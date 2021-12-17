https://arabic.sputniknews.com/20211217/برج-خليفة-في-دبي-يضيء-بألوان-العلم-القطري-فيديو-1054280185.html

برج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم القطري... فيديو

برج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم القطري... فيديو

أضاء برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، بألوان العلم القطري لأول مرة منذ عام 2016، قبل اندلاع الأزمة الخليجية. 17.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-17T17:56+0000

2021-12-17T17:56+0000

2021-12-17T17:56+0000

برج خليفة

اليوم الوطني القطري

قطر

أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

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ونشرت صحيفة "الإمارات اليوم" على حسابها بموقع تويتر مقطع فيديو واجهة "برج خليفة"، الذي يصل ارتفاعه إلى 828.6 مترا وقد أضيئت بألوان العلم القطري.ويأتي ذلك احتفالا باليوم الوطني القطري، الذي يحيي ذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد في 18 ديسمبر/كانون الأول من عام 1878 ويتم الاحتفال به في اليوم ذاته من كل عام.ونشر الحساب الرسمي لبرج خليفة على إنستغرام مقطع فيديو آخر، مع تعليق: "نضيء الليلة برج خليفة لنشارك أشقائنا في دولة قطر احتفالاتهم في يومهم الوطني متمنين لهم المزيد من النمو والاستقرار! كل عامٍ وأنتم بخير".وهذه هي المرة الأولى التي يتلون فيها برج خليفة بألوان العلم القطري منذ عام 2016، قبل اندلاع الأزمة الخليجية.وقطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، بعد اتهامهم لها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة جملة وتفصيلا.وأسدل بيان قمة العلا مطلع العام الجاري في السعودية الستار على تلك الأزمة، منهيا بذلك قطيعة استمرت سنوات للجارة الخليجية.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت دولة الإمارات أنها ستقيم فعاليات واحتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري.وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي الاحتفال تحت شعار "الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير".وأوضحت الوكالة أن الإمارات ستشهد بعض الفعاليات المرتبطة بالمناسبة، منها:- إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري.- ختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة.- احتفالات خاصة في معرض إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية.- هذا بالإضافة إلى تهنئة في الصحف القطرية باسم حكومة وشعب الإمارات.وأضافت الوكالة أن الإمارات وقطر يرتبطان بعلاقات متينة، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.

https://arabic.sputniknews.com/20211217/الإمارات-تعلن-عن-احتفالات-خاصة-بمناسبة-اليوم-الوطني-القطري-1054256213.html

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برج خليفة, اليوم الوطني القطري, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم