولار، وقيمتها السوقية 24 مليار دولار.

7- بينانس كوين

تحتل المرتبة السابعة ورمزها (BNB) وسعرها 135 دولار، وقيمتها السوقية 20 مليار دولار.

© REUTERS / Dado Ruvic عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

8- لايتكوين

تأتي في المرتبة الثامنة ورمزها (LTC) وسعرها 223 دولار وقيمتها السوقية 14 مليار دولار.

9- بتكوين كاش

تأتي في المرتبة التاسعة بين أشهر العملات الرقمية في العالم ورمزها (BCH) وسعرها 716 دولار، وقيمتها السوقية 13 مليار دولار.

© REUTERS / Dado Ruvic بيتكوين

10- تشاين لينك

يقول الموقع إنها تأتي في المرتبة رقم 10 ورمزها (LINK) وسعرها 31 دولار، بينما تتجاوز قيمتها السوقية 12 مليار دولار، وفقا لإحصائيات 17 فبراير 2021.