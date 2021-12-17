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الأرصاد المصرية: حالة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد
الأرصاد المصرية: حالة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، موعد حالة عدم استقرار الطقس. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T12:01+0000
2021-12-17T12:01+0000
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وقالت الهيئة في بيان لها، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار، تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، تستمر ليومين، بحسب موقع "مصراوي".وأضافت الهيئة أن يومي الأحد والاثنين المقبلين سيشهدان حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الأجوية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.وأشارت الأرصاد المصرية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة (40 – 50 %).ويتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد الطقس اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة وارتفاع الامواج 4: 5 متر.
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أخبار مصر الآن, الأرصاد المصرية

الأرصاد المصرية: حالة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد

12:01 GMT 17.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالطقس السيء في مصر
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، موعد حالة عدم استقرار الطقس.
وقالت الهيئة في بيان لها، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار، تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، تستمر ليومين، بحسب موقع "مصراوي".
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وأضافت الهيئة أن يومي الأحد والاثنين المقبلين سيشهدان حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الأجوية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.
وأشارت الأرصاد المصرية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة (40 – 50 %).
ويتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد الطقس اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة وارتفاع الامواج 4: 5 متر.
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