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https://arabic.sputniknews.com/20211215/بلينكن-يعبر-عن-استعداد-أمريكا-لبيع-مقاتلات-إف-35-للإمارات-إذا-كانت-لا-تزال-راغبة-1053949269.html
بلينكن يعبر عن استعداد أمريكا لبيع مقاتلات إف-35 للإمارات إذا كانت لا تزال راغبة
بلينكن يعبر عن استعداد أمريكا لبيع مقاتلات إف-35 للإمارات إذا كانت لا تزال راغبة
عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استعداد بلاده للمضي قدما في بيع طائرات إف-35 وطائرات مسيرة للإمارات إذا كانت لا تزال مهتمة بذلك. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T04:32+0000
2021-12-15T04:34+0000
الإمارات
أمريكا
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جاء تعليق بلينكن خلال زيارته لماليزيا في أعقاب قول مسؤول إماراتي أمس الثلاثاء إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات بشأن شراء طائرات إف-35.وأمس الثلاثاء، كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية عن إبلاغ أبو ظبي واشنطن بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة.وقال المسؤول الإماراتي في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة رسميا بتعليق محادثات صفقة شراء مقاتلات "إف 35" ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 23 مليار دولار.. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الإمارات هددت أيضا بالانسحاب من صفقة طائرات مسيرة من طراز "ريبر" وذخائر متطورة أخرى. وأضاف المسؤولون أن الإمارات أبلغت واشنطن باعتزامها إنهاء الصفقة لأن المتطلبات الأمنية التي وضعتها لحماية الأسلحة العالية التقنية من التجسس الصيني مرهقة للغاية.وترجح االصحيفة أن يكون التهديد الإماراتي هو خطوة تفاوضية عشية زيارة مقررة، يوم الأربعاء، لوفد عسكري إماراتي إلى البنتاغون لمدة يومين لإجراء محادثات.وكانت صفقة بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للإمارات قد تباطأت وسط مخاوف في واشنطن من علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة هواوي الصينية في الإمارات.وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تنوي السير قدما في الصفقة لكن لابد من تفاهم واضح على "الالتزامات الإماراتية".وكانت الولايات المتحدة وافقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات للإمارات بعد أن أقامت، في العام الماضي، علاقات مع إسرائيل، وقالت إدارة الرئيس جو بايدن، هذا العام،، إنها ستمضي قدما في تنفيذ الصفقة.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/إعلام-الإمارات-تهدد-بالانسحاب-من-صفقة-مقاتلات-إف-35-الأمريكية-1053933558.html
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الإمارات, أمريكا

بلينكن يعبر عن استعداد أمريكا لبيع مقاتلات إف-35 للإمارات إذا كانت لا تزال راغبة

04:32 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 04:34 GMT 15.12.2021)
© AFP 2021 / JACK GUEZمقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو
مقاتلة شبحية أمريكية طراز إف 35 أثناء تحليقها في الجو - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن استعداد بلاده للمضي قدما في بيع طائرات إف-35 وطائرات مسيرة للإمارات إذا كانت لا تزال مهتمة بذلك.
جاء تعليق بلينكن خلال زيارته لماليزيا في أعقاب قول مسؤول إماراتي أمس الثلاثاء إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعلق المناقشات بشأن شراء طائرات إف-35.
وأمس الثلاثاء، كشف متحدث باسم الحكومة الإماراتية عن إبلاغ أبو ظبي واشنطن بتعليق المفاوضات بشأن صفقة عسكرية ضخمة، عقب تقارير أثارت تكهنات بشأن الصفقة.
مقاتلة إف-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
إعلام: الإمارات تهدد بالانسحاب من صفقة مقاتلات "إف-35" الأمريكية
أمس, 15:25 GMT
وقال المسؤول الإماراتي في بيان حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن بلاده أبلغت الولايات المتحدة رسميا بتعليق محادثات صفقة شراء مقاتلات "إف 35" ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 23 مليار دولار..
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن الإمارات هددت أيضا بالانسحاب من صفقة طائرات مسيرة من طراز "ريبر" وذخائر متطورة أخرى.
وأضاف المسؤولون أن الإمارات أبلغت واشنطن باعتزامها إنهاء الصفقة لأن المتطلبات الأمنية التي وضعتها لحماية الأسلحة العالية التقنية من التجسس الصيني مرهقة للغاية.
وترجح االصحيفة أن يكون التهديد الإماراتي هو خطوة تفاوضية عشية زيارة مقررة، يوم الأربعاء، لوفد عسكري إماراتي إلى البنتاغون لمدة يومين لإجراء محادثات.
وكانت صفقة بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة لوكهيد مارتن الأمريكية للإمارات قد تباطأت وسط مخاوف في واشنطن من علاقة أبوظبي مع الصين بما في ذلك استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس من شركة هواوي الصينية في الإمارات.
وفي الشهر الماضي، قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تنوي السير قدما في الصفقة لكن لابد من تفاهم واضح على "الالتزامات الإماراتية".
وكانت الولايات المتحدة وافقت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على بيع الطائرات للإمارات بعد أن أقامت، في العام الماضي، علاقات مع إسرائيل، وقالت إدارة الرئيس جو بايدن، هذا العام،، إنها ستمضي قدما في تنفيذ الصفقة.
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