مصر تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال

ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأربعاء، بحسب تصريحات أحمد خليل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.وينعقد المؤتمر في دورته التاسعة في شرم الشيخ، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر حسن عبد الشافي، ومشاركة مسؤولين من مصر والعالم.وقال خليل إن مصر أنشأت نظما شاملة للرقابة واكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنها تشمل إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع نظم تكفل تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال.ولفت إلى اتخاذ إجراءات جديدة تضمن وجود تعاون بين الجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتسمح بتبادل المعلومات محليا ودوليا بشكل تلقائي أو بناء على طلب مسبق من جهة بعينها.
اتخذت مصر إجراءات جديدة لمكافحة عمليات غسل الأموال بما يتوافق مع استراتيجيتها الخاصة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ذكرت ذلك "بوابة الأهرام" المصرية، اليوم الأربعاء، بحسب تصريحات أحمد خليل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال مشاركته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وينعقد المؤتمر في دورته التاسعة في شرم الشيخ، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية في مصر حسن عبد الشافي، ومشاركة مسؤولين من مصر والعالم.
وقال خليل إن مصر أنشأت نظما شاملة للرقابة واكتشاف حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيرا إلى أنها تشمل إلزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بوضع نظم تكفل تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال.