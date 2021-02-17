تسجيل
14:28 GMT17 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    بتكوين

    تتصدرها "بتكوين"… أشهر 10 عملات رقمية في العالم

    © REUTERS / DADO RUVIC
    اقتصاد
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/102946/18/1029461847_0:121:3500:2089_1200x675_80_0_0_49d66329799c57631a52e74aab5dfd94.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/business/202102171048135526-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D8%B4%D9%87%D8%B1-10-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/

    حققت العملة الرقمية المشفرة "بيتكوين" صعودا كبيرا وسجلت رقما قياسيا يوم 17 فبراير/ شباط 2021، بتجاوز سعرها 51 ألف دولار أمريكي، بفارق كبير عن عملة "إيثيريم" الرقمية التي تحتل المرتبة الثانية بين أشهر العملات الرقمية في العالم في الوقت الحالي.

    ويوجد أكثر من 4400 عملة رقمية في العالم، يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 1.5 تريليون دولار أمريكي، لكن أشهرها "بتكوين"، التي تتجاوز قيمتها السوقية منفردة 959 مليار دولار، بحسب موقع "انفيستوبيديا" الأمريكي.

    بيتكوين
    © REUTERS / Benoit Tessier/File Photo
    حديث الساعة والمستقبل... ماذا قال أكبر بنك أمريكي عن بتكوين؟
    ويعتمد استخدام العملات الرقمية على قدرة الوصول إلى التقنيات الحديثة واستخدامها بمهارة، ويقول تقرير للأمم المتحدة إن العالم يشهد ثورة في مجال الهواتف المحمولة وضعت قوة حسابية في أيدي أكثر من 60 في المئة من سكان العالم.

    العملات الرقمية مقابل العملات المادية

    تعتمد العملات المادية على وجودها ماديا وإمكانية تداولها بين الأشخاص والكيانات وفقا لحجم المعاملات، وعلى العكس من ذلك فإن العملات الرقمية ليس لها وجود مادي مثل الدولار على سبيل المثال.

    وبينما يتم إدارة العملات المادية بواسطة المؤسسات المالية المحلية والدولية، فإن العملات الرقمية لا يتم تنظيمها أو إدارتها من قبل أي سلطات مالية أو بنوك مثل العملات التقليدية، بحسب موقع "أدميرال ماركتس" البريطاني.

    وتخضع العملات الرقمية للتنظيم الذاتي من خلال استخدام تقنيات تشفير مختلفة عبر الإنترنت بصورة تتيح للمستخدمين إمكانية التحقق من إجراء معاملات فعلية.

    بيتكوين
    © REUTERS / DADO RUVIC
    بيتكوين

    كان أول ظهور للعملات الرقمية عام 2009 بعملة "بتكوين"، التي تعد العملة الرقمية الأولى في العالم، وكانت عبارة عن وسيلة للدفع الإلكتروني، الذي يعتمد على نظام تشفير يطلق عليه "بلوك تشين"، التي توفر للمستخدمين معلومات كاملة عن تاريخ المعاملة لكل عملة من العملات الرقمية.

    شعار عملة البيتكوين في طوكيو، اليابان 5 سبتمبر/ أيلول 2017
    © REUTERS / Kim Kyung-Hoon
    شعار عملة "البيتكوين" في طوكيو، اليابان 5 سبتمبر/ أيلول 2017

    وتتميز العملات الرقمية بإمكانية تداولها مباشرة بين طرفين دون الحاجة إلى وسيط مثل بنك أو مؤسسة مالية تشرف على التداولات المالية وهو ما يجعلها عملة غير مركزية.

    توقعات حول مستقبل بتكوين 

    تقول وكالة الأنباء التركية "الأناضول" إن الملياردير الأمريكي مايكل نوفوجراتز، مؤسس شركة الاستثمار في العملات الرقمية "جلاكسي ديجيتال" يتوقع ارتفاع قيمة عملة بتكوين الرقمية بنحو ضعف قيمتها، مشيرا إلى أنها ربما تصل إلى 100 ألف دولار بنهاية 2021.

    ولفتت الوكالة إلى قول نوفوجراتز: "بيتكوين يديرها مجتمع لامركزي كبير ينمو كل يوم".

    مخاطر الاستثمار في العملات الرقمية

    يقول موقع "انفيستوبيديا" الأمريكي إن "التداول في العملات الرقمية يتضمن مخاطر عالية تصل إلى حد فقدان بعض أو كل المبالغ التي تقوم باستثمارها"، مشيرا إلى أن بعض عمليات التداول قد لا تكون مناسب لجميع المستثمرين.

