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مسؤول أمني إيراني يحذر من هجمات إسرائيلية محتملة خلال مفاوضات الاتفاق النووي
مسؤول أمني إيراني يحذر من هجمات إسرائيلية محتملة خلال مفاوضات الاتفاق النووي
حذر مسؤول أمني إيراني رفيع، اليوم الجمعة، من شر محتمل لإسرائيل خلال المفاوضات النووية في فيينا، مشيرا إلى أن أي أعمال شريرة إسرائيلية ضد المنشآت النووية... 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T17:10+0000
2021-12-17T17:10+0000
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طهران - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمني لوكالة نور نيوز المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "بالنظر إلى سلسلة الفظائع التي ارتكبها هذا الكيان في الماضي بهدف ضرب المحادثات بين إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي، فإن احتمال قيامه بهذه الأفعال الشريرة مجددا ليس بعيدًا عن التوقعات".وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "الكيان الصهيوني هو شريك استراتيجي للولايات المتحدة والدول الغربية الحاضرة في محادثات فيينا، ومثل هذا الحدث سيؤثر بالتأكيد على الولايات المتحدة".وشدد على أن "أي أعمال شريرة لإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، سيؤثر سلبا على تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
https://arabic.sputniknews.com/20211216/سخرية-في-إسرائيل-بسبب-خريطة-نشرتها-صحيفة-إيرانية-لأهداف-محتملة-فيها-1054247037.html
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العالم, أخبار إيران, إسرائيل

مسؤول أمني إيراني يحذر من هجمات إسرائيلية محتملة خلال مفاوضات الاتفاق النووي

17:10 GMT 17.12.2021
© AFP 2021 / Satellite image ©2021 Maxar Technologiesالمحطة النووية الإيرانية في نطنز
المحطة النووية الإيرانية في نطنز - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© AFP 2021 / Satellite image ©2021 Maxar Technologies
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حذر مسؤول أمني إيراني رفيع، اليوم الجمعة، من شر محتمل لإسرائيل خلال المفاوضات النووية في فيينا، مشيرا إلى أن أي أعمال شريرة إسرائيلية ضد المنشآت النووية الإيرانية سيؤثر سلبا على تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
طهران - سبوتنيك. وقال المسؤول الأمني لوكالة نور نيوز المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: "بالنظر إلى سلسلة الفظائع التي ارتكبها هذا الكيان في الماضي بهدف ضرب المحادثات بين إيران والدول الأعضاء في الاتفاق النووي، فإن احتمال قيامه بهذه الأفعال الشريرة مجددا ليس بعيدًا عن التوقعات".
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وتابع "يمكن للمسار الناجح نسبيا لمحادثات فيينا أن يدفع الكيان الصهيوني لارتكاب أعمال شريرة أكثر من أي وقت مضى" في إشارة إلى الهجمات المنسوبة سابقا لإسرائيل على منشآت نووية إيرانية.

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن "الكيان الصهيوني هو شريك استراتيجي للولايات المتحدة والدول الغربية الحاضرة في محادثات فيينا، ومثل هذا الحدث سيؤثر بالتأكيد على الولايات المتحدة".
وشدد على أن "أي أعمال شريرة لإسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية، سيؤثر سلبا على تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
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