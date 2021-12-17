تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/الرئيس-الإسرائيلي-يجري-اتصالا-هاتفيا-بملك-البحرين-1054268529.html
الرئيس الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بملك البحرين
الرئيس الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بملك البحرين
أجرى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الخميس. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T12:52+0000
2021-12-17T12:52+0000
البحرين
إسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_0:0:4992:2808_1920x0_80_0_0_7e7bf60a636cfe3d1847ab6335c9f86d.jpg
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، تغريدة جديدة لها، مساء اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن هرتزوغ قد اتصل هاتفيا بالملك حمد آل خليفة، وهنأه بمناسبة العيد الوطني البحريني.وشدد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ على أن أولويات البلدين تكمن في تحقيق السلام الإقليمي والازدهار وأهمية التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والبحرين.وفي السياق نفسه، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الخميس، برسالة تهنئة إلى البحرين، بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين.حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله إرساله أسمى آيات التهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والتمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب المملكة.وتمنى لابيد المزيد من التقدم والازدهار على طريق السلام، بدعوى أن بلاده شريكه في الحفاظ عليه.وتوافق الاحتفالات مع ذكرى استقلال المملكة عن بريطانيا عام 1971، حيث تم إعلان يومي 16 و17 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوما وطنيا للبلاد.وتحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، حيث تم تأسيسها كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103061/94/1030619495_555:0:4992:3328_1920x0_80_0_0_6424c7a61b0bbdb79c85ebe2385e4315.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
البحرين, إسرائيل

الرئيس الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بملك البحرين

12:52 GMT 17.12.2021
© AP Photo / Evan Vucciملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
أجرى الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بالعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس الخميس.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية على حسابها الرسمي على "تويتر"، تغريدة جديدة لها، مساء اليوم الجمعة، أكدت من خلالها أن هرتزوغ قد اتصل هاتفيا بالملك حمد آل خليفة، وهنأه بمناسبة العيد الوطني البحريني.
وشدد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتزوغ على أن أولويات البلدين تكمن في تحقيق السلام الإقليمي والازدهار وأهمية التعاون الاقتصادي بين إسرائيل والبحرين.
وفي السياق نفسه، بعث وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، أمس الخميس، برسالة تهنئة إلى البحرين، بمناسبة اليوم الوطني لمملكة البحرين.
حيث نشر تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أكد من خلاله إرساله أسمى آيات التهنئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والتمنيات بالصحة والسعادة له ولحكومة وشعب المملكة.
وتمنى لابيد المزيد من التقدم والازدهار على طريق السلام، بدعوى أن بلاده شريكه في الحفاظ عليه.
وتوافق الاحتفالات مع ذكرى استقلال المملكة عن بريطانيا عام 1971، حيث تم إعلان يومي 16 و17 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام يوما وطنيا للبلاد.
وتحتفل مملكة البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح، حيث تم تأسيسها كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، بحسب وكالة الأنباء البحرينية "بنا".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
13:36 GMTالزيارات المتبادلة بين الجزائر وتونس تاريخية واستقرار البلدين مصلحة استراتيجية
13:28 GMTالولايات المتحدة تدين انتهاكات القوات الإريترية في إثيوبيا
13:26 GMTالتحالف العربي يعلن تدمير منصة إطلاق طائرات مُسيرة لـ "أنصار الله"
13:24 GMTتفاصيل وفاة اليوتيوبر السعودي محمد الشمري... موته أحدث ضجة في المملكة
13:17 GMTمسؤول ليبي: لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها.. والبيئة الإسرائيلية تعرقل اتفاق نفط مع الإمارات
13:14 GMTمحمد بن سلمان يعطي إشارة البدء لمشروع ضخم باستثمارات 75 مليار ريال
13:12 GMTقناة عبرية تكشف تفاصيل جديدة عن المنحة القطرية لقطاع غزة
13:10 GMTالرئيس اللبناني يوقع قانونا يخص اتفاق قرض مع البنك الدولي
13:09 GMTمسؤول: ضياع تسجيلات كاميرا مراقبة في موقع نووي إيراني "غريب جدا"
13:07 GMT تونس.. 11 عاماً على ثورة "الياسمين".. فهل عادت البلاد إلى المربع الأول؟
13:06 GMTموسيماني يحسم أمر مشاركة كهربا في السوبر الأفريقي
13:04 GMTمركز غامالي: "سبوتنيك - V" يظهر نشاطا مرتفعا ضد "أوميكرون"
13:00 GMTمحلل سياسي يؤكد عدم إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في موعدها
12:57 GMTالنفط مقابل إعادة الإعمار... تعاون عراقي صيني جديد من نوعه
12:55 GMTاكتشاف أول دودة في العالم بـ1306 أرجل تعيش على عمق 60 مترا... صور وفيديو
12:52 GMTالرئيس الإسرائيلي يجري اتصالا هاتفيا بملك البحرين
12:45 GMTالأكثر تطورا... ما الذي يميز منظومة الدفاع الجوي "إس-500" عن "إس-400"
12:38 GMTمجموعة العمل الاقتصادية الليبية تشدد على أهمية وجود مصرف مركزي واحد
12:33 GMTبسعر خيالي... بيع "كعب تذكرة" مباراة مايكل جوردان الأولى في مزاد علني
12:29 GMTمسيرة معارضة لقيس سعيد في شارع الحبيب بورقيبة في الذكرى الـ11 للثورة التونسية... صور