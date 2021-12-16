تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
أردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022
https://arabic.sputniknews.com/20211216/مرسيدس-يتراجع-عن-الطعن-ويهنئ-فرستابن-بلقب-فورمولا-1-1054079698.html
مرسيدس يتراجع عن الطعن ويهنئ فرستابن بلقب بطل "فورمولا 1"
مرسيدس يتراجع عن الطعن ويهنئ فرستابن بلقب بطل "فورمولا 1"
تراجع فريق مرسيدس، اليوم الخميس، عن خطط الطعن على نتيجة السباق الختامي لموسم بطولة العالم "فورمولا 1" للسيارات في أبوظبي ووجّه تهنئة لماكس فرستابن، سائق رد بول... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T12:01+0000
2021-12-16T12:23+0000
رياضة
فورمولا-1
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1046665582_0:44:1553:918_1920x0_80_0_0_6934b9f5af990f628f292c8999971c99.jpg
وحقق فرستابن (24 عاما) اللقب بعد تجاوز لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في اللفة الأخيرة، وسط جدل كبير بسبب فترة نزول سيارة الأمان.وسيتسلم السائق الهولندي الجائزة في حفل في باريس اليوم الخميس، وفقا لـ"رويترز".ورحب مرسيدس بقرار الاتحاد الدولي للسيارات، أمس الأربعاء، بتحليل ما حدث في حلبة مرسى ياس وتوضيح ذلك في المستقبل.وقال مرسيدس: "سنترك المسؤولية للاتحاد الدولي في هذه العملية وبناء عليه سنسحب الطعن".وأعلن مرسيدس نيته الطعن بعد رفض احتجاجين عقب السباق. وكان الموعد الأقصى للطعن، اليوم الخميس.وتابع الفريق في بيان اليوم: "إلى ماكس فرستابن وفريق رد بول نود التعبير عن احترامنا الخالص لإنجازاتكم هذا الموسم".وأضاف: "جعلتم الصراع على لقب بطولة العالم ملحميا بالفعل، نهنئ ماكس والفريق بأكمله ونتطلع للتنافس في الحلبة خلال الموسم المقبل".
https://arabic.sputniknews.com/20211212/مرسيدس-يحتج-بعد-فوز-فرستابن-ببطولة-العالم-بتفوقه-على-هاميلتون-1053858528.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/1046665582_136:0:1417:961_1920x0_80_0_0_a81ae9b6255ca5ce7c90e2b0638fa35e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رياضة, فورمولا-1

مرسيدس يتراجع عن الطعن ويهنئ فرستابن بلقب بطل "فورمولا 1"

12:01 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 12:23 GMT 16.12.2021)
© Sputnik . Aleksei Filippov / الذهاب إلى بنك الصورماكس فرستابن (يسار) من فريق "ريدل بول"و ليوس هاملتون (يمين) من فريق "مرسيدس" خلال مرحلة التأهل في سباق الجائزة روسيا الكبرى "فورمولا 1"، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
ماكس فرستابن (يسار) من فريق ريدل بولو ليوس هاملتون (يمين) من فريق مرسيدس خلال مرحلة التأهل في سباق الجائزة روسيا الكبرى فورمولا 1، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Aleksei Filippov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تراجع فريق مرسيدس، اليوم الخميس، عن خطط الطعن على نتيجة السباق الختامي لموسم بطولة العالم "فورمولا 1" للسيارات في أبوظبي ووجّه تهنئة لماكس فرستابن، سائق رد بول لتتويجه باللقب.
وحقق فرستابن (24 عاما) اللقب بعد تجاوز لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في اللفة الأخيرة، وسط جدل كبير بسبب فترة نزول سيارة الأمان.

وسيتسلم السائق الهولندي الجائزة في حفل في باريس اليوم الخميس، وفقا لـ"رويترز".

ورحب مرسيدس بقرار الاتحاد الدولي للسيارات، أمس الأربعاء، بتحليل ما حدث في حلبة مرسى ياس وتوضيح ذلك في المستقبل.

وقال مرسيدس: "سنترك المسؤولية للاتحاد الدولي في هذه العملية وبناء عليه سنسحب الطعن".

وأعلن مرسيدس نيته الطعن بعد رفض احتجاجين عقب السباق. وكان الموعد الأقصى للطعن، اليوم الخميس.

وتابع الفريق في بيان اليوم: "إلى ماكس فرستابن وفريق رد بول نود التعبير عن احترامنا الخالص لإنجازاتكم هذا الموسم".

وأضاف: "جعلتم الصراع على لقب بطولة العالم ملحميا بالفعل، نهنئ ماكس والفريق بأكمله ونتطلع للتنافس في الحلبة خلال الموسم المقبل".
سباق جائزة روسيا الكبرى لـفورمولا-1 في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
"مرسيدس" يحتج بعد فوز فرستابن ببطولة العالم بتفوقه على هاميلتون
12 ديسمبر, 16:23 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:04 GMTالملكة إليزابيث تضطر لإلغاء احتفالات رأس السنة بسبب عودة تفشي كورونا
13:00 GMTعدنان منصور: المقاومة في لبنان لم تعد مسألة داخلية وتعالج في إطار إقليمي شامل
13:00 GMTما هو أبرز حدث في العالم عام 2021؟
12:56 GMTانطلاق مناورات بحرية "إيرانية - عمانية" قبالة مضيق هرمز
12:55 GMTأردوغان يقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 بالمئة لعام 2022
12:51 GMTالسجن مدى الحياة لرجل دهس عشرات الأشخاص بسيارته في ألمانيا
12:49 GMTالخارجية الروسية: الحرب العالمية الثالثة مستمرة في الفضاء السيبراني بأبعادها الكاملة
12:49 GMTالحكومة المصرية تكشف حقيقة حذف أجزاء من مناهج الابتدائية والإعدادية
12:44 GMTكيرا نايتلي تروي حادثة الفستان الذي انقسم إلى نصفين
12:41 GMT"البيشمركة" تغلق معبرا نهريا يستخدمه الجيش الأمريكي لتهريب النفط المسروق من سوريا
12:34 GMTبلغاريا تجمد أسعار الكهرباء حتى نهاية مارس
12:32 GMTروسيا: نشر فهرس كامل للأسلحة المسموح بتصديرها إلى الخارج على موقع إلكتروني
12:31 GMTإعلام: إسرائيل تحضر لحرب شاملة مع إيران... هل يستمر أثرها لسنوات؟
12:30 GMT140 مليون صيني يستفيدون من مشروع مائي ضخم خلال 7 سنوات
12:28 GMTطريقة خاطئة عند سلق البيض تسبب التهاب الأمعاء
12:23 GMTتونس… راشد الغنوشي يعلق على قرارات قيس سعيد الأخيرة
12:22 GMTعلماء روس يكتشفون رواسب جليدية ضخمة على سطح المريخ
12:17 GMTإعلام: أمريكا تجمد إعادة فتح قنصلية في القدس المحتلة
12:15 GMTأضخم 10 ميزانيات دفاع في العالم بعد تراجع الإنفاق العسكري السعودي
12:01 GMTمرسيدس يتراجع عن الطعن ويهنئ فرستابن بلقب بطل "فورمولا 1"