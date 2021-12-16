تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211216/دراسة-عقار-إيفوشيلد-فعال-في-مقاومة-متحور-أوميكرون-1054244172.html
دراسة: عقار "إيفوشيلد" فعال في مقاومة متحور أوميكرون
دراسة: عقار "إيفوشيلد" فعال في مقاومة متحور أوميكرون
أجرى باحثون مستقلون من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، دراسة معملية لمزيج الأجسام المضادة لكوفيد-19 الخاص بشركة أسترازينيكا حول مدى فعاليته ضد متحور كورونا... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T16:29+0000
2021-12-16T16:33+0000
منظمة الصحة العالمية
فيروس كورونا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104547/03/1045470395_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_733c19d420f114120bd8fa41599a4311.jpg
وحسب "رويترز"، قالت شركة أسترازينيكا، اليوم الخميس، إن الدراسة أظهرت أن عقار "إيفوشيلد" احتفظ بنشاط معادل للسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، بما يبشر باستخدام أوسع للعلاج.وأضافت أنها تجري مع أطراف أخرى مزيدا من التحليلات لعقار إيفوشيلد، ومن المتوقع ظهور البيانات "قريبا جدا".وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "fda" قد منحت عقار "إيفوشيلد" تصريح الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19 لدى البالغين من عمر 12 عاماً وأكثر وممن تبلغ أوزانهم 40 كيلوغراماً أو أكثر ويعانون من ضعف متوسط إلى شديد في المناعة نتيجة حالة صحية أو لتناولهم أدوية مثبطة للمناعة، وقد لا يكتسبون استجابة مناعة كافية للقاح المضاد لكوفيد-19، إضافة إلى الذين لا ينصح بتطعيمهم باللقاح المضاد لكوفيد-19.وفي وقت سابق، أظهرت دراسة أجراها علماء في هونغ كونغ، أن المتحور "أوميكرون" يصيب ويتكاثر في القصبات الهوائية البشرية أسرع بـ 70 مرة من متغير"دلتا"، ومن الفيروس الأصلي، وهو ما قد يفسر سبب انتقال "أوميكرون" من شخص إلى شخص، بشكل أسرع من السلالات السابقة.جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".وتقول المنظمة، إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/علماء-أوميكرون-يتكاثر-في-القصبات-الهوائية-أسرع-بـ-70-مرة-من-دلتا-1053960357.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104547/03/1045470395_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5f09df6e5caea2aa5b708442010d6d86.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, سلالة كورونا الجديدة

دراسة: عقار "إيفوشيلد" فعال في مقاومة متحور أوميكرون

16:29 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 16:33 GMT 16.12.2021)
© Sputnik . Iliya Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورفحص و معالجة مرضى "كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020
فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Iliya Pitalev
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أجرى باحثون مستقلون من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، دراسة معملية لمزيج الأجسام المضادة لكوفيد-19 الخاص بشركة أسترازينيكا حول مدى فعاليته ضد متحور كورونا الجديد، أوميكرون.
وحسب "رويترز"، قالت شركة أسترازينيكا، اليوم الخميس، إن الدراسة أظهرت أن عقار "إيفوشيلد" احتفظ بنشاط معادل للسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، بما يبشر باستخدام أوسع للعلاج.

وأضافت أنها تجري مع أطراف أخرى مزيدا من التحليلات لعقار إيفوشيلد، ومن المتوقع ظهور البيانات "قريبا جدا".
فحص و معالجة مرضى كوفيد-19 (كورونا) في مستشفى بيروغوفا في موسكو، روسيا  18 مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
علماء: "أوميكرون" يتكاثر في القصبات الهوائية أسرع بـ 70 مرة من "دلتا"
أمس, 11:18 GMT
وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "fda" قد منحت عقار "إيفوشيلد" تصريح الاستخدام الطارئ لأغراض الوقاية قبل التعرض لفيروس كوفيد-19 لدى البالغين من عمر 12 عاماً وأكثر وممن تبلغ أوزانهم 40 كيلوغراماً أو أكثر ويعانون من ضعف متوسط إلى شديد في المناعة نتيجة حالة صحية أو لتناولهم أدوية مثبطة للمناعة، وقد لا يكتسبون استجابة مناعة كافية للقاح المضاد لكوفيد-19، إضافة إلى الذين لا ينصح بتطعيمهم باللقاح المضاد لكوفيد-19.
وفي وقت سابق، أظهرت دراسة أجراها علماء في هونغ كونغ، أن المتحور "أوميكرون" يصيب ويتكاثر في القصبات الهوائية البشرية أسرع بـ 70 مرة من متغير"دلتا"، ومن الفيروس الأصلي، وهو ما قد يفسر سبب انتقال "أوميكرون" من شخص إلى شخص، بشكل أسرع من السلالات السابقة.

