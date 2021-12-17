https://arabic.sputniknews.com/20211217/الأرصاد-المصرية-حالة-من-عدم-استقرار-الطقس-في-هذا-الموعد-1054266245.html

الأرصاد المصرية: حالة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد

الأرصاد المصرية: حالة من عدم استقرار الطقس في هذا الموعد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، اليوم الجمعة، موعد حالة عدم استقرار الطقس. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

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وقالت الهيئة في بيان لها، إن الطقس يشهد حالة من عدم الاستقرار، تبدأ مطلع الأسبوع المقبل، تستمر ليومين، بحسب موقع "مصراوي".وأضافت الهيئة أن يومي الأحد والاثنين المقبلين سيشهدان حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الأجوية، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.وأشارت الأرصاد المصرية، إلى وجود فرص لسقوط أمطار متوسطة على عدة مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري بنسبة (40 – 50 %).ويتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد الطقس اضطرابا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وسرعة الرياح تصل إلى 70 كم/ ساعة وارتفاع الامواج 4: 5 متر.

https://arabic.sputniknews.com/20211213/الأرصاد-المصرية-تعلن-طقس-الثلاثاء-درجة-الحرارة-تصل-إلى-7-في-بعض-المناطق-1053907566.html

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