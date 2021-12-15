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كأس العرب 2021
تقام في قطر الفترة من 30 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول بطولة كأس العرب في نسختها العاشرة بعد انقطاع 9 سنوات، تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
https://arabic.sputniknews.com/20211215/قائد-منتخب-مصر-يمنح-تونس-بطاقة-التأهل-للنهائي-بهدف-في-مرماه-فيديو-1054057216.html
قائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو
قائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو
منح قائد المنتخب المصري، عمرو السولية، المنتخب التونسي بطاقة التأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، برأسية في مرمى فريقه في الدقيقة... 15.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-15T17:13+0000
2021-12-15T17:35+0000
كأس العرب 2021
أخبار تونس اليوم
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رياضة
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وبينما كان الجميع يستعد لشوطين إضافيين في المباراة، احتسب الحكم خطأ على المنتخب المصري في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، على مسافة قريبة من المرمى، وبعد تنفيذها حاول عمرو السولية، كابتن المنتخب المصري، إبعادها برأسه لكنها سكنت الشباك.وبتلك النتيجة، يصعد المنتخب التونسي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، انتظارا للفائز من مباراة قطر والجزائر، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، أيضا.ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الخاسر من مباراة منتخب الجزائر وقطر، لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع، يوم السبت المقبل.وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر، قد كشفت عن الجوائز المالية المخصصة لكل فريق في البطولة بحسب المركز الذي يحصل عليه وقوة مشاركته.وجاءت الجوائز كالآتي:بطولة كأس العرب:750 ألف دولار لكل منتخب يشارك في البطولة.مليون دولار لكل منتخب يتأهل لدور 8.مليون ونصف مليون دولار للمركز الرابع.2 مليون دولار للمركز الثالث.3 مليون دولار للمركز الثاني.5 مليون دولار للبطل صاحب اللقب.
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أخبار تونس اليوم, مصر, رياضة

قائد منتخب مصر يمنح تونس بطاقة التأهل للنهائي بهدف في مرماه... فيديو

17:13 GMT 15.12.2021 (تم التحديث: 17:35 GMT 15.12.2021)
© REUTERS / SUHAIB SALEMمنتخب تونس في أمم أفريقيا 2019
منتخب تونس في أمم أفريقيا 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2021
© REUTERS / SUHAIB SALEM
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يتبع
منح قائد المنتخب المصري، عمرو السولية، المنتخب التونسي بطاقة التأهل للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، برأسية في مرمى فريقه في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.
وبينما كان الجميع يستعد لشوطين إضافيين في المباراة، احتسب الحكم خطأ على المنتخب المصري في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، على مسافة قريبة من المرمى، وبعد تنفيذها حاول عمرو السولية، كابتن المنتخب المصري، إبعادها برأسه لكنها سكنت الشباك.
وبتلك النتيجة، يصعد المنتخب التونسي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس العرب، انتظارا للفائز من مباراة قطر والجزائر، التي تقام مساء اليوم الأربعاء، أيضا.
ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر مع الخاسر من مباراة منتخب الجزائر وقطر، لتحديد صاحب المركز الثالث والرابع، يوم السبت المقبل.
وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب المقامة حاليا في قطر، قد كشفت عن الجوائز المالية المخصصة لكل فريق في البطولة بحسب المركز الذي يحصل عليه وقوة مشاركته.
وجاءت الجوائز كالآتي:
بطولة كأس العرب:
750 ألف دولار لكل منتخب يشارك في البطولة.
مليون دولار لكل منتخب يتأهل لدور 8.
مليون ونصف مليون دولار للمركز الرابع.
2 مليون دولار للمركز الثالث.
3 مليون دولار للمركز الثاني.
5 مليون دولار للبطل صاحب اللقب.
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