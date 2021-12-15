اكتشاف إصابة موظف في ديوان وزير الدفاع الإسرائيلي بفيروس كورونا المستجد

القدس - سبوتنيك. وجاء في بيان مقتضب صادر عن وزارة الدفاع، أن "الموظف رافق الوزير في زيارته الأسبوع الماضي إلى الولايات المتحدة". وأضاف البيان أن "إصابة الموظف تأكدت بعد إجراء ثلاث فحوصات له خلال عزله بعد عودته".ولكن في نفس الوقت، أشار البيان أيضا إلى أن "الموظف المصاب لم يتواجد بجانب الوزير غانتس".ويواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس الالتزام بالعزل المنزلي لثلاثة أيام، على أن يجريا فحوصات كورونا غدا للتأكد من عدم إصابتهما، وبالتالي عودتهما لعملها المعتاد.
وأضاف البيان أن "إصابة الموظف تأكدت بعد إجراء ثلاث فحوصات له خلال عزله بعد عودته". ولكن في نفس الوقت، أشار البيان أيضا إلى أن "الموظف المصاب لم يتواجد بجانب الوزير غانتس". ويواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت ووزير الدفاع بيني غانتس الالتزام بالعزل المنزلي لثلاثة أيام، على أن يجريا فحوصات كورونا غدا للتأكد من عدم إصابتهما، وبالتالي عودتهما لعملها المعتاد.