مرسيدس يتراجع عن الطعن ويهنئ فرستابن بلقب بطل "فورمولا 1"
12:01 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 12:23 GMT 16.12.2021)
© Sputnik . Aleksei Filippov / الذهاب إلى بنك الصورماكس فرستابن (يسار) من فريق "ريدل بول"و ليوس هاملتون (يمين) من فريق "مرسيدس" خلال مرحلة التأهل في سباق الجائزة روسيا الكبرى "فورمولا 1"، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020
© Sputnik . Aleksei Filippov/
تراجع فريق مرسيدس، اليوم الخميس، عن خطط الطعن على نتيجة السباق الختامي لموسم بطولة العالم "فورمولا 1" للسيارات في أبوظبي ووجّه تهنئة لماكس فرستابن، سائق رد بول لتتويجه باللقب.
وحقق فرستابن (24 عاما) اللقب بعد تجاوز لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات في اللفة الأخيرة، وسط جدل كبير بسبب فترة نزول سيارة الأمان.
وسيتسلم السائق الهولندي الجائزة في حفل في باريس اليوم الخميس، وفقا لـ"رويترز".
ورحب مرسيدس بقرار الاتحاد الدولي للسيارات، أمس الأربعاء، بتحليل ما حدث في حلبة مرسى ياس وتوضيح ذلك في المستقبل.
وقال مرسيدس: "سنترك المسؤولية للاتحاد الدولي في هذه العملية وبناء عليه سنسحب الطعن".
وأعلن مرسيدس نيته الطعن بعد رفض احتجاجين عقب السباق. وكان الموعد الأقصى للطعن، اليوم الخميس.
وتابع الفريق في بيان اليوم: "إلى ماكس فرستابن وفريق رد بول نود التعبير عن احترامنا الخالص لإنجازاتكم هذا الموسم".
وأضاف: "جعلتم الصراع على لقب بطولة العالم ملحميا بالفعل، نهنئ ماكس والفريق بأكمله ونتطلع للتنافس في الحلبة خلال الموسم المقبل".
وسيتسلم السائق الهولندي الجائزة في حفل في باريس اليوم الخميس، وفقا لـ"رويترز".
ورحب مرسيدس بقرار الاتحاد الدولي للسيارات، أمس الأربعاء، بتحليل ما حدث في حلبة مرسى ياس وتوضيح ذلك في المستقبل.
وقال مرسيدس: "سنترك المسؤولية للاتحاد الدولي في هذه العملية وبناء عليه سنسحب الطعن".
وأعلن مرسيدس نيته الطعن بعد رفض احتجاجين عقب السباق. وكان الموعد الأقصى للطعن، اليوم الخميس.
وتابع الفريق في بيان اليوم: "إلى ماكس فرستابن وفريق رد بول نود التعبير عن احترامنا الخالص لإنجازاتكم هذا الموسم".
وأضاف: "جعلتم الصراع على لقب بطولة العالم ملحميا بالفعل، نهنئ ماكس والفريق بأكمله ونتطلع للتنافس في الحلبة خلال الموسم المقبل".
12 ديسمبر, 16:23 GMT