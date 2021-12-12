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"مرسيدس" يحتج بعد فوز فرستابن ببطولة العالم بتفوقه على هاميلتون
"مرسيدس" يحتج بعد فوز فرستابن ببطولة العالم بتفوقه على هاميلتون
تقدم فريق مرسيدس باحتجاج على فوز ماكس فرستابن، سائق رد بول، بالسباق الختامي لموسم بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات في أبو ظبي، اليوم الأحد، وتفوقه على... 12.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-12T16:23+0000
2021-12-12T16:23+0000
رياضة
فورمولا-1
مرسيدس
أبو ظبي
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وقال الفريق، الذي حقق بطولة الصانعين للمرة الثامنة على التوالي وهو رقم قياسي، إنه تم انتهاك اللوائح الرياضية عند نزول سيارة الأمان إلى الحلبة في آخر خمس لفات.وجاء في بيان الاتحاد الدولي للسيارات أن مرسيدس احتج "على الترتيب الواقع في ختام المسابقة"، وفقا لـ "رويترز".وأحرز الهولندي ماكس فرستابن لقب بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات بالفوز بسباق جائزة أبو ظبي الكبرى في اللفة الأخيرة، اليوم الأحد.ويعتبر سباق أبو ظبي واحد من أربعة سباقات في الشرق الأوسط، حيث انطلقت قطر والمملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى البحرين، وهي أحد السباقات الراسخة.واستضافت أبو ظبي "فورمولا 1" لأول مرة في عام 2009 وهي واحدة من أكثر السباقات ربحًا لأصحاب الحقوق التجارية "ليبرتي ميديا".
https://arabic.sputniknews.com/20211212/فرستابن-يحرز-لقب-بطولة-العالم-لـ-فورمولا-1-في-أبو-ظبي-1053855045.html
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رياضة, فورمولا-1, مرسيدس, أبو ظبي

"مرسيدس" يحتج بعد فوز فرستابن ببطولة العالم بتفوقه على هاميلتون

16:23 GMT 12.12.2021
© Sputnik . Aleksei Filippovسباق جائزة روسيا الكبرى لـ"فورمولا-1" في سوتشي
سباق جائزة روسيا الكبرى لـفورمولا-1 في سوتشي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
© Sputnik . Aleksei Filippov
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تقدم فريق مرسيدس باحتجاج على فوز ماكس فرستابن، سائق رد بول، بالسباق الختامي لموسم بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات في أبو ظبي، اليوم الأحد، وتفوقه على لويس هاميلتون.
وقال الفريق، الذي حقق بطولة الصانعين للمرة الثامنة على التوالي وهو رقم قياسي، إنه تم انتهاك اللوائح الرياضية عند نزول سيارة الأمان إلى الحلبة في آخر خمس لفات.

وجاء في بيان الاتحاد الدولي للسيارات أن مرسيدس احتج "على الترتيب الواقع في ختام المسابقة"، وفقا لـ "رويترز".
وأحرز الهولندي ماكس فرستابن لقب بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات بالفوز بسباق جائزة أبو ظبي الكبرى في اللفة الأخيرة، اليوم الأحد.
المشاركون في سباق جائزة روسيا الكبرى فورمولا 1 على خط بداية الإنطلاق، في مدينة سوتشي الروسية، 26 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2021
فرستابن يحرز لقب بطولة العالم لـ "فورمولا 1" في أبو ظبي
15:15 GMT
ويعتبر سباق أبو ظبي واحد من أربعة سباقات في الشرق الأوسط، حيث انطلقت قطر والمملكة العربية السعودية لأول مرة هذا العام بعقود طويلة الأجل، إضافة إلى البحرين، وهي أحد السباقات الراسخة.
واستضافت أبو ظبي "فورمولا 1" لأول مرة في عام 2009 وهي واحدة من أكثر السباقات ربحًا لأصحاب الحقوق التجارية "ليبرتي ميديا".
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