تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211217/برج-خليفة-في-دبي-يضيء-بألوان-العلم-القطري-فيديو-1054280185.html
برج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم القطري... فيديو
برج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم القطري... فيديو
أضاء برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، بألوان العلم القطري لأول مرة منذ عام 2016، قبل اندلاع الأزمة الخليجية. 17.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-17T17:56+0000
2021-12-17T17:56+0000
برج خليفة
اليوم الوطني القطري
قطر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101799/04/1017990469_0:60:1920:1140_1920x0_80_0_0_647252d7da2d1786a01c185b02f01e78.jpg
ونشرت صحيفة "الإمارات اليوم" على حسابها بموقع تويتر مقطع فيديو واجهة "برج خليفة"، الذي يصل ارتفاعه إلى 828.6 مترا وقد أضيئت بألوان العلم القطري.ويأتي ذلك احتفالا باليوم الوطني القطري، الذي يحيي ذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد في 18 ديسمبر/كانون الأول من عام 1878 ويتم الاحتفال به في اليوم ذاته من كل عام.ونشر الحساب الرسمي لبرج خليفة على إنستغرام مقطع فيديو آخر، مع تعليق: "نضيء الليلة برج خليفة لنشارك أشقائنا في دولة قطر احتفالاتهم في يومهم الوطني متمنين لهم المزيد من النمو والاستقرار! كل عامٍ وأنتم بخير".وهذه هي المرة الأولى التي يتلون فيها برج خليفة بألوان العلم القطري منذ عام 2016، قبل اندلاع الأزمة الخليجية.وقطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، بعد اتهامهم لها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة جملة وتفصيلا.وأسدل بيان قمة العلا مطلع العام الجاري في السعودية الستار على تلك الأزمة، منهيا بذلك قطيعة استمرت سنوات للجارة الخليجية.وفي وقت سابق اليوم، أعلنت دولة الإمارات أنها ستقيم فعاليات واحتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري.وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي الاحتفال تحت شعار "الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير".وأوضحت الوكالة أن الإمارات ستشهد بعض الفعاليات المرتبطة بالمناسبة، منها:- إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري.- ختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة.- احتفالات خاصة في معرض إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية.- هذا بالإضافة إلى تهنئة في الصحف القطرية باسم حكومة وشعب الإمارات.وأضافت الوكالة أن الإمارات وقطر يرتبطان بعلاقات متينة، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
https://arabic.sputniknews.com/20211217/الإمارات-تعلن-عن-احتفالات-خاصة-بمناسبة-اليوم-الوطني-القطري-1054256213.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101799/04/1017990469_160:0:1760:1200_1920x0_80_0_0_6b3217563911442f748ddf8797e2f242.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
برج خليفة, اليوم الوطني القطري, قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم

برج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم القطري... فيديو

17:56 GMT 17.12.2021
© YouTube.comبرج خليفة
برج خليفة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
© YouTube.com
تابعنا عبر
أضاء برج خليفة في مدينة دبي الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، بألوان العلم القطري لأول مرة منذ عام 2016، قبل اندلاع الأزمة الخليجية.
ونشرت صحيفة "الإمارات اليوم" على حسابها بموقع تويتر مقطع فيديو واجهة "برج خليفة"، الذي يصل ارتفاعه إلى 828.6 مترا وقد أضيئت بألوان العلم القطري.
ويأتي ذلك احتفالا باليوم الوطني القطري، الذي يحيي ذكرى تأسيس دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد في 18 ديسمبر/كانون الأول من عام 1878 ويتم الاحتفال به في اليوم ذاته من كل عام.
ونشر الحساب الرسمي لبرج خليفة على إنستغرام مقطع فيديو آخر، مع تعليق: "نضيء الليلة برج خليفة لنشارك أشقائنا في دولة قطر احتفالاتهم في يومهم الوطني متمنين لهم المزيد من النمو والاستقرار! كل عامٍ وأنتم بخير".
