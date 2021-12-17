الرئيس الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بملك البحرين
© AP Photo / Evan Vucciملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
© AP Photo / Evan Vucci
أجرى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الخميس.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، تغريدة جديدة لها، مساء اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن هرتزوغ قد اتصل هاتفيا بالملك حمد آل خليفة، وهنأه بمناسبة العيد الوطني البحريني.
وشدد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ على أن أولويات البلدين تكمن في تحقيق السلام الإقليمي والازدهار وأهمية التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والبحرين.
اتصل رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ هاتفيا 📞امس بجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وهنأه بمناسبة العيد الوطني البحريني مؤكدا "ان في مقدمة أولويات البلدين تحقيق السلام الإقليمي والازدهار واهمية التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والبحرين."— إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) December 17, 2021
🇧🇭🕊️🇮🇱 pic.twitter.com/aOntI7c9Ts
وفي السياق نفسه، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الخميس، برسالة تهنئة إلى البحرين، بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين.
حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله إرساله أسمى آيات التهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والتمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب المملكة.
وتمنى لابيد المزيد من التقدم والازدهار على طريق السلام، بدعوى أن بلاده شريكه في الحفاظ عليه.
في ذكرى اليوم الوطني لمملكة البحرين أرسل أسمى آيات التهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين والتمنيات بالصحة والسعادة لجلالته ولحكومة وشعب المملكة اطراد التقدم والازدهار على طريق السلام فنحن شركاء في الحفاظ عليه.— יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) December 16, 2021
وتوافق الاحتفالات مع ذكرى استقلال المملكة عن بريطانيا عام 1971، حيث تم إعلان يومي 16 و17 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوما وطنيا للبلاد.
وتحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، حيث تم تأسيسها كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".