قائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو

وبينما كان الجميع يستعد لشوطين إضافيين في المباراة، احتسب الحكم خطأ على المنتخب المصري في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، على مسافة قريبة من المرمى، وبعد تنفيذها حاول عمرو السولية، كابتن المنتخب المصري، إبعادها برأسه لكنها سكنت الشباك.وبتلك النتيجة، يصعد المنتخب التونسي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، انتظارا للفائز من مباراة قطر والجزائر، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، أيضا.ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الخاسر من مباراة منتخب الجزائر وقطر، لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع، يوم السبت المقبل.وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر، قد كشفت عن الجوائز المالية المخصصة لكل فريق في البطولة بحسب المركز الذي يحصل عليه وقوة مشاركته.وجاءت الجوائز كالآتي:بطولة كأس العرب:750 ألف دولار لكل منتخب يشارك في البطولة.مليون دولار لكل منتخب يتأهل لدور 8.مليون ونصف مليون دولار للمركز الرابع.2 مليون دولار للمركز الثالث.3 مليون دولار للمركز الثاني.5 مليون دولار للبطل صاحب اللقب.
منح قائد المنتخب المصري، عمرو السولية، المنتخب التونسي بطاقة التأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، برأسية في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
وبينما كان الجميع يستعد لشوطين إضافيين في المباراة، احتسب الحكم خطأ على المنتخب المصري في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، على مسافة قريبة من المرمى، وبعد تنفيذها حاول عمرو السولية، كابتن المنتخب المصري، إبعادها برأسه لكنها سكنت الشباك.