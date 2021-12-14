https://arabic.sputniknews.com/20211214/هيئة-الأرصاد-المصرية-تكشف-حقيقة-انتشار-غاز-سام-في-الأجواء-1053940314.html

هيئة الأرصاد المصرية تكشف حقيقة انتشار غاز سام في الأجواء

هيئة الأرصاد المصرية تكشف حقيقة انتشار غاز سام في الأجواء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، حقيقة انتشار غاز ثاني أكسيد النيتروجين في أجواء البلد. 14.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-14T17:24+0000

2021-12-14T17:24+0000

2021-12-14T17:24+0000

مصر

أخبار الأرصاد الجوية

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وطمأنت الهيئة المواطنين المصريين بأن قياسات الغاز لم تتجاوز النسب المسموح بها، موضحة أن أقصى نسبة مسجلة بلغت 50 جزءا من البليون، بحسب موقع "مصراوي".وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ثاني أكسيد النيتروجين أحد أكاسيد النيتروجين العديدة، ومن أخطر ملوثات الهواء وأكثرها شيوعا، ويؤدي إلى التسمم عند استنشاقه.وتمثل الانبعاثات المرورية المصدر الرئيسي لأكاسيد النيتروجين، في حين تنتج بعض التركيزات الصغيرة من محطات الكهرباء.تأتي تصريحات الهيئة عقب تداول معلومات بمواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوصول نسب الغاز السام في الهواء في المحافظات إلى معدلات قياسية، وهو ما نفته هيئة الأرصاد جملة وتفصيلا.

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