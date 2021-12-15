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https://arabic.sputniknews.com/20211215/فاو-نقص-المياه-العذبة-قد-يؤدي-لنشوب-حروب-أهلية-في-المستقبل-1053961414.html
"فاو": نقص المياه العذبة قد يؤدي لنشوب حروب أهلية في المستقبل
"فاو": نقص المياه العذبة قد يؤدي لنشوب حروب أهلية في المستقبل
أعلن المتحدث باسم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في روسيا، فلاديمير ميخييف، اليوم الأربعاء، أن نقص المياه العذبة قد يؤدي لنشوب حروب أهلية... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T12:08+0000
2021-12-15T12:08+0000
الجفاف
حروب
الطعام
الغذاء
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميخييف، خلال كلمة ألفاها في مهرجان "جيل الانتعاش" في موسكو: "هناك مجموعة كاملة من المشاكل الأخرى التي تؤدي إلى تفاقم ( الوضع)على سبيل المثال، نوعية المياه العذبة والوصول إلى مصادرها. وترتبط هذه المشكلة، بتغير المناخ، حيث يؤدي كثرة الجفاف المناخي إلى تسرب المياه من التربة. في المستقبل، سنواجه حقيقة زيادة الجفاف في مناطق شاسعة ونقص مزمن في المياه، والتي تستخدم للزراعة. وهذا لن يثير مشاكل اجتماعية فحسب، وإنما صراعات أيضا".ووفقا له ، إذا كنا نشهد الآن "حربا عالمية ثالثة" على الموارد الهيدروكربونية، فمن الممكن في المستقبل أن يؤدي نقص المياه في البلدان النامية إلى حروب أهلية وصراعات على امتلاك مثل هذا المورد الطبيعي المهم كالماء.أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تقريرًا في الـ9 من ديسمبر/ كانون الأول، عن تدهور حالة الموارد من التربة والأراضي والمياه والتحديات التي يطرحها ذلك بالنسبة إلى إطعام سكان العالم الذين يتوقع أن يبلغ عددهم قرابة عشرة مليارات شخص بحلول عام 2050.وأشار المدير العام للمنظمة شو دونيو إلى أن "النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية تعاني الآن ضغطًا حادًا، حيث أنّ العديد منها مجهد إلى حد حرج". ومن هذا المنطلق، يتّضح أن أمننا الغذائي المستقبلي سيعتمد على حماية مواردنا من أراضٍ وتربة ومياه".وكانت (فاو) حذرت، يوم الخميس الماضي، من خطر يداهم الأمن الغذائي العالمي للأجيال القادمة بشكل متزايد، من جراء الضغط على موارد الأراضي والمياه.وذكرت في أحدث تقرير لها أن العديد من موارد المياه والأراضي تعاني بالفعل من الإجهاد، ومع ذلك تواجه استخداما أكثر كثافة لإطعام سكان العالم، الذين من المتوقع نموهم بأكثر من الربع في العقود الثلاثة القادمة.وتقدر المنظمة أنه وفقا للمؤشرات الحالية، سيحتاج قطاع الأغذية الزراعية إلى 35% أكثر من المياه، لإنتاج الغذاء الإضافي المطلوب خلال العقود القادمة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".وجاء في تقرير "فاو": "يمكن أن يؤدي ذلك إلى كوارث بيئية، وزيادة التنافس على الموارد، وإذكاء التحديات الاجتماعية والصراعات الجديدة".وأضافت أن الإنتاج الحالي للأغذية الزراعية لا يثبت أنه مستدام ويضغط على استخدام الأراضي والمياه، ومع ذلك، يمكن أن تلعب أنظمة الأغذية الزراعية دورا رئيسيا في تخفيف الضغوط والمساهمة بشكل إيجابي في أهداف المناخ والتنمية.وقالت المنظمة إن التعاطي مع الأمر يتطلب زيادة سريعة في الاعتماد على التكنولوجيا، لتعزيز كفاءة قطاع الأغذية الزراعية ووضع استخدامه للموارد على أساس مستدام.
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الجفاف, حروب, الطعام, الغذاء

"فاو": نقص المياه العذبة قد يؤدي لنشوب حروب أهلية في المستقبل

12:08 GMT 15.12.2021
© AFP 2021 / Paul Ellisالجزء الجاف من بركة وايوه ، شمال غرب إنجلترا
الجزء الجاف من بركة وايوه ، شمال غرب إنجلترا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© AFP 2021 / Paul Ellis
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أعلن المتحدث باسم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في روسيا، فلاديمير ميخييف، اليوم الأربعاء، أن نقص المياه العذبة قد يؤدي لنشوب حروب أهلية في المستقبل.
موسكو - سبوتنيك. وقال ميخييف، خلال كلمة ألفاها في مهرجان "جيل الانتعاش" في موسكو: "هناك مجموعة كاملة من المشاكل الأخرى التي تؤدي إلى تفاقم ( الوضع)على سبيل المثال، نوعية المياه العذبة والوصول إلى مصادرها. وترتبط هذه المشكلة، بتغير المناخ، حيث يؤدي كثرة الجفاف المناخي إلى تسرب المياه من التربة. في المستقبل، سنواجه حقيقة زيادة الجفاف في مناطق شاسعة ونقص مزمن في المياه، والتي تستخدم للزراعة. وهذا لن يثير مشاكل اجتماعية فحسب، وإنما صراعات أيضا".
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ووفقا له ، إذا كنا نشهد الآن "حربا عالمية ثالثة" على الموارد الهيدروكربونية، فمن الممكن في المستقبل أن يؤدي نقص المياه في البلدان النامية إلى حروب أهلية وصراعات على امتلاك مثل هذا المورد الطبيعي المهم كالماء.
أصدرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) تقريرًا في الـ9 من ديسمبر/ كانون الأول، عن تدهور حالة الموارد من التربة والأراضي والمياه والتحديات التي يطرحها ذلك بالنسبة إلى إطعام سكان العالم الذين يتوقع أن يبلغ عددهم قرابة عشرة مليارات شخص بحلول عام 2050.
وأشار المدير العام للمنظمة شو دونيو إلى أن "النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية تعاني الآن ضغطًا حادًا، حيث أنّ العديد منها مجهد إلى حد حرج". ومن هذا المنطلق، يتّضح أن أمننا الغذائي المستقبلي سيعتمد على حماية مواردنا من أراضٍ وتربة ومياه".
وكانت (فاو) حذرت، يوم الخميس الماضي، من خطر يداهم الأمن الغذائي العالمي للأجيال القادمة بشكل متزايد، من جراء الضغط على موارد الأراضي والمياه.
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وذكرت في أحدث تقرير لها أن العديد من موارد المياه والأراضي تعاني بالفعل من الإجهاد، ومع ذلك تواجه استخداما أكثر كثافة لإطعام سكان العالم، الذين من المتوقع نموهم بأكثر من الربع في العقود الثلاثة القادمة.
وتقدر المنظمة أنه وفقا للمؤشرات الحالية، سيحتاج قطاع الأغذية الزراعية إلى 35% أكثر من المياه، لإنتاج الغذاء الإضافي المطلوب خلال العقود القادمة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وجاء في تقرير "فاو": "يمكن أن يؤدي ذلك إلى كوارث بيئية، وزيادة التنافس على الموارد، وإذكاء التحديات الاجتماعية والصراعات الجديدة".
وأضافت أن الإنتاج الحالي للأغذية الزراعية لا يثبت أنه مستدام ويضغط على استخدام الأراضي والمياه، ومع ذلك، يمكن أن تلعب أنظمة الأغذية الزراعية دورا رئيسيا في تخفيف الضغوط والمساهمة بشكل إيجابي في أهداف المناخ والتنمية.
وقالت المنظمة إن التعاطي مع الأمر يتطلب زيادة سريعة في الاعتماد على التكنولوجيا، لتعزيز كفاءة قطاع الأغذية الزراعية ووضع استخدامه للموارد على أساس مستدام.
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