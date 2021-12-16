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https://arabic.sputniknews.com/20211216/رضا-عبد-العال-مهاجما-كيروش-منتخب-مصر-فقد-هويته-1054075063.html
رضا عبد العال مهاجما كيروش: منتخب مصر فقد هويته
رضا عبد العال مهاجما كيروش: منتخب مصر فقد هويته
انتقد رضا عبد العال، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
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كأس العرب 2021
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جاءت الانتقادات التي وجهها رضا عبد العال، لكيروش، خلال تصريحاته لأحد البرامج عبر فضائية "تن" المصرية، عقب خسارة المنتخب الوطني بنتيجة (1-0) أمام تونس، مساء أمس الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العرب. وصرح عبد العال بأن "كيروش لم يقدم أوراق اعتماده منذ توليه تدريب الفراعنة، والتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال لا يعد إنجازًا".وأضاف أنه "من الطبيعي أن يتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب، رغم غياب المحترفين".وتابع: "منتخب مصر فقد هويته تحت قيادة كيروش طوال مباريات البطولة، ولابد من رحيله، قبل كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون".يذكر أن المنتخب المصري، من المقرر أن يخوض مباراة تحديد المركز الثالث، السبت المقبل، أمام منتخب قطر، بينما يلعب المنتخب التونسي المباراة النهائية أمام الجزائر.
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أخبار مصر الآن

رضا عبد العال مهاجما كيروش: منتخب مصر فقد هويته

10:10 GMT 16.12.2021
© AP Photo / Victor R. Caivanoكارلوس كيروش
كارلوس كيروش - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AP Photo / Victor R. Caivano
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انتقد رضا عبد العال، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر.
جاءت الانتقادات التي وجهها رضا عبد العال، لكيروش، خلال تصريحاته لأحد البرامج عبر فضائية "تن" المصرية، عقب خسارة المنتخب الوطني بنتيجة (1-0) أمام تونس، مساء أمس الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العرب.
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وصرح عبد العال بأن "كيروش لم يقدم أوراق اعتماده منذ توليه تدريب الفراعنة، والتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال لا يعد إنجازًا".
وأضاف أنه "من الطبيعي أن يتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب، رغم غياب المحترفين".
وتابع: "منتخب مصر فقد هويته تحت قيادة كيروش طوال مباريات البطولة، ولابد من رحيله، قبل كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون".
يذكر أن المنتخب المصري، من المقرر أن يخوض مباراة تحديد المركز الثالث، السبت المقبل، أمام منتخب قطر، بينما يلعب المنتخب التونسي المباراة النهائية أمام الجزائر.
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