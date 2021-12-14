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https://arabic.sputniknews.com/20211214/ولي-عهد-الكويت-يوجه-رسالة-إلى-الملك-سلمان-1053946250.html
ولي عهد الكويت يوجه رسالة إلى الملك سلمان
ولي عهد الكويت يوجه رسالة إلى الملك سلمان
وجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب مشاركته في القمة الخليجية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض. 14.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-14T21:50+0000
2021-12-14T21:50+0000
2021-12-14T21:50+0000
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن ولي العهد الكويتي كان يمثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في القمة الخليجية.ولفتت الصحيفة إلى أن ولي عهد الكويت أعرب للملك سلمان عن تقديره لكرم الضيافة والرعاية التي يوليها للمشاركين في القمة الخليجية.وشارك ولي العهد الكويتي في اجتماعات الدورة رقم 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي.وأكد ولي عهد الكويت على أهمية ما توصلت إليه القمة من قرارات قال إنها تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم
ولي عهد الكويت يوجه رسالة إلى الملك سلمان
وجه ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عقب مشاركته في القمة الخليجية التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض.
ذكرت ذلك صحيفة "الأنباء" الكويتية، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن
ولي العهد
الكويتي كان يمثل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، في القمة الخليجية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ولي عهد الكويت أعرب للملك سلمان عن تقديره لكرم الضيافة والرعاية التي يوليها للمشاركين في
القمة الخليجية
.
وشارك ولي العهد الكويتي في اجتماعات الدورة رقم 42 للمجلس الأعلى
لمجلس التعاون الخليجي
.
وأكد ولي عهد الكويت على أهمية ما توصلت إليه القمة من قرارات قال إنها تساهم في تعزيز العمل العربي المشترك.