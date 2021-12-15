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https://arabic.sputniknews.com/20211215/وزير-الخارجية-الإيراني-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-جيد-مع-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-1053962760.html
وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل إلى "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل إلى "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى "إمكانية أن يعالج بعض... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T12:03+0000
2021-12-15T12:03+0000
أخبار إيران
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وقال عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية: "اتفقت الأطراف في فيينا على أن المسودات الجديدة المقترحة من قبل إيران يجب أن تكون مطروحة على الطاولة، من أجل الوصول إلى مسودة جامعة واحدة من بين جميع المسودات".وشدد على ضرورة أن تؤدي هذه العملية إلى عودة الطرف الآخر إلى التزاماته في الاتفاق النووي"، مؤكدا أن طهران تشعر بالتفاؤل بأنه إذا تصرف الطرف الآخر بواقعية فسنكون قادرين على إحراز تقدم في هذه الجولة من المفاوضات.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال أمس الثلاثاء، إن المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت تقدما وتم تقليص بعض الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.وأكد خطيب زاده، في تصريحات مع قناة "برس تي في" الإيرانية، إن "المناقشات الجارية بين محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أدت لإحراز تقدم وهناك تقليص لبعض الفجوات في عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك". وتابع: "لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن يمكنني التوقع أن يتوصل الجانبان إلى تفاهم قريبا".واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها.وتركز إيران، خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في مايو/ أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://arabic.sputniknews.com/20211214/وزير-الخارجية-السعودي-يدنا-ممدودة-للإدارة-الجديدة-في-إيران-ونأمل-أن-يكون-لها-رد-فعل-إيجابي-1053942797.html
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أخبار إيران

وزير الخارجية الإيراني يعلن التوصل إلى "اتفاق جيد" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

12:03 GMT 15.12.2021
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلتقي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في موسكو، روسيا 6 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Sputnik . POOL
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أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، عن التوصل إلى اتفاق جيد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى "إمكانية أن يعالج بعض المخاوف المزعومة بشأن برنامج إيران النووي السلمي".
وقال عبد اللهيان، في تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية: "اتفقت الأطراف في فيينا على أن المسودات الجديدة المقترحة من قبل إيران يجب أن تكون مطروحة على الطاولة، من أجل الوصول إلى مسودة جامعة واحدة من بين جميع المسودات".
فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي الجديد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
وزير الخارجية السعودي: يدنا ممدودة لإيران ونأمل أن يكون لها رد فعل إيجابي... فيديو
أمس, 19:02 GMT
وشدد على ضرورة أن تؤدي هذه العملية إلى عودة الطرف الآخر إلى التزاماته في الاتفاق النووي"، مؤكدا أن طهران تشعر بالتفاؤل بأنه إذا تصرف الطرف الآخر بواقعية فسنكون قادرين على إحراز تقدم في هذه الجولة من المفاوضات.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قال أمس الثلاثاء، إن المفاوضات الجارية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حققت تقدما وتم تقليص بعض الخلافات حول البرنامج النووي الإيراني.
وأكد خطيب زاده، في تصريحات مع قناة "برس تي في" الإيرانية، إن "المناقشات الجارية بين محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أدت لإحراز تقدم وهناك تقليص لبعض الفجوات في عدة قضايا ذات الاهتمام المشترك". وتابع: "لا أريد الخوض في التفاصيل، لكن يمكنني التوقع أن يتوصل الجانبان إلى تفاهم قريبا".
واستضافت فيينا، الأسبوع الماضي، الجولة السابعة من المفاوضات حول الاتفاق النووي، الموقع عام 2015، وذلك بعد 5 أشهر من تعليقها.
وتركز إيران، خلال المحادثات على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت، في مايو/ أيار 2018، بشكل أحادي من الاتفاق الموقع بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 [الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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