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بلينكن يكشف عن شرطين لبيع مقاتلات "إف 35" للإمارات
بلينكن يكشف عن شرطين لبيع مقاتلات "إف 35" للإمارات
عبّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رغبة بلاده في بيع مقاتلات F-35 لدولة الإمارات العربية المتحدة إذا ما رغبت أبوظبي في ذلك، لكنه كشف عن شرطين... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T15:14+0000
2021-12-15T15:17+0000
رصد عسكري
وزير الخارجية الأمريكي
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جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الماليزي، بحسب شبكة "سي إن إن".وقال بلينكن إن واشنطن مستعدة للمضي قدما في صفقتي بيع مقاتلات F-35 والدرونز للإمارات في حال أراد الإماراتيون ذلك.لكن وزير الخارجية اشترط ضمان المستوى العسكري النوعي لإسرائيل، وإجراء مراجعة للتقنيات المستخدمة في الإمارات، لإتمام الصفقة.وأمس الثلاثاء، كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية عن إبلاغ أبو ظبي واشنطن بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الإمارات هددت أيضا بالانسحاب من صفقة طائرات مسيرة من طراز "ريبر" وذخائر متطورة أخرى.وأضاف المسؤولون أن الإمارات أبلغت واشنطن باعتزامها إنهاء الصفقة لأن المتطلبات الأمنية التي وضعتها لحماية الأسلحة العالية التقنية من التجسس الصيني مرهقة للغاية.وكانت صفقة بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للإمارات قد تباطأت وسط مخاوف في واشنطن من علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة هواوي الصينية في الإمارات.وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تنوي السير قدما في الصفقة لكن لابد من تفاهم واضح على "الالتزامات الإماراتية".وكانت الولايات المتحدة وافقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات للإمارات بعد أن أقامت، في العام الماضي، علاقات مع إسرائيل، وقالت إدارة الرئيس جو بايدن، هذا العام، إنها ستمضي قدما في تنفيذ الصفقة.
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رصد عسكري, وزير الخارجية الأمريكي

بلينكن يكشف عن شرطين لبيع مقاتلات "إف 35" للإمارات

15:14 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 15:17 GMT 15.12.2021)
© REUTERS / POOLأنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / POOL
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عبّر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رغبة بلاده في بيع مقاتلات F-35 لدولة الإمارات العربية المتحدة إذا ما رغبت أبوظبي في ذلك، لكنه كشف عن شرطين لإتمام الصفقة.
جاءت تصريحات وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، مع نظيره الماليزي، بحسب شبكة "سي إن إن".
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
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وقال بلينكن إن واشنطن مستعدة للمضي قدما في صفقتي بيع مقاتلات F-35 والدرونز للإمارات في حال أراد الإماراتيون ذلك.
لكن وزير الخارجية اشترط ضمان المستوى العسكري النوعي لإسرائيل، وإجراء مراجعة للتقنيات المستخدمة في الإمارات، لإتمام الصفقة.
وأمس الثلاثاء، كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية عن إبلاغ أبو ظبي واشنطن بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة.
وقال المسؤول الإماراتي في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة رسميا بتعليق محادثات صفقة شراء مقاتلات "إف 35" ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 23 مليار دولار.
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الإمارات هددت أيضا بالانسحاب من صفقة طائرات مسيرة من طراز "ريبر" وذخائر متطورة أخرى.
وأضاف المسؤولون أن الإمارات أبلغت واشنطن باعتزامها إنهاء الصفقة لأن المتطلبات الأمنية التي وضعتها لحماية الأسلحة العالية التقنية من التجسس الصيني مرهقة للغاية.
وترجح الصحيفة أن يكون التهديد الإماراتي هو خطوة تفاوضية عشية زيارة مقررة، الأربعاء، لوفد عسكري إماراتي إلى البنتاغون لمدة يومين لإجراء محادثات.
وكانت صفقة بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للإمارات قد تباطأت وسط مخاوف في واشنطن من علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة هواوي الصينية في الإمارات.
وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تنوي السير قدما في الصفقة لكن لابد من تفاهم واضح على "الالتزامات الإماراتية".
وكانت الولايات المتحدة وافقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات للإمارات بعد أن أقامت، في العام الماضي، علاقات مع إسرائيل، وقالت إدارة الرئيس جو بايدن، هذا العام، إنها ستمضي قدما في تنفيذ الصفقة.
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