    العملة الرقمية الأم بيتكوين
    © Sputnik . Vladimir Astapkovich
    العملة الرقمية الأم بيتكوين

    ولفت الموقع إلى أن أسعار العملات الرقمية متقلبة بصورة كبيرة، مشيرا إلى أنها يمكن أن تتأثر بعوامل أخرى كثيرة أبرزها الأحداث المالية أو السياسية.

    ويقول الموقع إنه لا يجب أن يقدم أي شخص أو كيان على التداول في العملات الرقمية إلا إذا كان على دراية كاملة بالمخاطر المرتبطة بهذه الأمر.

    أفضل 10 عملات رقمية وأسعارها التقريبية وفقا لتداولات اليوم الأربعاء 17 فبراير/ شباط 2021، بحسب ما أورده موقع "انفيستوبيديا" الأمريكي، الذي أوضح أن الأرقام الخاصة بوضع العملات الرقمية في السوق تتغير بصورة مستمرة.

    1- بتكوين

    تحتل المرتبة الأولى بين العملات الرقمية ورمزها (BTC)، وسعرها 51.4 ألف دولار، وقيمتها السوقية 960 مليار دولار.

    2- إيثيريم

    تأتي في المرتبة الثانية ورمزها (ETH) وسعرها 1.8 ألف دولار، وقيمتها السوقية 208 مليار دولار.

    3- تيثير

    تحتل المرتبة الثالثة ورمزها (USDT) وسعرها دولار واحد، وقيمتها السوقية 32 مليار دولار.

    بيتكوين
    © AFP 2021 / NICOLAS TUCAT
    بيتكوين

    4- بولكادوت

    في المرتبة الرابعة بين أفضل العملات الرقمية في العالم ورمزها (DOT) وسعرها 30 دولارا، وقيمتها السوقية 27 مليار دولار.

    5- كاردانو

    تحتل المرتبة الخامسة ورمزها (ADA) وسعرها 0.8 دولار، وقيمتها السوقية 26 مليار دولار.

    6- ريبيل

    في المرتبة السادسة ورمزها (XRP) وسعرها 0.5 دولار، وقيمتها السوقية 24 مليار دولار.

    7- بينانس كوين

    تحتل المرتبة السابعة ورمزها (BNB) وسعرها 135 دولار، وقيمتها السوقية 20 مليار دولار.

    عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017
    © REUTERS / Dado Ruvic
    عملة البيتكوين، 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017

    8- لايتكوين

    تأتي في المرتبة الثامنة ورمزها (LTC) وسعرها 223 دولار وقيمتها السوقية 14 مليار دولار.

    9- بتكوين كاش

    تأتي في المرتبة التاسعة بين أشهر العملات الرقمية في العالم ورمزها (BCH) وسعرها 716 دولار، وقيمتها السوقية 13 مليار دولار.

    بيتكوين
    © REUTERS / Dado Ruvic
    بيتكوين

    10- تشاين لينك

    يقول الموقع إنها تأتي في المرتبة رقم 10 ورمزها (LINK) وسعرها 31 دولار، بينما تتجاوز قيمتها السوقية 12 مليار دولار، وفقا لإحصائيات 17 فبراير 2021.

    التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة العالمية
    © Sputnik
    التخلي عن الدولار الأمريكي في التجارة العالمية

    انظر أيضا:

    "بتكوين" تتجه إلى أسوأ خسارة لها منذ سبتمبر 2020
    إيلون ماسك يفضل تلقي الأجر بعملة بتكوين
    خبير مالي يكشف سبب التراجع الكبير لسعر عملة "بتكوين"
    حديث الساعة والمستقبل... ماذا قال أكبر بنك أمريكي عن بتكوين؟
    بتكوين تقفز 10% إلى قمة غير مسبوقة بدعم أنباء استثمار "تسلا"
    مستوى قياسي جديد.. بتكوين تتجاوز عتبة الـ 48 ألف دولار
    بتكوين تخترق حاجز الـ50 ألف دولار للمرة الأولى في التاريخ
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    احتفالات حول العالم برأس السنة الصينية (القمرية) الجديدة - وهان، الصين 11 فبراير 2021
    فليكن عام "الثور" عاما مثمرا... رأس السنة الصينية حول العالم
    خبير: الولايات المتحدة لن تتستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن إس 400
    خبير: الولايات المتحدة لن تستطيع إقناع تركيا بالتخلي عن "إس 400"
    أقوى 5 جيوش بالشرق الأوسط في 2021
    أقوى 5 جيوش في الشرق الأوسط عام2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك