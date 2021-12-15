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مصر تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال
مصر تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال
اتخذت مصر إجراءات جديدة لمكافحة عمليات غسل الأموال بما يتوافق مع استراتيجيتها الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:24+0000
2021-12-15T16:24+0000
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ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأربعاء، بحسب تصريحات أحمد خليل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وينعقد المؤتمر في دورته التاسعة في شرم الشيخ، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر حسن عبد الشافي، ومشاركة مسؤولين من مصر والعالم.وقال خليل إن مصر أنشأت نظما شاملة للرقابة واكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنها تشمل إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع نظم تكفل تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال.ولفت إلى اتخاذ إجراءات جديدة تضمن وجود تعاون بين الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتسمح بتبادل المعلومات محليا ودوليا بشكل تلقائي أو بناء على طلب مسبق من جهة بعينها.
https://arabic.sputniknews.com/20201215/الداخلية-المصرية-تكشف-واحدة-من-أكبر-قضايا-غسيل-الأموال-فيديو-1047523346.html
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

مصر تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال

16:24 GMT 15.12.2021
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اتخذت مصر إجراءات جديدة لمكافحة عمليات غسل الأموال بما يتوافق مع استراتيجيتها الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأربعاء، بحسب تصريحات أحمد خليل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وينعقد المؤتمر في دورته التاسعة في شرم الشيخ، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر حسن عبد الشافي، ومشاركة مسؤولين من مصر والعالم.
وقال خليل إن مصر أنشأت نظما شاملة للرقابة واكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنها تشمل إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع نظم تكفل تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال.
قوات الأمن المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2020
الداخلية المصرية تكشف واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال… فيديو
15 ديسمبر 2020, 20:31 GMT
ولفت إلى اتخاذ إجراءات جديدة تضمن وجود تعاون بين الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتسمح بتبادل المعلومات محليا ودوليا بشكل تلقائي أو بناء على طلب مسبق من جهة بعينها.
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