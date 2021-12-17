https://arabic.sputniknews.com/20211217/الرئيس-الإسرائيلي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بملك-البحرين-1054268529.html

الرئيس الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بملك البحرين

الرئيس الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بملك البحرين

أجرى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الخميس. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

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البحرين

إسرائيل

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ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، تغريدة جديدة لها، مساء اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن هرتزوغ قد اتصل هاتفيا بالملك حمد آل خليفة، وهنأه بمناسبة العيد الوطني البحريني.وشدد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ على أن أولويات البلدين تكمن في تحقيق السلام الإقليمي والازدهار وأهمية التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والبحرين.وفي السياق نفسه، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الخميس، برسالة تهنئة إلى البحرين، بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين.حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله إرساله أسمى آيات التهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والتمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب المملكة.وتمنى لابيد المزيد من التقدم والازدهار على طريق السلام، بدعوى أن بلاده شريكه في الحفاظ عليه.وتوافق الاحتفالات مع ذكرى استقلال المملكة عن بريطانيا عام 1971، حيث تم إعلان يومي 16 و17 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوما وطنيا للبلاد.وتحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، حيث تم تأسيسها كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".

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البحرين, إسرائيل