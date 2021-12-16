السيسي وابن راشد ولابيد يهنئون البحرين بعيد الاستقلال
11:00 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 11:12 GMT 16.12.2021)
بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، برقية تهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.
وذكرت بوابة أخبار اليوم، مساء أمس الأربعاء، بأن الرئيس السيسي قد أوفد محمد يحيي، الأمين بالرئاسة المصرية إلى سفارة مملكة البحرين في القاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
وفي السياق نفسه، وجّه نائب رئيس دولة الإمارات، محمد بن راشد، رسالة إلى البحرين بمناسبة احتفالات البلاد بالعيد الوطني الخمسين، الذي يوافق ذكرى استقلال البحرين.
وأضاف نائب الرئيس الإماراتي، قائلا: "أدام الله عليهم الخير والعز والأمن والأمان والاستقرار".
نبارك لشعب البحرين الشقيق يومهم الوطني الخمسين .. ونبارك لهم أيضا ذكرى تسلم الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم …— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) December 16, 2021
البحرين قلب وعين ..
أدام الله عليهم الخير والعز والأمن والأمان والاستقرار ..
سبق أن بعث ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، برسالة مشابهة، حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، قال فيها: "أهنئ أهلنا في البحرين باليوم الوطني الخمسين"، مضيفا: "أتمنى لهم دوام التقدم والتطور بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى".
ونشر ابن زايد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، بارك فيها شعب البحرين يومهم الوطني الخمسين، فيما بارك لهم أيضا ذكرى تسلم الملك حمد بن عيسى مقاليد الحكم، مشيرا إلى أن البحرين قلب وعين".
أهنئ أهلنا في البحرين باليوم الوطني الخمسين..متمنياً لهم دوام التقدم والتطور بقيادة أخي الملك حمد بن عيسى.— محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 16, 2021
وفي السياق نفسه، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، برسالة تهنئة إلى البحرين، بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين.
حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله إرساله أسمى آيات التهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والتمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب المملكة.
وتمنى لابيد المزيد من التقدم والازدهار على طريق السلام، بدعوى أن بلاده شريكه في الحفاظ عليه.
לרגל היום הלאומי של ממלכת בחריין, אני שולח את ברכותי החמות להוד מלכותו המלך חמד בן עיסא אל חליפה, מלך בחריין, ואיחולי בריאות ואושר להוד מלכותו, הממשלה והעם. מאחל המשך קדמה ושגשוג בדרך השלום, שכן אנו שותפים לשימורו.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) December 16, 2021
وتوافق الاحتفالات مع ذكرى استقلال المملكة عن بريطانيا عام 1971، حيث تم إعلان يومي 16 و17 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوما وطنيا للبلاد.
وتحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، حيث تم تأسيسها كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".