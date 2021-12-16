https://arabic.sputniknews.com/20211216/إعلام-هناك-مساع-في-الأمم-المتحدة-لعقد-مؤتمر-لحل-الأزمة-اليمنية-1054242820.html

إعلام: هناك مساع في الأمم المتحدة لعقد مؤتمر لحل الأزمة اليمنية

إعلام: هناك مساع في الأمم المتحدة لعقد مؤتمر لحل الأزمة اليمنية

قالت تقارير إعلامية إن هناك مساع في الأمم المتحدة لتنظيم مؤتمر لحل الأزمة اليمنية. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T16:30+0000

2021-12-16T16:30+0000

2021-12-16T16:30+0000

الحرب في اليمن

الحوثيين

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وحسب موقع النشرة، نقلا عن مراسله في الأمم المتحدة، فإن "مصادر دبلوماسية في ​الأمم المتحدة​، أكدت وجود مساع لتنظيم مؤتمر ​ستوكهولم​ 2 لحل الأزمة اليمنية".وأشارت المصادر إلى أن الأمر سيتم "عن طريق دعوة مختلف أفرقاء الأزمة من أجل الجلوس على طاولة مفاوضات".ونقلت وجود تحركات عمانية لعقد هذا المؤتمر، لكنها أكدت أن عقده لابد له من موافقة ​مجلس الأمن الدولي.وحول طبيعة تلك المساعي، قالت المصادر إن هناك محادثات مع "سفيرة إيرلندا لدى الأمم المتحدة، ​جيرالدين بيرن ناسون​، من أجل أن تقوم بتبني مسودة القرار بوصفها إيرلندا عضوا في المجلس".وأشارت إلى تصريحات للسفير العماني بالأمم المتحدة محمد بن عوض الحسان، حول اتصالات مع ​السويد​ لاستضافة مؤتمر ستوكهولم 2، مؤكدا أنها وافقت.وأوضحت المصادر أن بعض الأطراف تتواصل مع جماعة "أنصار الله"، لحضور المؤتمر.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/هل-يمكن-حسمها-عسكريا-لماذا-تفشل-كل-دعوات-وقف-الحرب-في-اليمن؟-1054058226.html

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الحرب في اليمن, الحوثيين