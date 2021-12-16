https://arabic.sputniknews.com/20211216/الأمير-تشارلز-يلتقي-سلطان-عمان-ويؤكد-يعرف-بريطانيا-جيدا-وعمل-في-سفارة-بلاده-لدينا-لسنوات-عدة-صور-1054240834.html

الأمير تشارلز يلتقي سلطان عمان ويؤكد: يعرف بريطانيا جيدا وعمل في سفارة بلاده لدينا لسنوات عدة... صور

الأمير تشارلز يلتقي سلطان عمان ويؤكد: يعرف بريطانيا جيدا وعمل في سفارة بلاده لدينا لسنوات عدة... صور

التقى ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، بسلطان عمان، هيثم بن طارق، في قصر كلارنس في بريطانيا، ‏وذلك خلال زيارة الأخير للمملكة المتحدة.‏ 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T14:58+0000

2021-12-16T14:58+0000

2021-12-16T14:58+0000

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ونشر الأمير تشارلز صورة تجمعه بسلطان عمان، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وأكد معها: "إن السلطان يعرف بريطانيا جيدا بعد أن درس في أكسفورد، وعمل في السفارة هنا لعدة سنوات".ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية نفس الصور، اليوم الخميس.وحضر لقاء سلطان عمان، هيثم بن طارق، وولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وسفير سلطنة عمان لدى بريطانيا، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي، وسفير المملكة المتحدة لبريطانيا وأيرلندا الشمالية لدى سلطنة عمان، بيل موراي، بحسب الوكالة العمانية في بيان لها.وتناول الجانبان خلال اللقاء، أوجه التعاون الثنائي القائم بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة، في العديد من المجالات، في ضوء ما يربطهما من علاقات طيبة وبما يحقق المصالح المشتركة لشعبي البلدين.يشار إلى أن سلطان عمان، هيثم بن طارق، تخرج في جامعة أكسفورد في عام 1979، وتولى منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لمدة 8 سنوات.وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، استقبلت سلطان عمان، هيثم بن طارق وزوجته، أمس الأربعاء، في قلعة وندسور، في إطار زيارة خاصة يقوم بها للمملكة المتحدة.وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن الملكة البريطانية قدمت وسام الفارس الشرفي الرفيع إلى سلطان عمان، تعبيرا عن التقدير له والاعتزاز بالعلاقات التاريخية بين البلدين.يذكر أن هذه هي ثالث زيارة خارجية يقوم بها سلطان عمان، هيثم بن طارق، منذ توليه حكم السلطنة، في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد زيارتين قام بها إلى المملكة العربية السعودية وقطر على التوالي.

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