الجيش الإسرائيلي يعزز قواته العسكرية في الضفة الغربية.. فيديو
© REUTERS / AMMAR AWADاشتباكات بين قوات الشرطة الإسرائيلية والفلسطينيين في حي سلوان، الضفة الغربية المحتلة، فلسطين، 29 يونيو 2021
دفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية في مناطق الضفة الغربية، اليوم الجمعة، في ظل تزايد الهجمات الفلسطينية ضد المستوطنين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر تعزيز قواته العسكرية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، على خلفية عملية إطلاق النار التي وقعت، أمس الخميس، قرب مستوطنة "حومش" في مدينة نابلس الفلسطينية، والتي قتل فيها مستوطنين وأصيب اثنين آخرين.
כמה חשודים יידו אבנים לעבר בית של פלסטינים בכפר קריות שבשומרון. פלסטיני נפצע בינוני ונגרם נזק במקום. המשטרה פתחה בחקירה@carmeldangor @kaisos1987 pic.twitter.com/RzcbHDFl9A— כאן חדשות (@kann_news) December 17, 2021
وأفاد الجنرال يهودا فوكس، قائد منطقة الضفة الغربية بالجيش الإسرائيلي، بأنه أمر بتعزيز قواته العسكرية بثلاث كتائب عسكرية وقوات خاصة واستخباراتية واستطلاع، من أجل مطاردة منفذي عملية إطلاق النار.
דובר צה"ל: "המצב ביהודה ושומרון מתוח, אבל לא הייתה התרעה קונקרטית לפיגוע"https://t.co/2HTgmXyCsl— מעריב אונליין (@MaarivOnline) December 17, 2021
وتداولت وسائل الإعلام، منذ مساء أمس الخميس، أخبارا تفيد بمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابه 2 آخرين في عملية إطلاق نار على سيارتهم، قرب مستوطنة حومش شمال مدينة نابلس.
פיגוע הירי בשומרון | מפקד פיקוד המרכז אלוף יהודה פוקס: "פיגוע חמור ביותר. הכוחות עמלים במרדף אחר הרוצחים, אנחנו נשים על המחבלים את היד ונתפוס אותם"@ItayBlumental— כאן חדשות (@kann_news) December 17, 2021
צילום: דובר צה"ל pic.twitter.com/UHxDUOdO0S
وفي الوقت نفسه، أشارت وكالة شهاب، إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين، فجر اليوم الجمعة، خلال هجوم واعتداء نفذه مستوطنون على منازلهم في بلدة قريوت جنوب نابلس، كما حطموا سيارتهم.
קבוצת יהודים נכנסה הלילה על פי החשד לכפר קַריוּת שבאזור שכם ופעלה באלימות, תוך יידוי אבנים ופגיעה באנשים וברכוש. הפלסטינים מדווחים על פצועים. המשטרה פתחה בחקירה pic.twitter.com/vTLa57qNAV— שחר גליק (@glick_sh) December 17, 2021
وشهدت مدن الضفة الغربية والطرق الخارجية المؤدية إليها، هذه الليلة، موجات عنف واعتداءات مكثفة شنها المستوطنون، على خلفية مقتل مستوطن وإصابة آخرين في عملية إطلاق النار بمدينة نابلس.