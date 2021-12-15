https://arabic.sputniknews.com/20211215/بلينكن-يكشف-عن-شرطين-لبيع-مقاتلات-f-35-للإمارات-1054050669.html

بلينكن يكشف عن شرطين لبيع مقاتلات "إف 35" للإمارات

بلينكن يكشف عن شرطين لبيع مقاتلات "إف 35" للإمارات

عبّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رغبة بلاده في بيع مقاتلات F-35 لدولة الإمارات العربية المتحدة إذا ما رغبت أبوظبي في ذلك، لكنه كشف عن شرطين... 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T15:14+0000

2021-12-15T15:14+0000

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رصد عسكري

وزير الخارجية الأمريكي

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جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الماليزي، بحسب شبكة "سي إن إن".وقال بلينكن إن واشنطن مستعدة للمضي قدما في صفقتي بيع مقاتلات F-35 والدرونز للإمارات في حال أراد الإماراتيون ذلك.لكن وزير الخارجية اشترط ضمان المستوى العسكري النوعي لإسرائيل، وإجراء مراجعة للتقنيات المستخدمة في الإمارات، لإتمام الصفقة.وأمس الثلاثاء، كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية عن إبلاغ أبو ظبي واشنطن بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الإمارات هددت أيضا بالانسحاب من صفقة طائرات مسيرة من طراز "ريبر" وذخائر متطورة أخرى.وأضاف المسؤولون أن الإمارات أبلغت واشنطن باعتزامها إنهاء الصفقة لأن المتطلبات الأمنية التي وضعتها لحماية الأسلحة العالية التقنية من التجسس الصيني مرهقة للغاية.وكانت صفقة بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للإمارات قد تباطأت وسط مخاوف في واشنطن من علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة هواوي الصينية في الإمارات.وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تنوي السير قدما في الصفقة لكن لابد من تفاهم واضح على "الالتزامات الإماراتية".وكانت الولايات المتحدة وافقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات للإمارات بعد أن أقامت، في العام الماضي، علاقات مع إسرائيل، وقالت إدارة الرئيس جو بايدن، هذا العام، إنها ستمضي قدما في تنفيذ الصفقة.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/بسبب-رصد-حالة-كورونا-في-وفده-بلينكن-يختصر-جولته-الآسيوية-1054033160.html

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رصد عسكري, وزير الخارجية الأمريكي