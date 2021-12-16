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https://arabic.sputniknews.com/20211216/أب-لطفلين-يجد-بروشا-من-الذهب-عيار-24-قيراطا-بقيمة-100-ألف-جنيه-استرليني--1054225718.html
أب لطفلين يجد بروشا من الذهب عيار 24 قيراطا بقيمة 100 ألف جنيه استرليني
أب لطفلين يجد بروشا من الذهب عيار 24 قيراطا بقيمة 100 ألف جنيه استرليني
عثر أب لطفلين على بروش من الذهب عيار 24 قيراطا، يعتقد أن قيمته تصل إلى 100000 جنيه استرليني. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T13:33+0000
2021-12-16T13:33+0000
العالم
كنز
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اكتشف ديفيد إدواردز، 44 عامًا، القطعة التي يبلغ عمرها 800 عام مدفونة في أرض زراعية بالقرب من منزله في كارديجان، غرب ويلز أثناء خروجه للكشف عن المعادن بعد العمل.ووصف الخبراء البروش المرصع بالزمرد، والذي يبلغ عرضه أقل من بوصة واحدة ويزن أربعة غرامات فقط، بأنه "فريد من نوعه"، فيما يُعتقد أن القطعة الأثرية، المعروفة باسم البروش الحلقي الأبراج، تعود إلى القرن الثالث عشر وتعود إلى رجل نبيل رفيع المستوى مثل دوق أو إيرل.وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تصل قيمة هذه القطعة إلى 10000 جنيه استرليني على الأقل، حيث صرح أحد الخبراء بأنها يمكن أن يتم بيعها بـ 10 أضعاف هذا المبلغ في المزاد.وعبّر إدواردز عن دهشته عندما كشف النقاب عن القطعة المذهلة "كانت أمسية بجو ملبد بالغيوم حين خرجت من العمل، وضوء النهر بدأ يتلاشى، لذا لم أكن أتوقع المعجزات".وفي غضون نصف ساعة ظهرت تلك القطعة، حيث كانت على بعد أربع بوصات فقط من سطح الأرض المزروعة حديثًا التي تم قلبها رأسًا على عقب، "لذا في البداية لم أتمكن من رؤية أنماطه المعقدة الجميلة".وبمساعدة صديقه الذي يقوم بالكشف عن المعادن حفر إدواردز نحو أربع بوصات، ليجد البروش المرصع بالزمرد مع دبوس معقد على شكل سيف مغطى بالطين، "لم أصدق أن الدبوس الصغير لا يزال يعمل".وكان إدواردز قد عثرعلى دبابيس فضية بأسلوب مشابه من قبل، "وهو أمر نادر بحد ذاته، لكنني لم أر شيئًا كهذا من قبل"، وأضاف: "العثور على واحد مصنوع من الذهب وبهذا الحجر الجميل من الزمرد الفيروزي هو أمر خاص حقًا".وبالحديث عن قيمة القطعة قال إدواردز: "لا أود أن أقول كم قيمتها - السماء هي الحد الأقصى".من جهة ثانية، قال جوليان إيفان هارت، الخبير في الكنوز النادرة ومحرر مجلة "تريجر هانتينغ"، إنه لا يمكن مقارنة هذه القطعة بأي شيء آخر"هذه قطعة مجوهرات مذهلة للغاية ليس لدي شك فيها من قبل دوق أو إيرل - ربما شخص ما له صلة عسكرية بسبب دبوس على شكل سيف"، حيث كان من غير القانوني أن تحمل الطبقات الدنيا مثل هذا الذهب الخالص.وستباع هذه القطعة بسعر لا يقل عن 10000 جنيه استرليني ولكن يمكن أن يصل إلى 100000 جنيه استرليني، حيث تخضع القطعة الأثرية حاليًا لعملية الكنز وفقًا لقانون الكنز لعام 1996، بحسب "ديلي ميل".وسيقرر الطبيب الشرعي ما إذا كان يجب أن يتم عرض القطعة للمزاد العلني أو إذا كان بإمكان السيد إدواردز الاحتفاظ بها، كما يجب مشاركة أي عائدات مع مالك الحقل.
