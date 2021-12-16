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نوع جديد من الطائرات المسيرة يدخل الخدمة في الجيش الروسي
نوع جديد من الطائرات المسيرة يدخل الخدمة في الجيش الروسي
ذكر مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن طائرة "كوب" اجتازت الاختبارات الرسمية بنجاح وأصبحت جاهزة لدخول الخدمة العسكرية. 16.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-16T06:10+0000
2021-12-16T06:33+0000
روسيا
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وأضاف أن القوات المسلحة سوف تستلم طائرات "كوب" في عام 2022.وطائرة "كوب" مخصصة لمهاجمة وتدمير أهداف العدو، وتتعامل مع الأهداف اللازم تدميرها وكأنها صاروخ جو/ أرض. ويمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة طويلة تصل إلى 30 دقيقة، بحثا عن الهدف، وتنقضّ على الهدف المكتشف وكأنها صاروخ موجه لتدمره بتفجير نفسها. ويتم توجيهها إلى الهدف بواسطة آلة الفيديو الموجودة على متنها. ويمكنها أن تطير بسرعة 130 كم في الساعة. وتحصل مروحتها على الطاقة اللازمة للدوران من المحرك كهربائي.ومن مزايا طائرة "كوب" سهولة الاستخدام وإمكانية إطلاقها في الخفاء لعدم صدور ضجيج عنها.
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روسيا

نوع جديد من الطائرات المسيرة يدخل الخدمة في الجيش الروسي

06:10 GMT 16.12.2021 (تم التحديث: 06:33 GMT 16.12.2021)
© AFP 2021 / George Ourfalianطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2021
© AFP 2021 / George Ourfalian
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ذكر مصدر مقرب من وزارة الدفاع الروسية في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن طائرة "كوب" اجتازت الاختبارات الرسمية بنجاح وأصبحت جاهزة لدخول الخدمة العسكرية.
وأضاف أن القوات المسلحة سوف تستلم طائرات "كوب" في عام 2022.
وطائرة "كوب" مخصصة لمهاجمة وتدمير أهداف العدو، وتتعامل مع الأهداف اللازم تدميرها وكأنها صاروخ جو/ أرض. ويمكنها أن تبقى محلقة في الجو لمدة طويلة تصل إلى 30 دقيقة، بحثا عن الهدف، وتنقضّ على الهدف المكتشف وكأنها صاروخ موجه لتدمره بتفجير نفسها. ويتم توجيهها إلى الهدف بواسطة آلة الفيديو الموجودة على متنها. ويمكنها أن تطير بسرعة 130 كم في الساعة. وتحصل مروحتها على الطاقة اللازمة للدوران من المحرك كهربائي.
ومن مزايا طائرة "كوب" سهولة الاستخدام وإمكانية إطلاقها في الخفاء لعدم صدور ضجيج عنها.
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