https://arabic.sputniknews.com/20211216/محمد-بن-راشد-البحرين-قلب-وعين-1054076580.html

السيسي وابن راشد ولابيد يهنئون البحرين بعيد الاستقلال

السيسي وابن راشد ولابيد يهنئون البحرين بعيد الاستقلال

بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال. 16.12.2021, سبوتنيك عربي

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الإمارات

البحرين

السيسي

مصر

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وذكرت بوابة أخبار اليوم، مساء أمس الأربعاء، بأن الرئيس السيسي قد أوفد محمد يحيي، الأمين بالرئاسة المصرية إلى سفارة مملكة البحرين في القاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.وفي السياق نفسه، وجّه نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد، رسالة إلى البحرين بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين، الذي يوافق ذكرى استقلال البحرين.وأضاف نائب الرئيس الإماراتي، قائلا: "أدام الله عليهم الخير والعز والأمن والأمان والاستقرار".سبق أن بعث ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، برسالة مشابهة، حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها: "أهنئ أهلنا في البحرين باليوم الوطني الخمسين"، مضيفا: "أتمنى لهم دوام التقدم والتطور بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى".ونشر ابن زايد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، بارك فيها شعب البحرين يومهم الوطني الخمسين، فيما بارك لهم أيضا ذكرى تسلم الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم، مشيرا إلى أن البحرين قلب وعين".وفي السياق نفسه، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، برسالة تهنئة إلى البحرين، بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين.حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله إرساله أسمى آيات التهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والتمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب المملكة.وتمنى لابيد المزيد من التقدم والازدهار على طريق السلام، بدعوى أن بلاده شريكه في الحفاظ عليه.وتوافق الاحتفالات مع ذكرى استقلال المملكة عن بريطانيا عام 1971، حيث تم إعلان يومي 16 و17 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوما وطنيا للبلاد.وتحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، حيث تم تأسيسها كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

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الإمارات, البحرين, السيسي, مصر