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العالم, كنز

أب لطفلين يجد بروشا من الذهب عيار 24 قيراطا بقيمة 100 ألف جنيه استرليني

13:33 GMT 16.12.2021
© Photo / Photo provided by Andrey A. Ushkov and Alexey A. Shcherbakovزمرد
زمرد - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Photo / Photo provided by Andrey A. Ushkov and Alexey A. Shcherbakov
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عثر أب لطفلين على بروش من الذهب عيار 24 قيراطا، يعتقد أن قيمته تصل إلى 100000 جنيه استرليني.
اكتشف ديفيد إدواردز، 44 عامًا، القطعة التي يبلغ عمرها 800 عام مدفونة في أرض زراعية بالقرب من منزله في كارديجان، غرب ويلز أثناء خروجه للكشف عن المعادن بعد العمل.
ووصف الخبراء البروش المرصع بالزمرد، والذي يبلغ عرضه أقل من بوصة واحدة ويزن أربعة غرامات فقط، بأنه "فريد من نوعه"، فيما يُعتقد أن القطعة الأثرية، المعروفة باسم البروش الحلقي الأبراج، تعود إلى القرن الثالث عشر وتعود إلى رجل نبيل رفيع المستوى مثل دوق أو إيرل.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تصل قيمة هذه القطعة إلى 10000 جنيه استرليني على الأقل، حيث صرح أحد الخبراء بأنها يمكن أن يتم بيعها بـ 10 أضعاف هذا المبلغ في المزاد.
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وعبّر إدواردز عن دهشته عندما كشف النقاب عن القطعة المذهلة "كانت أمسية بجو ملبد بالغيوم حين خرجت من العمل، وضوء النهر بدأ يتلاشى، لذا لم أكن أتوقع المعجزات".
وفي غضون نصف ساعة ظهرت تلك القطعة، حيث كانت على بعد أربع بوصات فقط من سطح الأرض المزروعة حديثًا التي تم قلبها رأسًا على عقب، "لذا في البداية لم أتمكن من رؤية أنماطه المعقدة الجميلة".
وبمساعدة صديقه الذي يقوم بالكشف عن المعادن حفر إدواردز نحو أربع بوصات، ليجد البروش المرصع بالزمرد مع دبوس معقد على شكل سيف مغطى بالطين، "لم أصدق أن الدبوس الصغير لا يزال يعمل".
وكان إدواردز قد عثرعلى دبابيس فضية بأسلوب مشابه من قبل، "وهو أمر نادر بحد ذاته، لكنني لم أر شيئًا كهذا من قبل"، وأضاف: "العثور على واحد مصنوع من الذهب وبهذا الحجر الجميل من الزمرد الفيروزي هو أمر خاص حقًا".
وبالحديث عن قيمة القطعة قال إدواردز: "لا أود أن أقول كم قيمتها - السماء هي الحد الأقصى".
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من جهة ثانية، قال جوليان إيفان هارت، الخبير في الكنوز النادرة ومحرر مجلة "تريجر هانتينغ"، إنه لا يمكن مقارنة هذه القطعة بأي شيء آخر"هذه قطعة مجوهرات مذهلة للغاية ليس لدي شك فيها من قبل دوق أو إيرل - ربما شخص ما له صلة عسكرية بسبب دبوس على شكل سيف"، حيث كان من غير القانوني أن تحمل الطبقات الدنيا مثل هذا الذهب الخالص.
وستباع هذه القطعة بسعر لا يقل عن 10000 جنيه استرليني ولكن يمكن أن يصل إلى 100000 جنيه استرليني، حيث تخضع القطعة الأثرية حاليًا لعملية الكنز وفقًا لقانون الكنز لعام 1996، بحسب "ديلي ميل".
وسيقرر الطبيب الشرعي ما إذا كان يجب أن يتم عرض القطعة للمزاد العلني أو إذا كان بإمكان السيد إدواردز الاحتفاظ بها، كما يجب مشاركة أي عائدات مع مالك الحقل.
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