https://arabic.sputniknews.com/20211215/رئيس-الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-تأثير-أوميكرون--على-الاقتصاد-غير-واضح-حتى-الآن-1054064788.html

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: تأثير "أوميكرون " على الاقتصاد غير واضح حتى الآن

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: تأثير "أوميكرون " على الاقتصاد غير واضح حتى الآن

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول، يوم الأربعاء، إنه من غير الواضح حتى الآن مدى الخطر الذي يشكله متحور فيروس كورونا الجديد... 15.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-15T23:09+0000

2021-12-15T23:09+0000

2021-12-15T23:09+0000

أمريكا

أوميكرون

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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف باول أن من غير الواضح كيف سيكون تأثير أوميكرون على التضخم أو النمو أو التوظيف، لكنه قال "أظن أنه، موجة تلو موجة، فإن الناس يتعايشون مع هذا"، وفق رويترز.وجاءت تعليقات باول في مؤتمر صحفي بعد أن ضاعف مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة تقليص مشترياته من السندات في أحدث اجتماع للجنته للسياسة النقدية الذي اختتم يوم الأربعاء.وتتسابق فرق من علماء الفيروسات حول العالم للحصول على التسلسل الجيني لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، ومحاولة اكتشاف ما قد يحدث بعد ذلك.وأكد العلماء أن حظر السفر سيساعد في إبطاء انتشار متحور "أوميكرون"، لكن إيقافه في مساره يكاد يكون مستحيلا، إذ دعا رافي جوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي بجامعة كامبريدج، إلى فحص جميع المسافرين بحثا عن السلالة الجديدة، فضلا عن فشل هدف الجين "S" في جميع أنحاء العالم، وهو شكل من أشكال المراقبة التي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك متحور جديد يتزايد بسرعة في الانتشار في منطقة معينة.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/مسؤولة-أمريكية-قابلية-أوميكرون-للانتقال-أكثر-من-دلتا-1054058552.html

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