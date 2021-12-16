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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211216/رضا-عبد-العال-مهاجما-كيروش-منتخب-مصر-فقد-هويته-1054075063.html
رضا عبد العال مهاجما كيروش: منتخب مصر فقد هويته
رضا عبد العال مهاجما كيروش: منتخب مصر فقد هويته
انتقد رضا عبد العال، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T10:10+0000
2021-12-16T10:10+0000
2021-12-16T10:10+0000
كأس العرب 2021
أخبار مصر الآن
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جاءت الانتقادات التي وجهها رضا عبد العال، لكيروش، خلال تصريحاته لأحد البرامج عبر فضائية "تن" المصرية، عقب خسارة المنتخب الوطني بنتيجة (1-0) أمام تونس، مساء أمس الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العرب. وصرح عبد العال بأن "كيروش لم يقدم أوراق اعتماده منذ توليه تدريب الفراعنة، والتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال لا يعد إنجازًا".وأضاف أنه "من الطبيعي أن يتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب، رغم غياب المحترفين".وتابع: "منتخب مصر فقد هويته تحت قيادة كيروش طوال مباريات البطولة، ولابد من رحيله، قبل كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون".يذكر أن المنتخب المصري، من المقرر أن يخوض مباراة تحديد المركز الثالث، السبت المقبل، أمام منتخب قطر، بينما يلعب المنتخب التونسي المباراة النهائية أمام الجزائر.
https://arabic.sputniknews.com/20211215/قائد-منتخب-مصر-يمنح-تونس-بطاقة-التأهل-للنهائي-بهدف-في-مرماه-فيديو-1054057216.html
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أخبار مصر الآن
رضا عبد العال مهاجما كيروش: منتخب مصر فقد هويته
انتقد رضا عبد العال، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، مدرب منتخب مصر.
جاءت الانتقادات التي وجهها رضا عبد العال، لكيروش، خلال تصريحاته لأحد البرامج عبر فضائية "تن" المصرية، عقب خسارة المنتخب الوطني بنتيجة (1-0) أمام تونس، مساء أمس الأربعاء، في نصف نهائي بطولة كأس العرب.
وصرح عبد العال بأن "كيروش لم يقدم أوراق اعتماده منذ توليه تدريب الفراعنة، والتأهل إلى المرحلة النهائية من تصفيات المونديال لا يعد إنجازًا".
وأضاف أنه "من الطبيعي أن يتوج المنتخب المصري ببطولة كأس العرب، رغم غياب المحترفين".
وتابع: "
منتخب مصر
فقد هويته تحت قيادة كيروش طوال مباريات البطولة، ولابد من رحيله، قبل كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون".
يذكر أن المنتخب المصري، من المقرر أن يخوض مباراة تحديد المركز الثالث، السبت المقبل، أمام منتخب قطر، بينما يلعب المنتخب التونسي المباراة النهائية أمام الجزائر.