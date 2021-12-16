https://arabic.sputniknews.com/20211216/دراسة-عقار-إيفوشيلد-فعال-في-مقاومة-متحور-أوميكرون-1054244172.html

دراسة: عقار "إيفوشيلد" فعال في مقاومة متحور أوميكرون

دراسة: عقار "إيفوشيلد" فعال في مقاومة متحور أوميكرون

أجرى باحثون مستقلون من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، دراسة معملية لمزيج الأجسام المضادة لكوفيد-19 الخاص بشركة أسترازينيكا حول مدى فعاليته ضد متحور كورونا... 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T16:29+0000

2021-12-16T16:29+0000

2021-12-16T16:33+0000

منظمة الصحة العالمية

فيروس كورونا

سلالة كورونا الجديدة

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وحسب "رويترز"، قالت شركة أسترازينيكا، اليوم الخميس، إن الدراسة أظهرت أن عقار "إيفوشيلد" احتفظ بنشاط معادل للسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، بما يبشر باستخدام أوسع للعلاج.وأضافت أنها تجري مع أطراف أخرى مزيدا من التحليلات لعقار إيفوشيلد، ومن المتوقع ظهور البيانات "قريبا جدا".وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "fda" قد منحت عقار "إيفوشيلد" تصريح الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19 لدى البالغين من عمر 12 عاماً وأكثر وممن تبلغ أوزانهم 40 كيلوغراماً أو أكثر ويعانون من ضعف متوسط إلى شديد في المناعة نتيجة حالة صحية أو لتناولهم أدوية مثبطة للمناعة، وقد لا يكتسبون استجابة مناعة كافية للقاح المضاد لكوفيد-19، إضافة إلى الذين لا ينصح بتطعيمهم باللقاح المضاد لكوفيد-19.وفي وقت سابق، أظهرت دراسة أجراها علماء في هونغ كونغ، أن المتحور "أوميكرون" يصيب ويتكاثر في القصبات الهوائية البشرية أسرع بـ 70 مرة من متغير"دلتا"، ومن الفيروس الأصلي، وهو ما قد يفسر سبب انتقال "أوميكرون" من شخص إلى شخص، بشكل أسرع من السلالات السابقة.جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".وتقول المنظمة، إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.

https://arabic.sputniknews.com/20211215/علماء-أوميكرون-يتكاثر-في-القصبات-الهوائية-أسرع-بـ-70-مرة-من-دلتا-1053960357.html

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منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة