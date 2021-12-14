https://arabic.sputniknews.com/20211214/مقاربة-خطوة-بخطوة-ما-الحلول-السياسية-التي-يطرحها-بيدرسون-لسوريا-وما-موقف-الحكومة؟-1053946559.html

مقاربة خطوة بخطوة.. ما الحلول السياسية التي يطرحها بيدرسون لسوريا وما موقف الحكومة؟

مقاربة خطوة بخطوة.. ما الحلول السياسية التي يطرحها بيدرسون لسوريا وما موقف الحكومة؟

في ظل محاولاته لاستئناف الجولة السابعة من محادثات اللجنة الدستورية، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، إنه لمس خلال مباحثاته مع مسؤولين عرب وأميركيين... 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T21:30+0000

2021-12-14T21:30+0000

2021-12-14T21:30+0000

الأمم المتحدة

سوريا

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وقال بيدرسون بعد لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد: "سافرت كثيراً بين بعض الدول العربية، وعقدت نقاشات عميقة مع الأمريكيين والأوروبيين... وأعتقد أن هناك إمكانية الآن لبدء استكشاف ما أسميه مقاربة "خطوة بخطوة"، أي أن تضع على الطاولة خطوات محددة بدقة.. بأمل أن يبدأ بناء بعض الثقة"، وفقا لفرانس برس.وأضاف بيدرسون في حديث مع الصحفيين: "رسالتي أن هناك إمكانية أخرى للبدء في استكشاف السبل الممكنة، وللبدء في المضي قدماً في هذه العملية"، آملاً أن تنتقل تلك المباحثات إلى جنيف "في المستقبل القريب".وأضاف بيدرسون "لم يتم تحديد موعد للجولة القادمة لاجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وسأتابع لقاءات مع رئيس الوفد الحكومي إلى اللجنة".إشارة رسميةوفي تعليقه، قال الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي السوري: من ناحية الشكل تبدو تصريحات بيدرسون الأخيرة وكأنها انعكاس من جهة، واستكمال من جهة أخرى، لأجواء الانفتاح على سوريا التي بدأت في النطاق العربي، ومن المرجح أيضا أن تتوسع لتمتد إلى النطاق الدولي.أما من ناحية المضمون، بحسب دنورة، فإن انعكاس هذه الأجواء على إنتاج مقاربات جديدة قد ينعكس في إطار اللجنة الدستورية ضمن مواقف الوفد المعارض حصراً، فسوريا ومن منطلق المسؤولية الوطنية والتاريخية لا يمكن أن تضع الشأن الدستوري موضع تفاوض، أو أن تجعل منه مادة للتنازل أمام أي جهة أجنبية، فالموقف الحكومي السوري، وكما يقتضي الالتزام الوطني من جهة والشرعية الدولية من جهة أخرى، يعتبر أن العملية الخاصة باللجنة دستورية يجب أن تكون بملكية وقيادة سورية.وتابع: "وبالتالي فإن حديث بيدرسون حول تطبيق مقاربة الخطوة بخطوة لا يمكن أن يتعدى إطار بناء الثقة، ولا يمكن له أن يُصرف في إطار النقاش الدستوري بأي حال من الأحوال، فالشأن الدستوري السيادي لا يمكن أن يكون موضوعاً أو مادة أو مجالاً لتحسين العلاقات مع الغرب حتى لو كان في مقابل رفع الحصار الاقتصادي وعودة العلاقات الطبيعية مع سوريا".ويرى دنورة أن سياسة العصا والجزرة لن تؤثر على موقف الوفد الوطني في محادثات اللجنة الدستورية ولا بأي مقدار، في حين أن المرونة السياسية والبراغماتية في إطار الثوابت الوطنية لم تكن يوماً بعيدة عن مقومات السياسة الخارجية السورية ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، وحقبة ما بعد "الربيع العربي" لن تكون استثناء.موقف سوريواعتبر غسان يوسف، المحلل السياسي السوري أن زيارة بيدرسون تأتي في ظل رغبته في إقامة جولة سابعة من المباحثات، حيث أجرى الكثير من الاتصالات مع العواصم التي تهتم بالشأن السوري، ولكن زيارته لدمشق هي الأهم باعتبار أن دمشق هي من تقرر الجولة الجديدة ستعقد أم لا، لأنها تريد أن تنجح هذه الجولة، وأن لا يكون هناك تدخلات خارجية وفي نفس الوقت تريد من الجولة أن يكون هناك تقدم.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك": بيدرسون يعرف ذلك جيدًا، ويعرف أن دمشق إذا وعدت أوفت، لذلك قال إنه التقى مسؤولين أوروبيين وأمريكيين وإنهم قالوا إن النظرة مع دمشق والتعامل معها سيختلف، هو أراد بذلك أن يرسل الطمأنينة لدمشق بأن التقدم في اللجنة الدستورية سيوازيه التقدم في المفاوضات والعلاقات ما بين دمشق وأوروبا وأمريك.ويرى يوسف أن حديث المسؤول الأممي لم يأت من فراغ، بل نتيجة للاتصالات التي أجراها في كل من واشنطن وموسكو وتركيا وإيران والسعودية وغيرها، حيث وصل إلى نتيجة بأن الدولة السورية قائمة، وجادة في الوصول لحل سياسي، لكن مطالب سوريا حقيقية، فهي تطالب بتحرير الأراضي التي تحتلها تركيا وأمريكا والقضاء على المجموعات الإرهابية وأن يكون هناك سيطرة كاملة للدولة.وكانت آخر زيارة للمبعوث الأممي إلى سوريا جرت في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث استقبله وزير الخارجية فيصل المقداد الذي أكد ضرورة التزام كل الدول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في إطار علاقاتها الدولية، وخاصة لجهة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومحاولة فرض أجندات خارجية ضد مصلحة وإرادة شعوب هذه الدول.والشهر الماضي، أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن الجولة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية السورية، لم تحقق أية نتيجة وكانت مخيبة للآمال.

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