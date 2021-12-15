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اكتشاف إصابة موظف في ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي بفيروس كورونا المستجد
اكتشاف إصابة موظف في ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي بفيروس كورونا المستجد
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن موظفا في ديوان وزير الدفاع بيني غانتس، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
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القدس - سبوتنيك. وجاء في بيان مقتضب صادر عن وزارة الدفاع، أن "الموظف رافق الوزير في زيارته الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة". وأضاف البيان أن "إصابة الموظف تأكدت بعد إجراء ثلاث فحوصات له خلال عزله بعد عودته".ولكن في نفس الوقت، أشار البيان أيضا إلى أن "الموظف المصاب لم يتواجد بجانب الوزير غانتس".ويواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس الالتزام بالعزل المنزلي لثلاثة أيام، على أن يجريا فحوصات كورونا غدا للتأكد من عدم إصابتهما، وبالتالي عودتهما لعملها المعتاد.
https://arabic.sputniknews.com/20211211/غانتس-أبلغ-واشنطن-أصدار-أوامر-بالاستعداد-للخيار-العسكري-ضد-إيران-1053821249.html
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن

اكتشاف إصابة موظف في ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي بفيروس كورونا المستجد

11:42 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن موظفا في ديوان وزير الدفاع بيني غانتس، ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد.
القدس - سبوتنيك. وجاء في بيان مقتضب صادر عن وزارة الدفاع، أن "الموظف رافق الوزير في زيارته الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة".
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عقب تصاعد التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، لبنان، إسرائيل 27 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2021
غانتس أبلغ واشنطن إصدار أوامره بالاستعداد للخيار العسكري ضد إيران
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وأضاف البيان أن "إصابة الموظف تأكدت بعد إجراء ثلاث فحوصات له خلال عزله بعد عودته".
ولكن في نفس الوقت، أشار البيان أيضا إلى أن "الموظف المصاب لم يتواجد بجانب الوزير غانتس".
ويواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس الالتزام بالعزل المنزلي لثلاثة أيام، على أن يجريا فحوصات كورونا غدا للتأكد من عدم إصابتهما، وبالتالي عودتهما لعملها المعتاد.
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