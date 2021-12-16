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https://arabic.sputniknews.com/20211216/موسكو-تقديم-مقترحات-الضمانات-الأمنية-إلى-الولايات-المتحدة-خطوة-نحو-حوار-موضوعي-1054072391.html
موسكو: تقديم مقترحات الضمانات الأمنية إلى الولايات المتحدة خطوة نحو حوار موضوعي
موسكو: تقديم مقترحات الضمانات الأمنية إلى الولايات المتحدة خطوة نحو حوار موضوعي
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزارة تعتبر المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية، التي تم تسليمها إلى وزارة الخارجية الأمريكية،... 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T09:13+0000
2021-12-16T09:13+0000
روسيا
الخارجية الروسية
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وقالت زاخاروفا، عبر برنامج "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب"، "إن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف قام بتسليم مقترحاتنا المتعلقة بالقضايا الأمنية إلى الجانب الأمريكي. وقد تمت صياغتها على أساس التصريحات التي أدلى بها رئيس البلاد".وأضافت زاخاروفا قائلة "نحن على استعداد للعمل المحدد في القضايا المحورية، التي تهم ليس فقط شعبي بلدينا، ولكن أيضا المجتمع الدولي بأسره".وأجرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، كارين دونفريد، يوم أمس الأربعاء، محادثات في موسكو مع ريابكوف، ونائب رئيس الديوان الرئاسي، دميتري كوزاك.إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن موسكو تصر على إعداد ضمانات أمنية في فترة زمنية محددة، وستقدم مقترحا شاملاً بشأن الضمانات الأمنية القانونية، استعداداً لجولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.ووفقًا لوزارة الخارجية، فإنه، حال عدم استجابة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة لمطلب روسيا، بشأن الضمانات الأمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو؛ لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.ويأتي ذلك، على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، بهدف "التخطيط لغزو هذا البلد"؛ الأمر الذي تنفيه روسيا، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.
https://arabic.sputniknews.com/20211208/خبير-روسي-روسيا-سترد-على-أي-استفزازات-من-الغرب-في-أوكرانيا-1053706805.html
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روسيا, الخارجية الروسية

موسكو: تقديم مقترحات الضمانات الأمنية إلى الولايات المتحدة خطوة نحو حوار موضوعي

09:13 GMT 16.12.2021
© Sputnik . Alexei Maishev / الذهاب إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن الوزارة تعتبر المقترحات الخاصة بالضمانات الأمنية، التي تم تسليمها إلى وزارة الخارجية الأمريكية، خطوة نحو بدء حوار موضوعي بين الجانبين.
وقالت زاخاروفا، عبر برنامج "سولوفيوف لايف" على "يوتيوب"، "إن نائب وزير الخارجية الروسية سيرغي ريابكوف قام بتسليم مقترحاتنا المتعلقة بالقضايا الأمنية إلى الجانب الأمريكي. وقد تمت صياغتها على أساس التصريحات التي أدلى بها رئيس البلاد".
وأضافت زاخاروفا قائلة "نحن على استعداد للعمل المحدد في القضايا المحورية، التي تهم ليس فقط شعبي بلدينا، ولكن أيضا المجتمع الدولي بأسره".
خبير روسي: روسيا سترد على أي استفزازات من الغرب في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2021
خبير روسي: روسيا سترد على أي استفزازات من الغرب في أوكرانيا
8 ديسمبر, 14:26 GMT

وأجرت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية، كارين دونفريد، يوم أمس الأربعاء، محادثات في موسكو مع ريابكوف، ونائب رئيس الديوان الرئاسي، دميتري كوزاك.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق، أن موسكو تصر على إعداد ضمانات أمنية في فترة زمنية محددة، وستقدم مقترحا شاملاً بشأن الضمانات الأمنية القانونية، استعداداً لجولة جديدة من الحوار حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
ووفقًا لوزارة الخارجية، فإنه، حال عدم استجابة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة لمطلب روسيا، بشأن الضمانات الأمنية، فقد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من المواجهة.
وتريد موسكو الحصول على ضمانات، بأن أوكرانيا لن تنضم إلى حلف الناتو؛ لكن القوى الغربية تقول إن سيادة أوكرانيا يجب أن تُحترم.
ويأتي ذلك، على خلفية مزاعم غربية، بأن روسيا تحشد قوات ضخمة على حدودها مع أوكرانيا، بهدف "التخطيط لغزو هذا البلد"؛ الأمر الذي تنفيه روسيا، وتؤكد أن تحركات قواتها على أراضيها حق سيادي، لا يجب أن يقلق أحداً.
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