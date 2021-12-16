https://arabic.sputniknews.com/20211216/أمينة-خليل-تدعم-شيرين-بإطلالة-جديدة-وشعر-قصير-1054241442.html

أمينة خليل تدعم شيرين بإطلالة جديدة وشعر قصير

أمينة خليل تدعم شيرين بإطلالة جديدة وشعر قصير

تستمر ظاهرة قص الشعر في الانتشار لدى الفنانات العربيات، بعد أن تصدرت مؤخرا صورة الفنانة شيرين عبد الوهاب عناوين الصحف العربية ووسائل التواصل الاجتماعي. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T15:19+0000

2021-12-16T15:19+0000

2021-12-16T15:19+0000

العالم العربي

فن

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وظهرت الفنانة المصرية أمينة خليل في فيديو جديد لها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، وهي تقوم بقص شعرها بنفسها من داخل أحد صالونات التجميل، لتظهر بإطلالة جديدة، حيث يبدو الشعر قصيرا وبلون فاتح لكن دون الاستغناء عنه تماما.وتفاعل المتابعون بشكل كبير مع هذا الفيديو الذي نشرته أمينة عبر خاصية الـ "ستوريز"، حيث قاموا بمشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكتبوا العديد من التعليقات الإيجابية.وكانت الفنانة أمينة خليل خلال استضافتها من قبل الإعلامي الإمارتي، أنس بوخش، في برنامجه "ABtalks" الذي يذاع على منصة "يوتيوب"، قد كشفت عن زيارتها للطبيب النفسي بشكل دوري، فيما ذكرت أن عدم استمرار خطبتها لا يعني الفشل.ودعت خليل خلال المقابلة إلى ضرورة تغيير الصورة النمطية للممثلات العربيات في العالم العربي، وذلك بعد أن تحدثت عن تجربتها في إطار الزواج، حيث رفضتها إحدى العائلات لها فقط لأنها ممثلة.وأوضحت نجمة مسلسل "ليه لأ" إلى تعرضها الدائم للتنمر عبر وسائل التواصل الاجتماعي الذي "وصل لحد السخافة"، مشيرة إلى ضرورة محاربة هذه الظاهرة خاصة في المدارس وتعليم الطلاب "تقبل الاختلافات"، واختتمت حديثها بأنها تتمنى أن تكون أُمّا وأنها مع فكرة تجميد البويضات.وكانت الفنانة شيرين قد أثارت الجدل مؤخرا حول قضية تجميد البويضات، حيث كشفت عن خلاف حدث بينها وبين زوجها السابق الفنان حسام حبيب أدى إلى عدم إنجابها منه.

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