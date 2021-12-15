تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
قائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو
https://arabic.sputniknews.com/20211215/وزير-المال-اليمني-اقتصادنا-على-وشك-الانهيار-ونتطلع-إلى-دعم-السعودية-1054055483.html
وزير المال اليمني: اقتصادنا على وشك الانهيار ونتطلع إلى دعم السعودية
وزير المال اليمني: اقتصادنا على وشك الانهيار ونتطلع إلى دعم السعودية
حذر سالم بن بريك، وزير المال اليمني من انهيار اقتصاد بلاده في حال استمرار الحرب الدائرة منذ نحو 7 سنوات، مشيرا إلى أن هناك حاجة لدعم من السعودية. 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T16:53+0000
2021-12-15T16:53+0000
العالم العربي
أخبار اليمن الأن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104269/82/1042698218_0:196:1001:759_1920x0_80_0_0_39d816287f5ab88d27fe8c5ea5873174.jpg
القاهرة – سبوتنيك. جاء تصريحات وزير المال اليمني خلال ورشة عمل بشأن بناء قدرات وزارة المالية اليمنية المنعقدة في الرياض بالتنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.وقال سالم بن بريك: الاقتصاد اليمني يواجه صعوبات كبيرة ويوشك على الانهيار.وتابع: "تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية من أهم التحديات خاصة بعدما تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 1500 ريال يمني".ولفت ابن بريك إلى أن تراجع قيمة العملة أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ.وارتفعت معدلات البطالة وزيادة عدد السكان الذين يصنفون تحت خط الفقر وتسبب ذلك في أسوأ أزمة إنسانية في الوقت الراهن.وقال وزير المال اليمني إن هناك حاجة للدعم المالي والعيني للقطاع المالي في اليمن سواء لسد عجز الموازنة أو لبناء قدرات المؤسسات المالية.ويعد تدهور العملة اليمنية أحد التداعيات الاقتصادية للصراع المستمر في اليمن للعام السابع على التوالي.وكشفت الحكومة المعترف بها دوليا، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني منذ اندلاع الصراع وصلت إلى 100 مليار دولار.ويشهد اليمن معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.وتحاول الحكومة المعترفة بها استعادة المناطق التي سيطرت عليها "أنصار الله" منذ 2014 وتشمل العاصمة صنعاء.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/التحالف-العربي-يعلن-نتائج-عملياته-العسكرية-في-اليمن-خلال-الـ24-الساعة-الماضية-1053966852.html
https://arabic.sputniknews.com/20211214/وقفة-احتجاجية-لأساتذة-جامعة-عدن-احتجاجا-على-تردي-الأوضاع-المعيشية-1053909180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104269/82/1042698218_0:103:1001:853_1920x0_80_0_0_bf4d35001c4e69dd8ae4319cb6b40cc0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار اليمن الأن

وزير المال اليمني: اقتصادنا على وشك الانهيار ونتطلع إلى دعم السعودية

16:53 GMT 15.12.2021
© Photo / facebookالبنك المركزي اليمني
البنك المركزي اليمني - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© Photo / facebook
تابعنا عبر
حذر سالم بن بريك، وزير المال اليمني من انهيار اقتصاد بلاده في حال استمرار الحرب الدائرة منذ نحو 7 سنوات، مشيرا إلى أن هناك حاجة لدعم من السعودية.
القاهرة – سبوتنيك. جاء تصريحات وزير المال اليمني خلال ورشة عمل بشأن بناء قدرات وزارة المالية اليمنية المنعقدة في الرياض بالتنسيق مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وقال سالم بن بريك: الاقتصاد اليمني يواجه صعوبات كبيرة ويوشك على الانهيار.
وتابع: "تراجع قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية من أهم التحديات خاصة بعدما تجاوز سعر الدولار حاجز الـ 1500 ريال يمني".
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
التحالف العربي يعلن نتائج عملياته العسكرية في اليمن خلال الـ24 الساعة الماضية
13:25 GMT
ولفت ابن بريك إلى أن تراجع قيمة العملة أدى إلى زيادة معدل التضخم لمستويات قياسية لم يسبق أن وصل لمثلها على مر التاريخ.
وارتفعت معدلات البطالة وزيادة عدد السكان الذين يصنفون تحت خط الفقر وتسبب ذلك في أسوأ أزمة إنسانية في الوقت الراهن.
وقال وزير المال اليمني إن هناك حاجة للدعم المالي والعيني للقطاع المالي في اليمن سواء لسد عجز الموازنة أو لبناء قدرات المؤسسات المالية.
ويعد تدهور العملة اليمنية أحد التداعيات الاقتصادية للصراع المستمر في اليمن للعام السابع على التوالي.
وكشفت الحكومة المعترف بها دوليا، في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن الخسائر التراكمية للاقتصاد اليمني منذ اندلاع الصراع وصلت إلى 100 مليار دولار.
وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة عدن بسبب تردي الأوضاع المعيشية
أمس, 00:43 GMT
ويشهد اليمن معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى.
وتحاول الحكومة المعترفة بها استعادة المناطق التي سيطرت عليها "أنصار الله" منذ 2014 وتشمل العاصمة صنعاء.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:13 GMTقائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو
16:58 GMTالجيش الإسرائيلي ينهي مناورة "مفاجئة" استعدادا للحرب القادمة... فيديو
16:56 GMTتقرير يحذر من تأثير استخدام الروبوتات على العمالة البشرية
16:53 GMTوزير المال اليمني: اقتصادنا على وشك الانهيار ونتطلع إلى دعم السعودية
16:51 GMTروسيا تستقبل أطفالا سوريين يتمتهم الحرب
16:50 GMTقرار جديد من النيابة المصرية بشأن قضية "مغارة علي بابا"
16:44 GMTحامد كرزاي يكشف تفاصيل استيلاء طالبان على كابول "دون عنف"
16:38 GMTإيران والعراق يتبادلان رفات 61 عسكريا قضوا خلال حرب الثمانينات
16:36 GMTاليونسكو تدرج فن التطريز الفلسطيني على لائحة التراث الثقافي
16:35 GMTلبنان يوجه بترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين
16:29 GMTباحث: أمريكا ستبيع طائرات "إف-35" للإمارات... لهذا السبب
16:24 GMTمصر تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة غسل الأموال
16:15 GMTماذا تقول وضعية النوم عن صحتك وشخصيتك؟
16:11 GMTزاخاروفا: روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء طرد اثنين من دبلوماسييها في ألمانيا
16:09 GMTمسؤول عسكري إيراني: طائراتنا المسيرة لها الكثير من الزبائن في الأسواق العالمية
16:03 GMTاليمن..."أنصار الله" يستخدمون لأول مرة الدبابة الطائرة "مي-24"... فيديو
15:57 GMTالرئيس التونسي يستقبل نظيره الجزائري استقبالا مهيبا على طلقات المدافع... فيديو
15:48 GMTكلمات محمد بن سلمان لأمير قطر لحظة نزوله من الطائرة تشعل مواقع التواصل... فماذا قال له؟
15:44 GMTدولة أفريقية تعلن تسجيل أول ثلاث حالات إصابة بمتحور "أوميكرون"
15:37 GMTأمير قطر يوجه رسالة إلى ملك الأردن