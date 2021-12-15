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https://arabic.sputniknews.com/20211215/رئيس-الاحتياطي-الفيدرالي-الأمريكي-تأثير-أوميكرون--على-الاقتصاد-غير-واضح-حتى-الآن-1054064788.html
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: تأثير "أوميكرون " على الاقتصاد غير واضح حتى الآن
رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: تأثير "أوميكرون " على الاقتصاد غير واضح حتى الآن
قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول، يوم الأربعاء، إنه من غير الواضح حتى الآن مدى الخطر الذي يشكله متحور فيروس كورونا الجديد... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T23:09+0000
2021-12-15T23:09+0000
أمريكا
أوميكرون
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واشنطن - سبوتنيك. وأضاف باول أن من غير الواضح كيف سيكون تأثير أوميكرون على التضخم أو النمو أو التوظيف، لكنه قال "أظن أنه، موجة تلو موجة، فإن الناس يتعايشون مع هذا"، وفق رويترز.وجاءت تعليقات باول في مؤتمر صحفي بعد أن ضاعف مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة تقليص مشترياته من السندات في أحدث اجتماع للجنته للسياسة النقدية الذي اختتم يوم الأربعاء.وتتسابق فرق من علماء الفيروسات حول العالم للحصول على التسلسل الجيني لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، ومحاولة اكتشاف ما قد يحدث بعد ذلك.وأكد العلماء أن حظر السفر سيساعد في إبطاء انتشار متحور "أوميكرون"، لكن إيقافه في مساره يكاد يكون مستحيلا، إذ دعا رافي جوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي بجامعة كامبريدج، إلى فحص جميع المسافرين بحثا عن السلالة الجديدة، فضلا عن فشل هدف الجين "S" في جميع أنحاء العالم، وهو شكل من أشكال المراقبة التي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك متحور جديد يتزايد بسرعة في الانتشار في منطقة معينة.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/مسؤولة-أمريكية-قابلية-أوميكرون-للانتقال-أكثر-من-دلتا-1054058552.html
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أمريكا, أوميكرون

رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: تأثير "أوميكرون " على الاقتصاد غير واضح حتى الآن

23:09 GMT 15.12.2021
© REUTERS / DADO RUVICظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / DADO RUVIC
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قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) جيروم باول، يوم الأربعاء، إنه من غير الواضح حتى الآن مدى الخطر الذي يشكله متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" على الاقتصاد الأمريكي.
واشنطن - سبوتنيك. وأضاف باول أن من غير الواضح كيف سيكون تأثير أوميكرون على التضخم أو النمو أو التوظيف، لكنه قال "أظن أنه، موجة تلو موجة، فإن الناس يتعايشون مع هذا"، وفق رويترز.
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
مسؤولة أمريكية: أوميكرون قابل للانتقال أكثر من دلتا
18:40 GMT
وجاءت تعليقات باول في مؤتمر صحفي بعد أن ضاعف مجلس الاحتياطي الاتحادي وتيرة تقليص مشترياته من السندات في أحدث اجتماع للجنته للسياسة النقدية الذي اختتم يوم الأربعاء.
وتتسابق فرق من علماء الفيروسات حول العالم للحصول على التسلسل الجيني لمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون"، ومحاولة اكتشاف ما قد يحدث بعد ذلك.
وأكد العلماء أن حظر السفر سيساعد في إبطاء انتشار متحور "أوميكرون"، لكن إيقافه في مساره يكاد يكون مستحيلا، إذ دعا رافي جوبتا، أستاذ علم الأحياء الدقيقة الإكلينيكي بجامعة كامبريدج، إلى فحص جميع المسافرين بحثا عن السلالة الجديدة، فضلا عن فشل هدف الجين "S" في جميع أنحاء العالم، وهو شكل من أشكال المراقبة التي يمكن أن تحدد ما إذا كان هناك متحور جديد يتزايد بسرعة في الانتشار في منطقة معينة.
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