وأظهرت الدراسة أن إمكانية الإصابة بـ "أوميكرون" في الرئتين تكون أقل بكثير من الإصابة بفيروس كورونا الأصلي، وهذا وفقا للعلماء، قد يكون مؤشرًا على انخفاض حدة المرض عند الإصابة بـ "أوميكرون".

جدير بالذكر، أن منظمة الصحة العالمية أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا مؤخرا، انتشر في 63 دولة حول العالم، ويحتمل أنه سيكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".
وتقول المنظمة، إن ثمة أدلة تبرز على أن سلالة "أوميكرون" لفيروس كورونا تنتشر بوتيرة غير مسبوقة، وأن اللقاحات تصبح أقل فعالية، فيما يتصل بمنع حالات الإصابة الشديدة أو الوفاة بالفيروس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
17:36 GMTمجلس السيادة السوداني يعلن تعليق مسار شرق السودان
17:33 GMTوزير الخارجية المغربي يرفض طلب نواب البرلمان للمشاركة في صياغة الاتفاقيات
17:08 GMTارتفاع أسعار الغاز في أوروبا إلى أكثر من 1700 دولار لكل ألف متر مكعب
16:52 GMTريال مدريد يعلن عن 5 حالات كورونا جديدة بين صفوفه ويوقف التدريبات
16:49 GMTميلانيا ترامب تبيع "رمزا غير قابل للاستبدال" خاصا بعيونها مقابل عملة مشفرة... صورة
16:42 GMTعبد الكريم حسن بعد الخسارة أمام الجزائر: كان درسا قاسيا
16:40 GMTالبرلمان الأوروبي لأعضائه: استعدوا لفرض عقوبات على روسيا
16:38 GMTسفير إسرائيل في الأمم المتحدة: إذا فتح "حزب الله" النار علينا سندمر البنى التحتية اللبنانية
16:38 GMT"يويفا" يطلق حملة للتطعيم ضد كوفيد-19 لكنه يترك الاختيار للاعبين
16:31 GMTتفاصيل لقاء السيسي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية
16:30 GMTإعلام: هناك مساع في الأمم المتحدة لعقد مؤتمر لحل الأزمة اليمنية
16:29 GMTدراسة: عقار "إيفوشيلد" فعال في مقاومة متحور أوميكرون
16:23 GMT"صحن طائر" بحجم اليد يستكشف الأماكن الغامضة من كوكب الأرض... صور وفيديو
16:19 GMTاتصال نادر بين أردوغان وأغنى رجل في العالم... ماذا دار بينهما؟
16:06 GMTالسجن 10 سنوات لرجل صيني باع أطفاله الخمسة بـ28 ألف دولار
16:04 GMTسوريا تبحث نقل تقنيات زراعية إيرانية إلى بلادها
15:51 GMTزاخاروفا: فكرة مهاجمة روسيا لأوكرانيا ما هي إلا حملة تضليل ينسجها الغرب
15:47 GMTالسعودية تعلق لأول مرة على اللقاء السري مع إيرانيين في الأردن... فيديو
15:46 GMTمصر... رفع درجة التأهب القصوى في الإسكندرية بسبب الأمطار الغزيرة
15:41 GMTإعلام إسرائيلي يبرز السلاح "المؤثر" في ترسانة الدفاع الإيرانية