وهذه هي المرة الأولى التي يتلون فيها برج خليفة بألوان العلم القطري منذ عام 2016، قبل اندلاع الأزمة الخليجية.
وقطعت كل من الإمارات والسعودية والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 5 يونيو/حزيران 2017، بعد اتهامهم لها بدعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة جملة وتفصيلا.
وأسدل بيان قمة العلا مطلع العام الجاري في السعودية الستار على تلك الأزمة، منهيا بذلك قطيعة استمرت سنوات للجارة الخليجية.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت دولة الإمارات أنها ستقيم فعاليات واحتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، يأتي الاحتفال تحت شعار "الإمارات ــ قطر.. كل عام وأنتم بخير".
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2021
الإمارات تعلن عن احتفالات خاصة بمناسبة اليوم الوطني القطري
07:26 GMT
وأوضحت الوكالة أن الإمارات ستشهد بعض الفعاليات المرتبطة بالمناسبة، منها:
- إضاءة المباني الأيقونية الشهيرة في الدولة بألوان العلم القطري.
- ختم واستقبال خاص للمواطنين القطريين في مطارات الدولة.
- احتفالات خاصة في معرض إكسبو 2020 دبي والقرية العالمية.
- هذا بالإضافة إلى تهنئة في الصحف القطرية باسم حكومة وشعب الإمارات.
وأضافت الوكالة أن الإمارات وقطر يرتبطان بعلاقات متينة، تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
18:09 GMTتيك توك يرد على "فيديوهات منتشرة" على منصته أثارت ذعرا داخل أمريكا
17:59 GMTوفاة 22 شخصا في إسطنبول و16 في حالة حرجة بسبب تسمم كحولي
17:56 GMTبرج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم القطري... فيديو
17:54 GMTاكتشاف "رقصة" كونية غامضة في "هاوية" مركز درب التبانة... صور وفيديو
17:42 GMTواشنطن تتوعد بـ "عواقب وخيمة" إذا لم تنجح الدبلوماسية في حل المشكلة الأوكرانية
17:39 GMTعضو بـ "الأعلى للدولة" يكشف عن سيناريوهين بشأن الانتخابات في ليبيا والحكومة الجديدة
17:34 GMTسيول تستخدم الذكاء الاصطناعي في جسورها للكشف عمن لديه ميول للانتحار
17:16 GMTلؤلؤة الشتاء... فوائد مذهلة للبازلاء الخضراء
17:10 GMTمسؤول أمني إيراني يحذر من هجمات إسرائيلية محتملة خلال مفاوضات الاتفاق النووي
17:04 GMTالعراق يصدر بيانا بشأن كتاب "يخالف القوانين النافذة والعقائد وبناء علاقات حسن جوار"
17:02 GMTواشنطن تقدم مقترحاتها بشأن الحوار حول الأمن الأسبوع القادم
16:42 GMTالكويت تكشف حقيقة قرار بسحب رخص قيادة جميع المقيمين
16:41 GMTبطولات عالمية في مهب الرياح بسبب أوميكرون.. على رأسها كأس الأمم الأفريقية
16:39 GMTآبي أحمد يغرد بعد لقاء أردوغان: علاقات تاريخية
16:38 GMTمواطن خدع دولة... ظل يتلقى آلاف الدولارات بحجة أنه أعمى ثم كشفه غباؤه
16:37 GMTلن أسكت... مقتدى الصدر يتحدث في بيان شديد اللهجة عن الفساد في النجف
16:13 GMTترامب غاضب من مسؤول كشف عن تفاصيل مظهره "المفزع" خلال فترة إصابته بكورونا
16:10 GMTالجيش الأمريكي يكثف من محاولاته اختراق حواجز الجيش السوري شرقي البلاد
16:06 GMTالمنفي وأردوغان يبحثان تطورات المشهد الليبي... فيديو
16:03 GMT3 دول أوروبية تدعو إيران إلى تسريع الخطى في المحادثات