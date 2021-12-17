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الجيش الإسرائيلي يعزز قواته العسكرية في الضفة الغربية.. فيديو
الجيش الإسرائيلي يعزز قواته العسكرية في الضفة الغربية.. فيديو
دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية في مناطق الضفة الغربية، اليوم الجمعة، في ظل تزايد الهجمات الفلسطينية ضد المستوطنين. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T09:18+0000
2021-12-17T09:18+0000
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز قواته العسكرية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، على خلفية عملية إطلاق النار التي وقعت، أمس الخميس، قرب مستوطنة "حومش" في مدينة نابلس الفلسطينية، والتي قتل فيها مستوطنين وأصيب اثنين آخرين.وأفاد الجنرال يهودا فوكس، ‌‎قائد منطقة الضفة الغربية بالجيش الإسرائيلي، بأنه أمر بتعزيز قواته العسكرية بثلاث كتائب عسكرية وقوات خاصة واستخباراتية واستطلاع، من أجل مطاردة منفذي عملية إطلاق النار.وتداولت وسائل الإعلام، منذ مساء أمس الخميس، أخبارا تفيد بمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابه 2 آخرين في عملية إطلاق نار على سيارتهم، قرب مستوطنة حومش شمال مدينة نابلس.وفي الوقت نفسه، أشارت وكالة شهاب، إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، خلال هجوم واعتداء نفذه مستوطنون على منازلهم في بلدة قريوت جنوب نابلس، كما حطموا سيارتهم.وشهدت مدن الضفة الغربية والطرق الخارجية المؤدية إليها، هذه الليلة، موجات عنف واعتداءات مكثفة شنها المستوطنون، على خلفية مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق النار بمدينة نابلس.
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أخبار العالم العربي, فلسطين, الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي يعزز قواته العسكرية في الضفة الغربية.. فيديو

09:18 GMT 17.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
اشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© REUTERS / AMMAR AWAD
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دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية في مناطق الضفة الغربية، اليوم الجمعة، في ظل تزايد الهجمات الفلسطينية ضد المستوطنين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز قواته العسكرية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، على خلفية عملية إطلاق النار التي وقعت، أمس الخميس، قرب مستوطنة "حومش" في مدينة نابلس الفلسطينية، والتي قتل فيها مستوطنين وأصيب اثنين آخرين.
وأفاد الجنرال يهودا فوكس، ‌‎قائد منطقة الضفة الغربية بالجيش الإسرائيلي، بأنه أمر بتعزيز قواته العسكرية بثلاث كتائب عسكرية وقوات خاصة واستخباراتية واستطلاع، من أجل مطاردة منفذي عملية إطلاق النار.
وتداولت وسائل الإعلام، منذ مساء أمس الخميس، أخبارا تفيد بمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابه 2 آخرين في عملية إطلاق نار على سيارتهم، قرب مستوطنة حومش شمال مدينة نابلس.
وفي الوقت نفسه، أشارت وكالة شهاب، إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، خلال هجوم واعتداء نفذه مستوطنون على منازلهم في بلدة قريوت جنوب نابلس، كما حطموا سيارتهم.
وشهدت مدن الضفة الغربية والطرق الخارجية المؤدية إليها، هذه الليلة، موجات عنف واعتداءات مكثفة شنها المستوطنون، على خلفية مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق النار بمدينة نابلس.
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