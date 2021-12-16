https://arabic.sputniknews.com/20211216/صحيفة-وثائق-تكشف-عن-تورط-هواوي-في-أنشطة-تجسس-1054248409.html

صحيفة: وثائق تكشف عن تورط "هواوي" في أنشطة تجسس

صحيفة: وثائق تكشف عن تورط "هواوي" في أنشطة تجسس

كشفت تقارير أمريكية عن وثائق تزعم أنها صادرة عن شركة "هواوي" الصينية، والتي تقول إنها ‏تورطها في أنشطة التجسس المتهمة بها الصين. ‏ 16.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-16T19:25+0000

2021-12-16T19:25+0000

2021-12-16T19:25+0000

العالم

الصين

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وبحسب ما ورد، فإن الوثائق التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تشير إلى تورط "هواوي" في جهود المراقبة الصينية.واستعرضت الصحيفة 100 شريحة تقديمية تابعة لبرنامج "باور بويت"، وزعمت أنها نشرت على وقع ويب خاص بشركة "هواوي"، حتى تم إزالتها العام الماضي.ومن بين الشرائح المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، عرض لتقنية يمكن أن تساعد السلطات في تحليل التسجيلات الصوتية، من خلال مقارنتها بقاعدة بيانات كبيرة من "البصمات الصوتية" المسجلة، "الأمر الذي من المفترض أن يساعد في مسائل الأمن القومي"، بحسب الصحيفة الأمريكية.ورجحت الصحيفة أن "مضمون هذه الشريحة يمكن استخدامه لتحديد الأفراد المتورطين في المعارضة السياسية، ومسائل هونغ كونغ وتايوان، والمناقشات المتعلقة بالعلاقات العرقية".وتُظهر شريحة أخرى "نظاما شاملا لمراقبة السجون، والذي تم تنفيذه على ما يبدو في سجون في منغوليا الداخلية ومقاطعة شانشي، فضلا عن مراكز الاحتجاز في منطقة شينجيانغ، والتي يتهم معتقلو معسكرات الاعتقال بها، ومعظمهم من أفراد جماعة الإيغور، القائمين عليها بالسخرة والتعذيب، واحتجازهم دون توجيه تهما إليهم"، وفقا للصحيفة الأمريكية.وتوضح شريحة عرض أخرى بالتفصيل كيفية استخدام تقنيات المراقبة الخاصة بشركة "هواوي" في شينجيانغ منذ عام 2017، وكيف ساعدت تقنية التعرف على الوجه في القبض على "عدد من المشتبه فيهم جنائيا".وأقرت صحيفة "واشنطن بوست" أنه لا يمكنها تحديد من الذي تم عرض له هذه الشرائح أو موعد عرضها، لكنها أشارت إلى أنه تم إنشاء العديد منها في عام 2014، وأجري عليها تعديلات مؤخرا في العام الماضي 2020.من ناحيته، قال متحدث باسم شركة "هواوي" في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" أن الشركة "ليس لديها علم بالمشاريع المذكورة في تقريرها"، وأكد أنها توفر "خدمات منصة سحابية تتوافق مع معايير الصناعة الشائعة".يشار إلى أن أمريكا وضعت شركة "هواوي" الصينية على قائمة سوداء لعام 2019 منعتها من الحصول على التكنولوجيا الأمريكية الصنع الحاسمة لعملياتها، ولا سيما الرقائق.وذكرت تقارير، أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعتزم وضع 8 شركات صينية، بما في ذلك "دي جيه آي"، أكبر مصنع للطائرات التجارية دون طيار في العالم، على قائمة سوداء للاستثمار.

https://arabic.sputniknews.com/20210816/شركة-أمريكية-تتهم-هواوي-بالضغط-عليها-للحصول-على-بيانات-سرية-بشأن-باكستان-1049856307.html

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